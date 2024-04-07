Пытательный срок: чего добились Израиль и ХАМАС за полгода войны

С момента атаки ХАМАС на Израиль прошло полгода. Начавшаяся в ответ наземная операция ЦАХАЛ против боевиков из сектора Газа привела к разрастанию конфликта и появлению новых горячих точек — от Ливана до Йемена. Нынешнее обострение палестино-израильского конфликта уже можно считать самым продолжительным и масштабным на Ближнем Востоке за последние десятилетия. И перспективы перемирия весьма призрачны: градус эскалации растет с каждым днем и грозит обернуться полномасштабной региональной войной. Кто уже оказался замешан в конфликте и каких результатов противники добились за полгода — в материале «Известий».

Война между ХАМАС и Израилем

Утро 7 октября 2023 года началось с атаки ХАМАС на приграничные с сектором Газа кибуцы (израильские поселения) и военные базы территориальной обороны. В результате атаки радикального движения погибли 1,2 тыс. человек и более 240 были взяты в плен , среди них — гражданские и комбатанты. В конце того же месяца ЦАХАЛ начала наземную операцию, жертвами которой за полгода стали более 30 тыс. палестинцев.

За шесть месяцев Израиль не достиг своих главных целей — уничтожить ХАМАС и вернуть оставшихся в плену у радикалов заложников , — однако по военной инфраструктуре палестинского движения был нанесен серьезный удар, рассказала «Известиям» представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

— Во время последней операции в больнице «Аш-Шифа» (18 марта – 1 апреля 2024 года. — «Известия») ликвидированы ключевые командиры противника, в том числе второй человек в «Аль-Кассам» (военное крыло ХАМАС. — «Известия») Марван Иса. В своих действиях мы преследуем две цели: первая — военная, вторая — гуманитарная, которая заключается в доставке гуманитарных грузов и минимизации потерь среди местного населения, — сообщила Уколова.

Поиски тел после обстрела больницы «Аш-Шифа» Фото: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Операция в госпитале «Аш-Шифа» — уже вторая, впервые израильские военные штурмовали его в ноябре 2023 года . На этот раз ЦАХАЛ объяснила свои действия данными о возможном нахождении там членов ХАМАС. В результате более 200 человек с палестинской стороны погибли, еще 500 арестованы и 900 переданы соответствующим органам для проведения допросов и расследования.

Министерство здравоохранения в Газе заявило, что после выхода израильских подразделений с территории больницы «Аш-Шифа» были обнаружены десятки тел мирных жителей. Многие источники и вовсе говорят о сотнях жертв.

По словам Анны Уколовой, за время обострения конфликта были устранены свыше 12 тыс. боевиков палестинского движения , однако точные цифры обновляются редко, поскольку представители ХАМАС часто маскируются под гражданских лиц.

Несмотря на это, города Израиля продолжают подвергаться ракетным обстрелам со стороны сектора Газа, хотя и с меньшей интенсивностью.

В самом палестинском сопротивлении полагают, что Израиль не смог достичь за шесть месяцев каких-либо серьезных успехов как в военном, так и политическом аспекте , рассказал в беседе с «Известиями» советник главы политбюро ХАМАС Тахер ан-Нуну.

— Цели, которые были [Израилем] поставлены — не выполнены: возвращение заложников, покончить с сопротивлением и закрепиться в секторе Газа. Мы продолжаем стойко стоять перед лицом агрессора. Единственное, что ему удалось — убить более чем 30 тыс. палестинцев, 70% из которых женщины и дети. Теперь весь мир говорит о палестинской проблемы и законных правах нашего народа на создание собственного независимого государства.

Согласно последним официальным данным, потери израильской армии с начала войны составили 600 убитых солдат, свыше 3 тыс. — раненые.

По словам ан-Нуну, еврейское государство намеренно скрывает свои потери, намеренно завышая количество убитых членов военного крыла движения.

