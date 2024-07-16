«Барриоса в медиалигу надо»

Футболисты петербургского «Зенита» начали новый сезон с победы в Суперкубке России. В минувшие выходные они обыграли в Волгограде «Краснодар» (4:2). А в конце этой недели, как и остальные клубы РПЛ, начнут новый розыгрыш чемпионата России по футболу. В случае победы в нем подопечные Сергея Семака завоюют седьмое подряд золото и превзойдут рекордную серию московского «Спартака», взявшего шесть подряд чемпионств в 1996–2001 годах.

В интервью «Известиям» полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, думает ли команда о возможном рекорде, прокомментировал бурное празднование победы в Суперкубке со своим партнером по клубу Вильмаром Барриосом, а также оценил новичков сине-бело-голубых и рассказал, зачем изучает английский язык.

— Как вам празднование победы Барриосом, забравшимся на перекладину ворот в темных очках и устраивавшим постоянные переклички с фанатской трибуной?

— Ну он любит выделяться. Он единственный, кто придумал свой костюм для этого с шапкой и очками. Правда, думал, что на шапке «Зенит» написано, а там было слово «спорт». Я его еще спрашивал: «Что это за шапка?» — «Зенит» — «Так там же «спорт» написано». Но всё равно он молодец, что так вырядился. В медиалигу его надо (смеется).

— На празднование следующего трофея надо будет ему подыскать шапку с надписью «Зенит».

— Подготовим ему. Нормально всё будет.

— Вы сказали, что Барриос любит выделяться. Раньше он как это демонстрировал?

— Такое нельзя рассказывать, что он делал (улыбается).

— Что там было?

— Ну пусть это останется тайной. Опасный, опасный человек.

— Сейчас народ прочитает ваш ответ и что-то не то может подумать.

— Да нет, в пределах разумного всё. Но... Интересный он человек. Интересный очень.

— Честно говоря, то, как вы после победы в Суперкубке пошли к фанатской трибуне и праздновали вместе с ней, впечатлило. Даже после некоторых ваших чемпионств такого не видел.

— Не было просто фанатов, когда мы брали чемпионство. Я думаю, мы все ждем «Вираж» — от него в Волгограде нереальная поддержка была еще, когда мы выезжали на матч из отеля. Весь «Вираж» был около нашего отеля. Ребята провожали нас на стадион. И мы, конечно, соскучились по ним. Давно они не заряжали так сильно — только вот на Суперкубке. На финале Кубка России их тоже не было. Поэтому, конечно, кайфанули все вместе в Волгограде.

— Чего ждете от нового розыгрыша РПЛ? Будет такая же интрига, как в прошлом сезоне? Или «Зенит» после тех трудностей перегруппировался и больше не даст никому шанс отобрать золото?

— Не знаю... Но надеюсь, что так и будет, как вы сказали во второй части вопроса: тотальная доминация — мы будем к этому стремиться. В следующем году, как раз во второй части сезона будет столетие «Зенита» — юбилей. Мы много усилий приложим, чтобы взять снова золото. По первым играм впечатление у меня, что команда готова хорошо. И настрой хороший. Поэтому... Как получится, так и получится. Но я думаю, должно быть всё хорошо.

— В каком туре обеспечите чемпионство?

— Я откуда знаю?

— Ну серьезно: есть шансы, что интрига в борьбе за золото хотя бы до 28–29 тура сохранится?

— Хорошие вопросы начались, да? (Смеется.) Слушай, ну не знаю я.

— Или до зимней паузы всё себе обеспечите, а весной будете отдыхать?

— Ну какой до зимы? До зимы мы не обеспечим в любом случае. Даже математически это нереально. Слушайте, если вспомнить, как складывалось всё в прошлые годы, то в основном удавалось победить без нервов, за четыре-пять туров до конца. Но в прошлом сезоне вышла, конечно, нереальная интрига. И не особо хотелось бы это снова пережить (улыбается). Это такие нервы, поэтому теперь будем стараться сделать всё красиво.

— Кстати, после того сложного завершения прошлого сезона морально восстанавливаться пришлось дольше, чем в прошлые летние отпуска?

— Да нет. Просто мы играли дольше, чем все остальные, потому что был еще финал Кубка с «Балтикой» (2:1). Поэтому у нас было меньше времени для подготовки к матчу с «Краснодаром» в Суперкубке — они, по-моему, из отпуска вышли даже на неделю раньше, чем мы. Подготовка была очень тяжелая — высокие нагрузки почти сразу начались на сборах.

— Зимой во время сбора в Катаре, когда «Зенит» приобрел Педро, Нино и Артура, вы шутили, что теперь в команде гораздо больше людей, говорящих на португальском языке, чем на русском. Теперь, когда этим летом пришли Евгений Латышонок, Максим Глушенков, Юрий Горшков и Сергей Волков, можно повременить с изучением португальского?

— Изучение языков — это всегда хорошо (улыбается). Так что можно и португальским заняться. Но я сперва рассчитываю другой иностранный язык выучить. Чтобы потом перейти на следующий. Пока одного будет достаточно.

— Какой сейчас язык в процессе изучения?

— Английский пытаюсь осилить.

— Учите его под переезд в другой чемпионат?

— А, давай накинем, скажем — в Англию переезжаю. Напиши потом (смеется).

— Какой клуб пожелаете вам приписать?

— Да нет, давайте все-таки серьезно. Просто ради развития себя учу английский. Если ничем не заниматься и ничего не изучать, думаю, деградация приличная будет. Поэтому так хоть, для себя, занимаюсь, чтобы мозг чем-то был занят. Ну и, если куда едешь отдыхать, сможешь с кем-то пообщаться, заказать себе что-нибудь.

— С кем в «Зените» можете общаться на английском?

— Изидор хорошо говорит. Эракович неплохо. Дуглас еще. А остальные такие... Не очень хорошо говорят. Караваев еще топ. В топ-3 входит по части знания английского — среди русских точно.

— Вячеслав Караваев зимой говорил, что постарается с «Зенитом» превзойти серию «Баварии» по числу побед подряд в национальном чемпионате.

— А сколько у нее было?

— В этом году прервалось на девяти.

— Дай Бог, превзойдем. Постараемся. Хотелось бы!

— Уже в предвкушении того, что осталось одно золото, чтобы побить рекорд «Спартака» по числу чемпионств подряд?

— Да что ты всё про чемпионство? Еще чемпионат не начался, а ты уже говоришь про чемпионство (смеется). Подожди немножко.

— Ну все-таки мысль должна быть, что уже почти обошли «Спартак» по этому показателю.

— Мы думаем об этом, думаем. Поэтому дай Бог.

— Насколько уже ваши новички адаптировались в команде?

— Ну ты же игру Суперкубка смотрел?

— Смотрел. Но это всего одна игра. По ней тяжело судить.

— Ну ты же судишь по одной игре, что мы уже чемпионы! По первой игре. Нет?!

— Да я и без нее вам уже медали золотые готов был на шею вешать. Сейчас это дело нехитрое.

— Ха-ха. Пока, судя по сборам и первой игре сезона, хорошо идут дела у наших новичков. Хорошо выглядели все без исключения ребята. Тот же Макс Глушенков вышел против «Краснодара» в стартовом составе, здорово себя показал. Лучшим игроком матча стал.