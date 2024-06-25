Подвешенная готовность: Израиль способен начать операцию в Ливане за несколько часов
Израиль может развернуть операцию против Ливана за пять-восемь часов, выяснили «Известия». Армия находится в режиме повышенной боевой готовности, резервисты, приписанные к Северному округу на границе с Ливаном, прошли учения, рассказали в ЦАХАЛ. При этом представители «Хезболлы» также заявляют о готовности к тотальной войне. Ситуация осложняется тем, что стороны не могут согласиться на условия друг друга, а коммуникация идет только через посредников, например США и Францию, пояснили «Известиям» в офисе премьер-министра Израиля. Вашингтон сейчас пытается отговорить еврейское государство от начала боевых действий.
Израиль готов к войне с Ливаном
Полномасштабный вооруженный конфликт между Израилем и базирующейся на территории Ливана группировкой «Хезболла» становится всё реальнее. Пока ни одна из сторон не пошла на уступки. Более того, армия Израиля (ЦАХАЛ) утвердила оперативные планы наступления на территории Ливана. Все подразделения находятся в режиме боевой готовности, а операция может быть развернута в течение нескольких часов, сообщила «Известиям» представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.
— Война с «Хезболлой» идет все восемь месяцев. Армия находится в режиме повышенной боевой готовности. Израиль провел очень большую серьезную подготовку всех резервистов, которые приписаны к Северному округу. И резервисты всех подразделений, в том числе и тех, что были в Газе (некоторые вернулись на северную границу), тоже прошли учения и готовы к более широкой и масштабной операции. В случае развития военных действий подразделения призываются в течение пяти-восьми часов, — уточнила она.
Ранее глава МИД еврейского государства Исраэль Кац написал в соцсетях, что Израиль близок к принятию решения в отношении Бейрута. По словам министра, в случае полномасштабной войны «Хезболла» будет полностью уничтожена, а Ливану будет причинен существенный ущерб.
По всей видимости, переговоры с «Хезболлой» так и не привели ни к какому результату. Ситуация осложняется тем, что у сторон отсутствует прямая коммуникация. Всё проходит через посредников, сказал «Известиям» советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
— Израиль не имеет прямых контактов с террористической организацией «Хезболла» и не ведет с ней никаких переговоров. Израиль через посредников, главным образом через США и Францию, контактирует с правительством Ливана, страны, которая несет ответственность за всё, что происходит на ее территории и на наших северных границах, — рассказал он.
Основное препятствие для урегулировании ситуации — несовместимые условия сторон, по крайней мере на данный момент. Израиль настаивает на прекращении обстрелов «Хезболлой», а также на отводе боевиков группировки за реку Литани, что соответствует требованию ООН. В 2006 году Совет Безопасности принял резолюцию 1701 для прекращения израильско-ливанской войны. Помимо остановки боевых действий и отвода формирований, она предписывает разоружение всех вооруженных группировок в Ливане, включая «Хезболлу». В шиитской организации согласны на прекращение огня только в ответ на остановку военной операции в секторе Газа. Однако, как неоднократно говорили официальные лица Израиля, это невозможно до полного освобождения всех заложников, удерживаемых ХАМАС. Как заявили в канцелярии главы правительства Биньямина Нетаньяху, «ХАМАС, а не Израиль противится сделке. Премьер-министр пояснил, что мы не уйдем из сектора Газа, пока не вернем всех наших 120 заложников, и живых, и мертвых».
«Хезболла» тоже не собирается идти на уступки, заявляя о готовности к масштабным боевым действиям. «Если Израиль хочет вести тотальную войну, мы готовы к ней», — заверил неделю назад замгенсека группировки Наим Кассем.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после 7 октября 2023 года, когда Израиль начал операцию в Газе в ответ на атаку ХАМАС. Поддерживаемая Ираном «Хезболла» выступила на стороне палестинской группировки ХАМАС и, соответственно, гражданского населения анклава, начав обстрелы израильской территории. С тех пор стороны практически ежедневно с разной степенью интенсивности атакуют позиции друг друга в приграничных районах между Ливаном и Израилем.
