Друг в беде не просит: почему США приостановили поставки оружия Израилю

США приостановили поставку свыше 3 тыс. боеприпасов Израилю из-за опасений, связанных с начавшейся в Рафахе операцией . Однако это решение никак не скажется на выполнении поставленных еврейским государством целей по возвращению заложников и ликвидации ХАМАС, рассказали «Известиям» в кнессете. При этом не стоит ожидать, что беспрецедентный шаг американской администрации отразится на отношениях между союзниками: Вашингтон был вынужден продемонстрировать свой протест на фоне международного давления из-за большого количества жертв среди палестинского населения , считают эксперты.

Действия ЦАХАЛ вызывают недовольство

Сразу несколько западных СМИ сообщили о решении США приостановить поставку Израилю свыше 3 тыс. боеприпасов. Вашингтон пошел на этот шаг из опасений, связанных с начавшейся недавно операцией в Рафахе . Тем не менее реализация поставленных целей в войне в секторе Газа лежит на руководстве Израиля, а не на Вашингтоне, заявил «Известиям» вице-спикер кнессета (израильского парламента), депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова.

— Если в [израильском] правительстве посчитают необходимым это прокомментировать, то об этом все узнают. С точки зрения Израиля, цели военной операции в секторе Газа не менялись с первого дня: уничтожение военных и административных возможностей группировки ХАМАС, возвращение домой захваченных в плен израильских граждан и устранение всяческих угроз со стороны сектора Газа в отношении Израиля, — отметил он.

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По его словам, ответственность за достижение этих целей лежит целиком на правительстве Израиля . «Это включает в себя в том числе вопросы наших отношений с ближайшими союзниками, каковыми являются для нас США», — добавил Евгений Сова.

О планах американской администрации приостановить поставку боеприпасов Израилю стало известно еще на прошлой неделе, когда стало очевидно, что ЦАХАЛ приступит к операции в Рафахе, который остается последним прибежищем для 1,5 млн палестинцев. Подробности, однако, просочились лишь на следующий день после заявления Нетаньяху 7 мая о ходе операции в Рафахе.

По данным ряда СМИ, речь идет о 3,5 тыс. авиабомб — 1,8 тыс. весом 907 кг (2 тыс. фунтов), а также 1,7 бомб по 227 кг (500 фунтов) .

«Американские и израильские чиновники обсудили альтернативные варианты относительно планов ЦАХАЛ на штурм столь густонаселенного города. Однако консультации продолжаются, и наши опасения еще не полностью учтены. <…> Сейчас Вашингтон особенно сосредоточен на поставках мощных бомб, которые могут принести огромный ущерб, как уже произошло в других районах Газы», — рассказал AFP неназванный высокопоставленный американский чиновник.

Он добавил, что Госдеп пересматривает вопрос поставок и других вооружений, таких как высокоточные ракеты JDAMs. США пока не комментируют этот вопрос.

Вечером 8 мая глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил информацию о паузе в поставке боеприпасов Израилю в связи с операцией в Рафахе , но отметил, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tech. Sgt. J.D. Strong II

Примечательно, что администрация президента США Джо Байдена не успеет предоставить отчет конгрессу о том, нарушает ли Израиль международное гуманитарное право во время войны в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника. Согласно меморандуму национальной безопасности NSM-20, принятому главой Белого дома в феврале, Госдеп обязан предоставить отчет в конгресс о степени соблюдения еврейским государством гарантий не применять американское оружие в нарушение как внутренних, так и международных законов.

Что стоит за шагом США

В целом даже подобные беспрецедентные меры, принятые американской администрацией, не могут кардинально отразиться на отношениях между США и Израилем , считает ведущий научный сотрудник Центра исследований безопасности РАН Константин Блохин. На фоне продолжающегося давления на Вашингтон — как на мировой арене, так и внутри страны — Белый дом вынужден продемонстрировать свое несогласие с тактикой израильской армии ведения боевых действий в секторе Газа .

— Это ни в коем случае не стоит расценивать с точки зрения кардинального изменения вектора американской внешней политики в отношении Израиля. В США существует четкий двухпартийный произраильный консенсус. Обе партии фактически полностью на стороне еврейского государства: Республиканская в большей степени, Демократическая — в меньшей , — сказал Блохин «Известиям».

По мнению эксперта, если в Вашингтоне и допускают порой критику еврейского государства на дипломатическом уровне, то на деле фактически ему оказывается безграничная политическая и военная поддержка.

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— Израиль считается главным форпостом Запада на Ближнем Востоке и воспринимается в качестве священной коровы. Не стоит забывать, что приостановка не означает полный отказ. Здесь, судя по утечкам в СМИ, идет игра на публику: за время конфликта в секторе Газа имидж США сильно пострадал, потому что действия Израиля ассоциируются в глазах многих напрямую со Штатами, которые считаются гарантом безопасности в регионе, — подчеркнул эксперт.