— Оккупанты намеренно преувеличивают потери палестинского сопротивления, занижая собственные: цифры убитых и раненых солдат с их стороны очень противоречивы, отметил он.

В целом для Израиля ситуация складывается не самым лучшим образом. В то же время палестинскому сопротивлению удалось добиться значительных успехов, несмотря на огромное количество жертв и разрушений, считает советник главы политбюро ХАМАС.

Что касается вопросов переговорного процесса по прекращению огня при посредничестве Катара и Египта, то ощутимых результатов усилия не принесли . Единственный раз, когда сторонам удалось договориться о временном перемирии, — недельная приостановка боевых действий с 24 ноября по 1 декабря.

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Более того, ситуация, скорее, стремится к эскалации: премьер-министр Израиля Биньмин Нетаньяху грозится начать операцию в Рафахе на юге Газы, где укрываются 1,5 млн беженцев и находятся, как утверждается, последние дееспособные батальоны палестинского сопротивления.

В общей сложности в плену у ХАМАС всё еще остаются около 130 заложников , среди которых трое россиян: Александр Труфанов, Александр Лобанов и Андрей Козлов.

Напряженность между Израилем и Ливаном

На следующий день после начала войны ХАМАС и Израиля активные действия стало предпринимать проиранское движение «Хезболла», базирующееся в Ливане , запустив тем самым цепочку разрастания конфликта. Однако если в начале столкновения и обмен обстрелами носили исключительно ограниченный характер, то сейчас конфликт на грани того, чтобы перерасти в полномасштабный.

— Более 60 тыс. человек были эвакуированы после активных обстрелов «Хезболлой» севера Израил я, благодаря чему удалось избежать большого количества жертв среди мирных. Это абсолютно неприемлемо, речь идет о внушительной для Израиля цифре, учитывая общее девятимиллионное население страны, — отметила в разговоре с «Известиями» представитель ЦАХАЛ.

По словам Уколовой, армия находится в состоянии полной боевой готовности и рассматривает любой вариант развития событий как возможный, вплоть до наземной операции в Ливане, однако это решение остается за политическим руководством страны.

Солдаты ливанской армии у объекта, пострадавшего от авиаудара израильских ВВС, Ливан, 12 марта 2024 года Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Прямого столкновения Израиля и Ливана нельзя допустить, считают на Западе. За место главного медиатора между Тель-Авивом и Бейрутом борются Франция и США . Единственным подходящим способом предотвратить потенциальный конфликт считается резолюция 1701, принятая после войны между Израилем и «Хезболлой» в 2006 году, согласно которой ливанская группировка должна была отойти от южных границ.

Ситуация на севере Израиля в последние полгода создает дополнительную точку напряжения для еврейского государства, начиная от эвакуации нескольких десятков тысяч жителей, заканчивая постоянными опасениями, связанными с возможным переходом от обмена массированными ударами к полноценным боевым действиям, рассказал «Известиям» ливанский эксперт Аля’а Хасан.

— Угрозы Израиля начать наземную операцию в Ливане — это своего рода политический козырь Тель-Авива на любых переговорах . Там прекрасно понимают, к каким результатам это может привести как для Израиля, так и, в частности, для США, которые не заинтересованы в этом из-за накопившихся проблем за время войны в регионе, — заключил эксперт.

В целом, если Израиль и не решится на подобные шаги, он всё еще в состоянии проводить точечные операции по ликвидации боевиков на территории Ливана, где в том числе базируется и ХАМАС . Одной из самых громких операций было убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха Арури и двух командиров «Аль-Кассам» 2 января 2024 года.

Израильский солдат на границе с Ливаном Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Сопротивление со стороны хуситов

В конфликт на Ближнем Востоке включилось движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое контролирует большую часть севера Йемена , включая столицу Сану. Хуситы блокируют в Красном море движение судов, так или иначе связанных с Израилем. Также движение выражает готовность принять участие в едином фронте оси сопротивления Израилю . Так, в октябре прошлого года «Ансар Аллах» запустило баллистические ракеты и БПЛА в сторону городов на юге Израиля. Уже 19 ноября группировка захватила корабль Galaxy Leader под флагом Багамских Островов вместе с экипажем в знак «солидарности с палестинским народом».