— В обстрелах со стороны «Хезболлы» нет какой-то закономерности, то есть «Хезболла» просто обстреливает израильские города каждый день. Мы отвечаем на эти обстрелы, наносим удары по инфраструктуре, проводится ликвидация террористов, боевиков группировки, — пояснила Анна Уколова.
Насколько Израиль зависит от США
Напряженность на Ближнем Востоке, очевидно, снизить не удается — по крайней мере, без США, главного союзника Израиля в регионе и в целом актора в большинстве международных конфликтов. На этом фоне в Вашингтон отправился министр обороны Израиля Йоав Галант для переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном. В планах — обсудить не только ситуацию на границе с Ливаном, но и основной конфликт в Газе, включая «третью фазу» после завершения активной стадии боевых действий в анклаве, согласно трехэтапному плану, который впервые озвучил президент Джо Байден. Первый этап плана предусматривает перемирие на шесть недель, вывод израильских войск из всех населенных районов Газы и освобождение заложников из числа женщин и пожилых людей в обмен на палестинских заключенных. На этой стадии Израиль и ХАМАС должны договориться о постоянном прекращении огня. На втором этапе планируется обменять всех живых заложников, включая военнослужащих. Третий этап включает план по восстановлению анклава и возвращению останков погибших заложников их семьям.
— Визит Йоава Галанта в США плановый и нацелен на обсуждение всего спектра военного сотрудничества между союзниками. Израиль неоднократно предупреждал Ливан, что если обстрелы нашей территории не прекратятся и боевики «Хезболлы» не отойдут за берег реки Литани, мы будем вынуждены действовать другими методами, для того чтобы добиться безопасности нашей границы и вернуть израильтян, покинувших свои дома, — подчеркнул Дмитрий Гендельман.
Стоит отметить, что между американской и израильской сторонами сейчас не все так гладко. Биньямин Нетаньяху ранее раскритиковал администрацию Джо Байдена за задержку поставок части вооружений. С одной стороны, Галант пытается сгладить отношения после этого. С другой, он надеется убедить США поддержать Израиль, если тот начнет полномасштабную войну с «Хезболлой», которую Нетаньяху и некоторые правые в его кабинете, по всей вероятности, намерены спровоцировать, поделился мнением с «Известиями» профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. По словам главы израильского кабмина, ситуация не меняется уже на протяжении четырех месяцев. Однако даже это не снижает готовности еврейского государства развернуть операцию в Ливане.
— Судя по тому, что заявил Нетаньяху, последние четыре месяца Вашингтон значительно снизил темп поставок. Но это также не критично для Израиля, там в принципе достаточно своих вооружений. А полностью остановить поставки демократы, которые представляют администрацию Байдена, не могут, потому что для этого требуется решение двух партий, а республиканцам они проиграют, — заметил в беседе с «Известиями» эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин.
При этом главная цель Соединенных Штатов, точнее, нынешней администрации — не допустить нового полномасштабного конфликта в преддверии выборов президента США, которые состоятся в ноябре 2024 года. В противном случае Джо Байден потеряет значительную часть своего электората в пользу Дональда Трампа.
— Поскольку это год выборов, а ситуация с Израилем настолько политизирована в США, остается открытым вопрос, насколько сильным будет Вашингтон, чтобы отговорить Израиль от эскалации конфликта. В то же время Нетаньяху усиливает свое демонстративное пренебрежение. Байден же сохранит воинственную риторику и политику по отношению к Ливану, понимая, что США не решатся сдерживать Израиль, — сказал «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.
С учетом накаляющейся обстановки на Ближнем Востоке предотвратить вооруженный конфликт становится всё труднее. По мнению Каргина, Израиль, скорее всего, начнет боевые действия в Ливане, так как уже полгода идут обстрелы и маловероятно, что Нетаньяху будет жертвовать своей политической карьерой ради будущего Джо Байдена.