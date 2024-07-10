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Лидер «Хезболлы» назвал условие прекращения атак на Израиль

«Хезболла»: атаки на Израиль прекратятся, когда будет заключена сделка с ХАМАС
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Фото: Global Look Press/Ayal Margolin/JINI
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Шиитская организация «Хезболла», действующая в южной части Ливана, прекратит атаки на Израиль, после того как тот заключит сделку с палестинским движением ХАМАС. Об этом 10 июля заявил лидер движения Хасан Насралла, выступая на памятном мероприятии в честь высокопоставленного чиновника Мохаммеда Насера, убитого в ходе авиаудара Израиля.

По его словам, целью атак «Хезболлы» является материальное, финансовое и моральное истощение израильской армии. Группировка достигла своей цели, дав понять Израилю, что «если они хотят, чтобы это прекратилось, они должны прекратить агрессию в секторе Газа».

Он подчеркнул, что в случае, если в текущих переговорах между Израилем и ХАМАС произойдет прорыв, который приведет к прекращению огня, то «Хезболла» прекратит свои атаки, приводит его слова газета The Times Of Israel.

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Ранее, 6 июля, военно-воздушные силы Израиля уничтожили командира «Хезболлы» Мейтама Мустафу Альтаара в районе города Баальбек на востоке Ливана. В ЦАХАЛ уточнили, что он руководил деятельностью подразделения и принимал участие в «планировании и осуществлении многочисленных террористических актов».

До этого, 4 июня, израильская армия сообщила о ликвидации более чем членов «Хезболлы» с начала обострения палестино-израильского конфликта в октябре прошлого года.

В тот день ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило об атаке на израильский штаб эскадрильей БПЛА. 23 мая ЦАХАЛ сообщила о ракетном обстреле «Хезболлой» Верхней Галилеи. Израильские ВВС уничтожили пусковую установку, проводившую обстрел израильских территорий.

3 июля сообщалось, что Израиль получил через посредников замечания палестинского движения ХАМАС по сделке о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Затем американский телеканал CNN, ссылаясь на источник, рассказал, что стороны близки к заключению соглашения о прекращении огня. Однако отмечалось, что гарантий совершения сделки нет — на это должен дать согласие израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

До этого, 14 июня, страны G7 («большой семерки») призвали урегулировать конфликт в Газе через признание Палестины, что государства должны сосуществовать в рамках безопасных и признанных границ на основе международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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