Действительно, публичные трения между союзниками, которые, впрочем, многие воспринимают как исключительно демонстративные, появились в начале 2024 года, когда стало известно о введении санкций против четырех израильских поселенцев. Уже в конце апреля в СМИ вышла информация о возможном принятии санкционных мер в отношении подразделений ЦАХАЛ. Одна из причин такого шага американской администрации — нарушение израильскими военными прав человека на Западном берегу реки Иордан.

Помимо этого, 25 марта США впервые за время конфликта в палестинском анклаве отказались использовать право вето против резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа . Вашингтон тогда воздержался от голосования, хотя ранее уже трижды блокировал схожие резолюции, которые, в частности, поддерживали Россия и Китай.

Однако, несмотря на, казалось бы, присутствие разногласий, 20 апреля конгресс США выделил Израилю около $26,4 млрд на борьбу с ХАМАС , противостояние Ирану и его прокси в регионе. Часть этих денег предназначена также гражданскому населению Палестины. С 7 октября прошлого года было выделено свыше $200 млрд.

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Именно по этой причине стоит воспринимать действия Вашингтона через призму пропаганды «человеколюбивой гуманистической позиции», поскольку Израиль полностью в состоянии самостоятельно покончить с ХАМАС и без поставки упомянутых боеприпасов , говорит «Известиям» завкафедрой Института общественных наук Президентской академии Сергей Демиденко.

— Израиль — это государство с военно-промышленным комплексом, технологиями и профессиональными инженерами в этой области. Сейчас ЦАХАЛ ведет войну с боевиками, а не с регулярными подразделениями вражеской армии . Для этой цели нет необходимости в колоссальном количестве снарядов, — считает эксперт.

Вместе с тем Биньямину Нетаньяху был сделан серьезный посыл, но он не отступится и продолжит следовать намеченным планам, невзирая на «информационные и дипломатические позы» своего западного союзника, подытожил Сергей Демиденко.

Переговоры и последствия военной операции

Впрочем, угрозы перейти к наступательным действиям в Рафахе появились еще в начале года. Решение начать ограниченную операцию многие связывают с желанием Нетаньяху использовать ее в качестве козыря на переговорах с ХАМАС . 6 мая, после призыва ЦАХАЛ к эвакуации мирных граждан из восточной части города, палестинское движение внезапно согласилось на предложение посредников в лице Катара и Египта о прекращении огня. Однако пока Израиль настаивает, что требования противника всё еще неприемлемы.

Справка «Известий» Предложенная сделка включает в себя три этапа, каждый из которых продлится 42 дня. Так, во время первого предполагаются временное прекращение огня в густонаселенных районах, приостановка полетов БПЛА в течение 10 часов в сутки, а также вывод израильских подразделений с нескольких направлений в центре сектора Газа: оси Нецарим и Кувейтской кольцевой развязки. Кроме того, противники обязуются провести обмен, в списки на который войдут женщины, старики, больные и раненые, в том числе и женщины-военнослужащие. Второй этап предполагает полное прекращение огня и полный вывод войск с территории палестинского анклава. Помимо этого, планируется обменять пленных и заключенных мужского пола. Возвращение беженцев в свои районы без каких-либо условий или преград должно произойти во время третьего этапа. В тексте договора прописано обеспечение их свободного перемещения во всей Газе. Помимо этого, обсуждается начало процесса восстановления анклава, который продлится от трех до пяти лет. Обмен же на завершающей стадии затронет только тела погибших.

По-видимому, резкое изменение позиции ХАМАС связано в первую очередь с давлением Египта. Каир с самого начала боевых действий выражал свое беспокойство в связи с рисками перемещения миллионов беженцев на Синайский полуостров. Некоторые египетские чиновники признавались в беседе с региональными СМИ, что «картина стреляющих военных по пытающимся спастись палестинцам недопустима и может повлечь за собой трагические последствия».

Ситуация в Рафахе, 8 мая 2024 года Фото: REUTERS/Mohammed Salem

К тому же тема Рафаха была и остается для израильской оппозиции серьезной причиной острой критики Нетаньяху и его правительства по причине нерешимости в вопросе уничтожения палестинского сопротивления на территории сектора Газа.

— Скажу лишь только, что, по нашему мнению, и об этом публично говорил лидер моей партии Авигдор Либерман, операция в Рафахе должна была начаться еще в середине января. Именно в этом месте по-прежнему находятся оставшиеся четыре батальона боевиков . Также всё это время на границе между Египтом и сектором Газа продолжается контрабанда оружия, прекратить которую можно лишь при помощи взятия под полный контроль так называемой Филадельфийской оси, — отметил в беседе с «Известиями» вице-спикер кнессета Евгений Сова.

Градус эскалации между Египтом и еврейским государством начал повышаться после заявлений израильских официальных лиц о взятии под контроль Филадельфийской оси (ось Салах ад-Дин) — приграничной демилитаризованной зоны длиной 14 км между сектором Газа и Египтом, которая была установлена после мирного соглашения между Каиром и Израилем в 1979 году.