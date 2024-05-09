Друг в беде не просит: почему США приостановили поставки оружия Израилю
США приостановили поставку свыше 3 тыс. боеприпасов Израилю из-за опасений, связанных с начавшейся в Рафахе операцией. Однако это решение никак не скажется на выполнении поставленных еврейским государством целей по возвращению заложников и ликвидации ХАМАС, рассказали «Известиям» в кнессете. При этом не стоит ожидать, что беспрецедентный шаг американской администрации отразится на отношениях между союзниками: Вашингтон был вынужден продемонстрировать свой протест на фоне международного давления из-за большого количества жертв среди палестинского населения, считают эксперты.
Действия ЦАХАЛ вызывают недовольство
Сразу несколько западных СМИ сообщили о решении США приостановить поставку Израилю свыше 3 тыс. боеприпасов. Вашингтон пошел на этот шаг из опасений, связанных с начавшейся недавно операцией в Рафахе. Тем не менее реализация поставленных целей в войне в секторе Газа лежит на руководстве Израиля, а не на Вашингтоне, заявил «Известиям» вице-спикер кнессета (израильского парламента), депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова.
— Если в [израильском] правительстве посчитают необходимым это прокомментировать, то об этом все узнают. С точки зрения Израиля, цели военной операции в секторе Газа не менялись с первого дня: уничтожение военных и административных возможностей группировки ХАМАС, возвращение домой захваченных в плен израильских граждан и устранение всяческих угроз со стороны сектора Газа в отношении Израиля, — отметил он.
По его словам, ответственность за достижение этих целей лежит целиком на правительстве Израиля. «Это включает в себя в том числе вопросы наших отношений с ближайшими союзниками, каковыми являются для нас США», — добавил Евгений Сова.
О планах американской администрации приостановить поставку боеприпасов Израилю стало известно еще на прошлой неделе, когда стало очевидно, что ЦАХАЛ приступит к операции в Рафахе, который остается последним прибежищем для 1,5 млн палестинцев. Подробности, однако, просочились лишь на следующий день после заявления Нетаньяху 7 мая о ходе операции в Рафахе.
По данным ряда СМИ, речь идет о 3,5 тыс. авиабомб — 1,8 тыс. весом 907 кг (2 тыс. фунтов), а также 1,7 бомб по 227 кг (500 фунтов).
«Американские и израильские чиновники обсудили альтернативные варианты относительно планов ЦАХАЛ на штурм столь густонаселенного города. Однако консультации продолжаются, и наши опасения еще не полностью учтены. <…> Сейчас Вашингтон особенно сосредоточен на поставках мощных бомб, которые могут принести огромный ущерб, как уже произошло в других районах Газы», — рассказал AFP неназванный высокопоставленный американский чиновник.
Он добавил, что Госдеп пересматривает вопрос поставок и других вооружений, таких как высокоточные ракеты JDAMs. США пока не комментируют этот вопрос.
Вечером 8 мая глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил информацию о паузе в поставке боеприпасов Израилю в связи с операцией в Рафахе, но отметил, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято.
Примечательно, что администрация президента США Джо Байдена не успеет предоставить отчет конгрессу о том, нарушает ли Израиль международное гуманитарное право во время войны в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника. Согласно меморандуму национальной безопасности NSM-20, принятому главой Белого дома в феврале, Госдеп обязан предоставить отчет в конгресс о степени соблюдения еврейским государством гарантий не применять американское оружие в нарушение как внутренних, так и международных законов.
Что стоит за шагом США
В целом даже подобные беспрецедентные меры, принятые американской администрацией, не могут кардинально отразиться на отношениях между США и Израилем, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований безопасности РАН Константин Блохин. На фоне продолжающегося давления на Вашингтон — как на мировой арене, так и внутри страны — Белый дом вынужден продемонстрировать свое несогласие с тактикой израильской армии ведения боевых действий в секторе Газа.
— Это ни в коем случае не стоит расценивать с точки зрения кардинального изменения вектора американской внешней политики в отношении Израиля. В США существует четкий двухпартийный произраильный консенсус. Обе партии фактически полностью на стороне еврейского государства: Республиканская в большей степени, Демократическая — в меньшей, — сказал Блохин «Известиям».
По мнению эксперта, если в Вашингтоне и допускают порой критику еврейского государства на дипломатическом уровне, то на деле фактически ему оказывается безграничная политическая и военная поддержка.
