«До сих пор не верю, что играю в таком большом клубе»

В российском футболе прошел первый официальный матч нового сезона. 13 июля в Волгограде в присутствии свыше 40 тыс. зрителей петербургский «Зенит» одержал победу в Суперкубке России, обыграв со счетом 4:2 «Краснодар». Этот матч стал первым официальным за сине-бело-голубых для вратаря Евгения Латышонка.

Всего год назад 26-летний голкипер дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ), когда вышел туда вместе с калининградской «Балтикой». В прошлом сезоне он был одним из лучших в команде, вышел с ней в финал Кубка России и, несмотря на вылет из премьер-лиги национального чемпионата, стал одним из главных открытий, заслужив вызов в сборную России на июньский матч с Белоруссией, а также получив приглашение в «Зенит». В интервью «Известиям» Латышонок поделился впечатлениями от первого завоеванного трофея в карьере, игре за «Зенит», рассказал об отличиях от «Балтики» и требованиях тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова.

— Как вам официальный дебют за «Зенит»?

— Отлично. Я думаю, не каждому дается возможность дебютировать за команду в матче Суперкубка России. Я рад, что удалось его выиграть.

— У вас при этом уже был опыт таких матчей — недавний финал Кубка России против «Зенита» в составе «Балтики» (1:2). Он как-то помог вам теперь?

— Ну да, опыт такой был. Может быть, он сказался. Хотя все-таки это разные матчи. Всё течет, всё меняется, пускай и прошло всего полтора месяца с момента того финала. Я рад, что сейчас здесь, в «Зените». И что мне удалось помочь команде выиграть трофей, который для меня первый в карьере.

— Когда поняли, что на вас как основного вратаря будут делать ставку в первом матче сезона?

— Только когда была предыгровая тренировка. И тренер сказал, что я играю.

— А по ходу предсезонки чувствовали, что вас готовят именно как первого номера?

— Да нет, особо не чувствовал. У нас и предсезонка была очень короткая — там совершенно ничего не было понятно касательно того, кто будет начинать основным вратарем.

— Что такое быть основным вратарем «Зенита» для человека, ранее не игравшего в первом составе топ-клуба?

— Для меня это просто космос какой-то. Я до сих пор не верю, что играю в таком большом клубе.

— В бытовом плане сильно отличаются условия в «Зените» от «Балтики»?

— Здесь уровень совершенно топовый во всех отношениях.

— В «Балтике» в прошлом сезоне вас многие запомнили по матчам, где вы совершали огромное количество спасений. Теперь в «Зените» у ваших ворот будет гораздо меньше моментов?

— Ну это понятно. Точно так же было и в матче Суперкубка против «Краснодара». В первом тайме по нашим воротам было ноль ударов. А во втором тайме, когда мы подсели, начались моменты. Что тут можно сказать? В таких ситуациях надо просто от начала до конца держать концентрацию. Тогда всё будет нормально.

— Как в Питере живется?

— Отлично.

— Уже посетили какие-то известные места в городе?

— Пока нет. На лодке с женой поплавали один раз по Финскому заливу. А так особо не было времени, потому что у меня шли сборы.

— Давит ли на вас то, что пришли в ряды многолетнего чемпиона и теперь будет особый спрос за любую неудачу?

— Нет, не давит. Особый спрос был и в «Балтике». И в «Зените» будет. Понятно, что каждый соперник будет настраиваться на нас как на последний матч. Но это нормально для команды, которая уже столько лет на первом месте. Надо этому соответствовать и сохранять те позиции, которые есть у «Зенита». Я для того и переходил в него, чтобы завоевывать трофеи.

— Ждете нового вызова в сборную России?

— Нет, я сейчас настроен только на подготовку к следующей игре «Зенита».

— Во время поездки в национальную команду что вам говорил тренер вратарей Виталий Кафанов, что советовал, чтобы пробиться в основной состав сборной?

— Когда был вызов, мы созванивались. Он дал определенные рекомендации по подготовке к игре ногами, потому что в сборной много играют через пас.

— А в «Зените» больше играют через пас, чем в «Балтике»?

— Конечно-конечно. Так что постараюсь благодаря этому и к требованиям в сборной адаптироваться (улыбается).