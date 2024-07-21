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В Ливане прогремели взрывы после ударов Израиля по складу боеприпасов

NNA: на юге Ливана прогремела серия взрывов из-за ударов израильской авиации
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Фото: NNA
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Взрывы в ливанском городе Адлун прогремели после авиаударов авиации Израиля по складу боеприпасов, в результате чего пострадали три человека. Об этом 21 июля сообщило агентство NNA.

«Представитель Национального агентства новостей сообщил, что целью рейда на город Адлун был склад боеприпасов. Три жителя получили легкие ранения и были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ударам также подверглись соседние города.

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Ранее, 14 июля, в Ливане сообщили о выведении ТЭС из строя после израильского обстрела. По информации СМИ, над устранением последствий атаки ведется активная работа.

6 июля представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что военно-воздушные силы Израиля уничтожили одного из командиров шиитской организации «Хезболла» в районе города Баальбек на востоке Ливана.

В тот день ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило об атаке на израильский штаб эскадрильей БПЛА. 23 мая ЦАХАЛ сообщила о ракетном обстреле «Хезболлой» Верхней Галилеи. Израильские ВВС уничтожили пусковую установку, проводившую обстрел израильских территорий.

При этом 10 июля лидер шиитского движения Хасан Насралла, выступая на памятном мероприятии в честь высокопоставленного чиновника Мохаммеда Насера, убитого в ходе авиаудара Израиля, заявил, что «Хезболла» прекратит атаки на соседнее государство после того, как оно заключит сделку с палестинским движением ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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