— Израиль считается главным форпостом Запада на Ближнем Востоке и воспринимается в качестве священной коровы. Не стоит забывать, что приостановка не означает полный отказ. Здесь, судя по утечкам в СМИ, идет игра на публику: за время конфликта в секторе Газа имидж США сильно пострадал, потому что действия Израиля ассоциируются в глазах многих напрямую со Штатами, которые считаются гарантом безопасности в регионе, — подчеркнул эксперт.
Действительно, публичные трения между союзниками, которые, впрочем, многие воспринимают как исключительно демонстративные, появились в начале 2024 года, когда стало известно о введении санкций против четырех израильских поселенцев. Уже в конце апреля в СМИ вышла информация о возможном принятии санкционных мер в отношении подразделений ЦАХАЛ. Одна из причин такого шага американской администрации — нарушение израильскими военными прав человека на Западном берегу реки Иордан.
Помимо этого, 25 марта США впервые за время конфликта в палестинском анклаве отказались использовать право вето против резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа. Вашингтон тогда воздержался от голосования, хотя ранее уже трижды блокировал схожие резолюции, которые, в частности, поддерживали Россия и Китай.
Однако, несмотря на, казалось бы, присутствие разногласий, 20 апреля конгресс США выделил Израилю около $26,4 млрд на борьбу с ХАМАС, противостояние Ирану и его прокси в регионе. Часть этих денег предназначена также гражданскому населению Палестины. С 7 октября прошлого года было выделено свыше $200 млрд.
Именно по этой причине стоит воспринимать действия Вашингтона через призму пропаганды «человеколюбивой гуманистической позиции», поскольку Израиль полностью в состоянии самостоятельно покончить с ХАМАС и без поставки упомянутых боеприпасов, говорит «Известиям» завкафедрой Института общественных наук Президентской академии Сергей Демиденко.
— Израиль — это государство с военно-промышленным комплексом, технологиями и профессиональными инженерами в этой области. Сейчас ЦАХАЛ ведет войну с боевиками, а не с регулярными подразделениями вражеской армии. Для этой цели нет необходимости в колоссальном количестве снарядов, — считает эксперт.
Вместе с тем Биньямину Нетаньяху был сделан серьезный посыл, но он не отступится и продолжит следовать намеченным планам, невзирая на «информационные и дипломатические позы» своего западного союзника, подытожил Сергей Демиденко.
Переговоры и последствия военной операции
Впрочем, угрозы перейти к наступательным действиям в Рафахе появились еще в начале года. Решение начать ограниченную операцию многие связывают с желанием Нетаньяху использовать ее в качестве козыря на переговорах с ХАМАС. 6 мая, после призыва ЦАХАЛ к эвакуации мирных граждан из восточной части города, палестинское движение внезапно согласилось на предложение посредников в лице Катара и Египта о прекращении огня. Однако пока Израиль настаивает, что требования противника всё еще неприемлемы.
По-видимому, резкое изменение позиции ХАМАС связано в первую очередь с давлением Египта. Каир с самого начала боевых действий выражал свое беспокойство в связи с рисками перемещения миллионов беженцев на Синайский полуостров. Некоторые египетские чиновники признавались в беседе с региональными СМИ, что «картина стреляющих военных по пытающимся спастись палестинцам недопустима и может повлечь за собой трагические последствия».
Ситуация в Рафахе, 8 мая 2024 года
К тому же тема Рафаха была и остается для израильской оппозиции серьезной причиной острой критики Нетаньяху и его правительства по причине нерешимости в вопросе уничтожения палестинского сопротивления на территории сектора Газа.
— Скажу лишь только, что, по нашему мнению, и об этом публично говорил лидер моей партии Авигдор Либерман, операция в Рафахе должна была начаться еще в середине января. Именно в этом месте по-прежнему находятся оставшиеся четыре батальона боевиков. Также всё это время на границе между Египтом и сектором Газа продолжается контрабанда оружия, прекратить которую можно лишь при помощи взятия под полный контроль так называемой Филадельфийской оси, — отметил в беседе с «Известиями» вице-спикер кнессета Евгений Сова.
Градус эскалации между Египтом и еврейским государством начал повышаться после заявлений израильских официальных лиц о взятии под контроль Филадельфийской оси (ось Салах ад-Дин) — приграничной демилитаризованной зоны длиной 14 км между сектором Газа и Египтом, которая была установлена после мирного соглашения между Каиром и Израилем в 1979 году.