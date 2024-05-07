Точечно в цель: что означает для Рафаха ограниченная операция Израиля

Израиль приступил к ограниченной операции в Рафахе на юге сектора Газа , рассказали «Известиям» в офисе премьера еврейского государства. Там отметили, что это требуется для достижения поставленных целей войны. При этом в городе продолжают находиться 1,5 млн беженцев , и посредники в переговорах между сторонами конфликта прикладывают все усилия, чтобы спасти сделку по прекращению огня . Если штурм города всё же будет полноценным, это может привести к еще более катастрофическим последствиям, опасаются палестинские эксперты. К тому же волна беженцев хлынет на Синайский полуостров. Как развивается ситуация на юге анклава и сколько времени может занять операция в городе — в материале «Известий» .

Что сейчас происходит в Рафахе

На протяжении последних недель в СМИ обсуждают начало наземной операции в Рафахе , где, по мнению израильской стороны, сосредоточены оставшиеся силы ХАМАС. Впрочем, пока еврейское государство не решилось на полноценный штурм города, где укрывается 1,5 млн беженцев . Тем не менее ЦАХАЛ постепенно активизирует свои действия в Рафахе.

В частности, утром 7 мая Армия обороны Израиля взяла под полный контроль КПП «Рафах» на юге сектора Газа, через который проходили беженцы и поступала гуманитарная помощь. Сейчас подразделения ЦАХАЛ проводят прочесывание в этом регионе на фоне продолжающейся операции в одноименном городе. В то же время продолжаются обстрелы города артиллерией и авиацией. Пока боевые действия будут носить ограниченный характер для оказания большего давления на руководство ХАМАС , заявил «Известиям» советник в офисе премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман.

— Армия обороны Израиля начала ограниченную военную операцию в Рафахе с целью найти и освободить наших заложников, продолжить уничтожение военных возможностей ХАМАС , а также обнаружить и призвать к ответу тех террористов, которые планировали и участвовали в резне 7 октября 2023 года, — отметил он.

Израильская военная техника на стороне сектора Газа на контрольно-пропускном пункте «Рафах», 7 мая 2024 года Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

В Израиле, по всей видимости, приняли решение не переходить к полномасштабному наземному вторжению в город после окончания переговоров о перемирии в Каире 5 мая . Ведь известно, что уже 6 мая, после начала эвакуации мирных из Рафаха, движение ХАМАС сообщило о своем согласии принять предложенную посредниками в лице Катара и Египта сделку о перемирии.

«Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания провел телефонный разговор с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и главой управления общей разведки Египта Аббасом Камелем. Он сообщил им о согласии движения на их предложение о прекращении огня », — говорится в заявлении группировки.

И на этом фоне Биньямин Нетаньяху, скорее всего, и решил себе оставить пространство для маневров, хотя полностью отказываться от штурма Рафаха он не стал . «Кабинет войны единогласно решил, что Израиль продолжает операцию в Рафахе. <…> Несмотря на то что предложение ХАМАС далеко от обязательных требований Израиля, мы отправим делегацию на переговоры, чтобы использовать возможность достижения соглашения на приемлемых для Израиля условиях», — говорится в заявлении канцелярии израильского премьера 6 мая.

Согласно информации в американских СМИ, США утвердили черновой вариант соглашения о прекращении огня . В последнем выдвинутом посредниками предложении есть лишь незначительное отклонение от того варианта, который ранее утвердил Израиль, сообщает агентство AP.

Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Само предложение включает три этапа, каждый из которых продлится 42 дня . Так, во время первого предполагаются временное прекращение огня в густонаселенных районах, приостановка полетов БПЛА в течение десяти часов в сутки, а также вывод израильских подразделений с нескольких направлений в центре сектора Газа: «оси Нецарим» и Кувейтской кольцевой развязки. Кроме того, стороны обязуются провести обмен, в списки на который войдут женщины, старики, больные и раненые, в том числе и женщины-военнослужащие.

Второй этап предполагает полное прекращение огня и полный вывод войск с территории палестинского анклава. Помимо этого, планируется обменять пленных и заключенных мужского пола.

Третий этап уже включает возвращение беженцев в свои районы без каких-либо условий или преград, а также обеспечение их свободного перемещения во всей Газе. Помимо этого, предлагается начать процесс восстановления анклава, который продлится от трех до пяти лет. Обмен же на завершающий стадии затронет только тела погибших.

Впрочем, стоит отметить, что требования палестинского движения о выводе израильских подразделений с территории сектора Газа остаются для израильского премьера неприемлемыми .

Фото: REUTERS/Hatem Khaled

Всего в плену у ХАМАС продолжают оставаться 132 заложника, среди них три гражданина РФ. В то же время в израильских тюрьмах содержится около 13 тыс. палестинских заключенных.

Каких целей рассчитывает добиться Израиль

В целом аккуратное начало военных действий в Рафахе связано не только с позицией Израиля на переговорах о перемирии, но и с большим военным давлением со стороны оппозиции и международного сообщества на правительство и лично на Нетаньяху . Многие опасаются, что штурм города может привести к еще более катастрофическим последствиям, полагает палестинский журналист Асмат Мансур.

— Операция в Рафахе началась, если можно так выразиться, не в самое простое время: весь мир наблюдает за этой ситуацией. Более того, подобные действия могут стать причиной серьезного кризиса в отношениях между Израилем и Египтом , учитывая, что город находится прямо на египетской границе. Каир всеми силами пытается воспрепятствовать потоку палестинских беженцев на Синайский полуостров, — заявил он «Известиям».

По его словам, сейчас и главный союзник Израиля — США — испытывает большие трудности из-за военной поддержки еврейского государства в войне в секторе Газа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ, REUTERS/Hatem Khaled

— Многие американские университеты охватили протесты с требованием прекратить поставки оружия и прекратить конфликт . К тому же не стоит забывать, что Международный уголовный суд (МУС) может выдать ордер на арест Нетаньяху, — добавил Асмат Мансур.

МУС, в свою очередь, расследует обвинения в военных преступлениях, совершенных с 2014 года, как в отношении палестинских формирований, так и израильских военных. В то же время Республиканская партия в США, которая считается наиболее произраильской, угрожает международной судебной инстанции и призывает отказаться от намерений выдавать ордер на арест руководства Израиля. 12 сенаторов-республиканцев предупредили о санкциях в отношении генерального прокурора МУС Карима Хана, его семьи и сотрудников.

Что касается внутренней ситуации в Израиле, то оппозиция не восприняла положительно новости о решении правительства продолжать военную операцию в Рафахе. На улицы городов вышли тысячи протестующих с требованием пойти на сделку с ХАМАС, чтобы освободить заложников. Отсутствие поддержки военного решения вопроса связано с тем, что во время масштабных боевых действий могут пострадать удерживаемые ХАМАС израильтяне.

Впрочем, даже такое сильное давление на Нетаньяху не помешает ему добиваться своих целей по уничтожению ХАМАС на территории сектора Газа, полагает политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

— Для Нетаньяху ХАМАС как красная тряпка для быка, потому что группировка нарушает безопасность еврейского государства . Нужно признать, что и в ХАМАС должны были отдавать себе отчет, когда совершали атаку 7 октября. Без убийства мирных и взятия в плен людей оставался бы хрупкий мир, — полагает он.