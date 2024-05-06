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«Большая часть израильских поселенцев — маргиналитет из США и Европы»

Губернатор провинции Хеврон Халед Дудин — об экономических последствиях войны в секторе Газа и нападениях на палестинцев на Западном берегу Иордана
Фото: соцсети
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Из-за израильских ограничений на Западном берегу крупные промышленные предприятия в Хевроне, экономическом центре Палестинской автономии, не в состоянии соблюдать сроки поставок в соседние города и начинают нести серьезные финансовые издержки. Об этом в интервью «Известиям» рассказал губернатор провинции Халед Дудин. По его словам, многие районы полностью закрыты уже почти семь месяцев, а израильские поселенцы при поддержке армии систематично нападают на палестинское население, продолжая расширять свои «аванпосты».

«Они фактически стали заложниками»

— Хеврон считается самым крупным городом и экономической столицей Палестинской автономии. Насколько сильно Израиль ужесточил меры контроля и досмотра после начала войны с ХАМАС?

— В Хевроне 2,6 тыс. производственных предприятий — это большие заводы и торговые компании. Израильские ограничения, которые были введены после событий 7 октября 2023 года, связаны с затруднением транспортировки товаров в другие палестинские города. Прежде всего израильская армия усилила досмотры на КПП: если раньше путь в соседние провинции занимал один-два часа, теперь требуется целый день. При этом никто не гарантирует, что грузовики пропустят — порой они могут простоять всё это время, а потом вернуться в город. Таким образом, одна из самых больших проблем для компаний заключается в перевозке продовольственных товаров, которые по итогу попросту портятся, не говоря уже про огромные дополнительные издержки.

Вид на город Хеврон 

Вид на город Хеврон

Фото: REUTERS/Yosri Aljamal

Однако на этом всё не заканчивается: Израиль запретил ввоз нашей продукции на свою территорию, что в том числе сильно бьет по производителям (после 7 октября прошлого года жители Западного берега также не могут ездить работать на израильские территории. — «Известия»). Кроме того, как вы знаете, у нас нет портов, и мы вынуждены использовать израильские, оплачивая все необходимые пошлины, — это касается как экспорта, так и импорта. Сейчас, разумеется, это также стало недоступным. С осени прошлого года многие товары до сих пор находятся в портах, и, соответственно, счета растут с каждым днем.

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Важно отметить, что около 35 тыс. человек работают в производственной отрасли, и прекращение работы некоторых заводов на фоне сложившихся осложнений лишь становится причиной дополнительного роста безработицы на рынке труда на Западном берегу. Не так давно двум крупным молочным заводам пришлось закрыться из-за невозможности закупать молоко с ферм.

Израильские солдаты задерживают палестинца на одной из улиц Хеврона

Израильские солдаты задерживают палестинца на одной из улиц Хеврона

Фото: Global Look Press/Mamoun Wazwaz

— После атаки ХАМАС в Израиле начали широкомасштабную кампанию по аресту палестинцев на Западном берегу и в особенности в Хевроне. Утверждается, что задержания проводятся в отношении ячеек сопротивления. Сколько человек задержано за этот период?

— С 7 октября 2023 года Израиль арестовал более 2 тыс. человек только в Хевроне без каких-либо внятных на то причин. Израильская армия проводит рейды и административные задержания палестинских граждан, не предъявляя им никаких обвинений. Они фактически стали заложниками: родные не могут ни связаться с ними, ни посетить их. Некоторые даже не знают, в какой именно тюрьме находятся их близкие. Согласно данным специализирующихся организаций по вопросам пленных (основной считается комиссия Палестины по делам заключенных. — «Известия»), заключенным запрещают спать и использовать воду: доходит до того, что люди не могут мыться целый месяц. Есть также случаи смертей после истязаний. Сейчас даже международные организации бессильны.

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Что касается утверждений о проведении «операций по задержанию пособников ХАМАС» — это не верно, потому что Израиль часто арестовывает палестинцев по этим обвинениям, а через некоторое время отпускает из-за отсутствия каких-либо доказательств. Если израильтяне так сильно жаждут поймать того или иного человека, у которого есть связь с движениями сопротивления, тогда почему во время рейдов уничтожаются целые улицы? Главная цель — разрушение, а не аресты.

Израильские солдаты во время рейда в Хевроне. 2023 год

Израильские солдаты во время рейда в Хевроне. 2023 год

Фото: Global Look Press/Mamoun Wazwaz

«Израильское правительство заинтересовано в экспансии»

— Участились ли нападения поселенцев за этот период? Выросло ли число самих поселений? Проводятся ли какие-либо переговоры с израильской стороной о возможном послаблении принимаемых мер ужесточения контроля?

— Нападения поселенцев продолжаются каждый день, причем армия обеспечивает им полную защиту. Некоторые районы старого города в Хевроне полностью закрыты, есть люди, которые не покидали свои дома почти семь месяцев — к примеру, в Тель-аль-Ремейде (одна из основных точек постоянных столкновений между палестинским населением и незаконными поселенцами. — «Известия»). Но не было никаких причин закрывать целые районы, включая школы. Сейчас уже открылись четыре из них, и нет абсолютно никаких проблем.

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Количество поселений постоянно увеличивается по решению ультраправого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, который, впрочем, и сам живет в поселении рядом с Рамаллой — административным центром Палестинской автономии. Поскольку израильское правительство заинтересовано в экспансии этих территорий, поселенцам выделяется жилье, выплачиваются деньги и предоставляется всё необходимое для полноценной жизни. Большая часть поселенцев — маргиналитет из США и Европы, их отличает сильная ненависть в отношении палестинцев. Самое интересное, что они считают именно Западный берег своей настоящей землей (евреи называют этот регион Иудеей и Самарией и относят его к своей, как предполагается, исторической родине. — «Известия»).

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Фото: commons.wikimedia.org
Монастырь Святой Троицы в Хевроне

— Известно, что в Хевроне находится русский монастырь Святой Троицы. Я не обнаружил информации о нападениях на святыню, несмотря на значимость этой территории для всех религий в целом. Можно ли ожидать провокаций сейчас?

— Русская церковь находится в центре Хеврона, который полностью контролируется силами безопасности Палестинской автономии. Поселенцам очень сложно добраться до этого места. Согласно договоренностям между президентом Махмудом Аббасом и Владимиром Путиным, мы уделяем серьезное внимание церкви через высший президентский комитет Палестины по вопросам христианских церквей. Несколько недель назад проводилась встреча с представителями Русской духовной миссии, на которой обсуждался целый ряд вопросов.

Относительно недавно претензии на территорию этой церкви выдвигали некоторые палестинцы из «Исламской партии освобождения», которые утверждали, что эта земля якобы по закону принадлежит определенным людям. Я бы назвал это результатом религиозной нетерпимости. Но в соответствии с президентским указом это — территория Русской церкви. Для нас, как для властей, любое посягательство на монастырь считается «красной линией».

Справка «Известий»

В ноябре 1868 года, во времена Османской империи, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Антонин (Капустин) приобрел участок земли в палестинском Хевроне.

На этой территории находится Мамврийский дуб, под которым, согласно Священному Писанию, пророку Аврааму явился Господь в виде трех ангелов. Предполагается, что дереву около 5000 лет.

В начале прошлого века территория перешла к Русской зарубежной церкви, а в 1997 году была возвращена Московскому патриархату.

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