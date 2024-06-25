Подвешенная готовность: Израиль способен начать операцию в Ливане за несколько часов

Израиль может развернуть операцию против Ливана за пять-восемь часов , выяснили «Известия». Армия находится в режиме повышенной боевой готовности, резервисты, приписанные к Северному округу на границе с Ливаном, прошли учения, рассказали в ЦАХАЛ. При этом представители «Хезболлы» также заявляют о готовности к тотальной войне . Ситуация осложняется тем, что стороны не могут согласиться на условия друг друга, а коммуникация идет только через посредников, например США и Францию , пояснили «Известиям» в офисе премьер-министра Израиля. Вашингтон сейчас пытается отговорить еврейское государство от начала боевых действий .

Израиль готов к войне с Ливаном

Полномасштабный вооруженный конфликт между Израилем и базирующейся на территории Ливана группировкой «Хезболла» становится всё реальнее. Пока ни одна из сторон не пошла на уступки . Более того, армия Израиля (ЦАХАЛ) утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана. Все подразделения находятся в режиме боевой готовности, а операция может быть развернута в течение нескольких часов, сообщила «Известиям» представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

— Война с «Хезболлой» идет все восемь месяцев. Армия находится в режиме повышенной боевой готовности. Израиль провел очень большую серьезную подготовку всех резервистов, которые приписаны к Северному округу . И резервисты всех подразделений, в том числе и тех, что были в Газе (некоторые вернулись на северную границу), тоже прошли учения и готовы к более широкой и масштабной операции. В случае развития военных действий подразделения призываются в течение пяти-восьми часов, — уточнила она.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Ранее глава МИД еврейского государства Исраэль Кац написал в соцсетях, что Израиль близок к принятию решения в отношении Бейрута. По словам министра, в случае полномасштабной войны «Хезболла» будет полностью уничтожена, а Ливану будет причинен существенный ущерб.

По всей видимости, переговоры с «Хезболлой» так и не привели ни к какому результату. Ситуация осложняется тем, что у сторон отсутствует прямая коммуникация . Всё проходит через посредников, сказал «Известиям» советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

— Израиль не имеет прямых контактов с террористической организацией «Хезболла» и не ведет с ней никаких переговоров. Израиль через посредников, главным образом через США и Францию, контактирует с правительством Ливана, страны, которая несет ответственность за всё, что происходит на ее территории и на наших северных границах , — рассказал он.

Основное препятствие для урегулировании ситуации — несовместимые условия сторон , по крайней мере на данный момент. Израиль настаивает на прекращении обстрелов «Хезболлой», а также на отводе боевиков группировки за реку Литани, что соответствует требованию ООН. В 2006 году Совет Безопасности принял резолюцию 1701 для прекращения израильско-ливанской войны. Помимо остановки боевых действий и отвода формирований, она предписывает разоружение всех вооруженных группировок в Ливане, включая «Хезболлу». В шиитской организации согласны на прекращение огня только в ответ на остановку военной операции в секторе Газа. Однако, как неоднократно говорили официальные лица Израиля, это невозможно до полного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС. Как заявили в канцелярии главы правительства Биньямина Нетаньяху, «ХАМАС, а не Израиль противится сделке. Премьер-министр пояснил, что мы не уйдем из сектора Газа, пока не вернем всех наших 120 заложников, и живых, и мертвых».

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«Хезболла» тоже не собирается идти на уступки , заявляя о готовности к масштабным боевым действиям. « Если Израиль хочет вести тотальную войну, мы готовы к ней », — заверил неделю назад замгенсека группировки Наим Кассем.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после 7 октября 2023 года, когда Израиль начал операцию в Газе в ответ на атаку ХАМАС. Поддерживаемая Ираном «Хезболла» выступила на стороне палестинской группировки ХАМАС и, соответственно, гражданского населения анклава, начав обстрелы израильской территории. С тех пор стороны практически ежедневно с разной степенью интенсивности атакуют позиции друг друга в приграничных районах между Ливаном и Израилем.

— В обстрелах со стороны «Хезболлы» нет какой-то закономерности, то есть «Хезболла» просто обстреливает израильские города каждый день. Мы отвечаем на эти обстрелы, наносим удары по инфраструктуре, проводится ликвидация террористов, боевиков группировки, — пояснила Анна Уколова.

Насколько Израиль зависит от США

Напряженность на Ближнем Востоке, очевидно, снизить не удается — по крайней мере, без США, главного союзника Израиля в регионе и в целом актора в большинстве международных конфликтов. На этом фоне в Вашингтон отправился министр обороны Израиля Йоав Галант для переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном . В планах — обсудить не только ситуацию на границе с Ливаном, но и основной конфликт в Газе, включая «третью фазу» после завершения активной стадии боевых действий в анклаве, согласно трехэтапному плану, который впервые озвучил президент Джо Байден. Первый этап плана предусматривает перемирие на шесть недель, вывод израильских войск из всех населенных районов Газы и освобождение заложников из числа женщин и пожилых людей в обмен на палестинских заключенных. На этой стадии Израиль и ХАМАС должны договориться о постоянном прекращении огня. На втором этапе планируется обменять всех живых заложников, включая военнослужащих. Третий этап включает план по восстановлению анклава и возвращению останков погибших заложников их семьям.

— Визит Йоава Галанта в США плановый и нацелен на обсуждение всего спектра военного сотрудничества между союзниками. Израиль неоднократно предупреждал Ливан, что если обстрелы нашей территории не прекратятся и боевики «Хезболлы» не отойдут за берег реки Литани, мы будем вынуждены действовать другими методами , для того чтобы добиться безопасности нашей границы и вернуть израильтян, покинувших свои дома, — подчеркнул Дмитрий Гендельман.

Стоит отметить, что между американской и израильской сторонами сейчас не все так гладко. Биньямин Нетаньяху ранее раскритиковал администрацию Джо Байдена за задержку поставок части вооружений . С одной стороны, Галант пытается сгладить отношения после этого. С другой, он надеется убедить США поддержать Израиль, если тот начнет полномасштабную войну с «Хезболлой», которую Нетаньяху и некоторые правые в его кабинете, по всей вероятности, намерены спровоцировать, поделился мнением с «Известиями» профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. По словам главы израильского кабмина, ситуация не меняется уже на протяжении четырех месяцев. Однако даже это не снижает готовности еврейского государства развернуть операцию в Ливане.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

— Судя по тому, что заявил Нетаньяху, последние четыре месяца Вашингтон значительно снизил темп поставок. Но это также не критично для Израиля, там в принципе достаточно своих вооружений . А полностью остановить поставки демократы, которые представляют администрацию Байдена, не могут, потому что для этого требуется решение двух партий, а республиканцам они проиграют, — заметил в беседе с «Известиями» эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.

При этом главная цель Соединенных Штатов, точнее, нынешней администрации — не допустить нового полномасштабного конфликта в преддверии выборов президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года. В противном случае Джо Байден потеряет значительную часть своего электората в пользу Дональда Трампа.

— Поскольку это год выборов, а ситуация с Израилем настолько политизирована в США, остается открытым вопрос, насколько сильным будет Вашингтон, чтобы отговорить Израиль от эскалации конфликта . В то же время Нетаньяху усиливает свое демонстративное пренебрежение. Байден же сохранит воинственную риторику и политику по отношению к Ливану, понимая, что США не решатся сдерживать Израиль, — сказал «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.