В декабре США объявили о начале операции «Страж процветания» для обеспечения безопасности судоходства в регионе, но удары по позициям йеменской группировки 12 января лишь спровоцировали эскалацию конфликта : с того момента под прицел хуситов систематически попадают все британские и американские корабли. Их основные требования сводятся к остановке «массового геноцида палестинского народа в секторе Газа», а также к прекращению огня и снятию блокады с анклава.

Впрочем, и в «Ансар Аллах» убеждены, что последние шесть месяцев продемонстрировали миру нежелание США повлиять на ситуацию и остановить конфликт, рассказал в беседе с «Известиями» член политбюро движения Мухаммад Аль-Бухейти.

— Все осознали, что Вашингтон стремится расширить конфликт, потому что преступления Израиля в секторе Газа продолжаются при американской поддержке, вдобавок к нападению на участников оси сопротивления в Сирии (речь идет об ударе Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля. — «Известия). Кроме того, действия США в Красном море привели к милитаризации региона. Всё это свидетельствует о том, что мы приближаемся к еще большей эскалации и полномасштабной войне , из которой мы выйдем победителями, — заявил он.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Petty Officer 2nd Class Aaron La

Аль-Бухейти также добавил, что избежать подобного трагического сценария можно только при соответствующем желании США, которые, по его мнению, пока лишь открыто демонстрируют решительность идти на повышение градуса напряжения.

Действия хуситов вполне можно назвать результативными, поскольку крупнейшие транспортные компании теперь вынуждены выбирать более длинные логистические маршруты — через мыс Доброй Надежды (ЮАР), минуя тем самым Красное море. Это повышает страховые и топливные издержки из-за увеличения пути в Европу как минимум на несколько недель.

Серьезный ущерб от действий хуситов признают и в США, где сравнивают интенсивность боевых действий на море с временами Второй мировой войны. Об этом ранее в интервью телеканалу CBS говорил вице-адмирал, заместитель командующего Центральным командованием США Брэд Купер.

Но всё же ожидаемого эффекта на ход войны в секторе Газа атаки хуситов не оказали, учитывая активную фазу боевых действий и тупик в переговорном процессе между ХАМАС и Израилем , сказал «Известиям» сотрудник Центра стратегических исследований Саны Мурад Арифи.

Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Эксперт уверен, что военный потенциал хуситов исчерпал себя с точки зрения имеющегося арсенала, которого оказалось недостаточно для поражения кораблей западной коалиции. Создать перевес в пользу группировки может только Иран, поставив им более мощное вооружение.

Удары по Сирии и месть Ирана

Удар израильских ВВС по иранскому консульству 1 апреля и убийство командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) может стать переломным моментом в ближневосточном конфликте , раскрутив спираль конфронтации до беспрецедентного уровня. Наблюдатели полагают, что ответ Тегерана, пусть даже не напрямую, а через свои прокси-силы, не заставит себя долго ждать. Так, духовный лидер ИРИ аятолла Сейед Али Хаменеи 2 апреля пообещал: «Иран заставит Израиль пожалеть об ударе по иранскому консульству в Дамаске».

Уже через несколько дней после произошедшего Армия обороны Израиля объявила о мобилизации резервистов в частях противовоздушной обороны и временной отмене отпуска для всех боевых подразделений.

На этом фоне в СМИ появилась информация о сбое в работе GPS на всей территории еврейского государства. Многие пользователи обнаруживали свое местоположение в телефоне в соседнем Ливане или Египте, находясь при этом в Тель-Авиве. Ранее помехи отмечались только в отдельных районах страны. Видимо, сложившиеся обстоятельства вынудили израильское руководство серьезно подготовиться к «удару мести».

Последствия удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске Фото: REUTERS/Firas Makdesi