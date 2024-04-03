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Силовое размещение: Израиль захотел вовлечь арабские страны в послевоенное переустройство Газы
В последний день марта возобновились переговоры между Израилем и ХАМАС, сообщают египетские СМИ. Считается, что намеченный визит делегации израильского правительства в США может стать частью этого процесса. В частности, планируется обсуждение послевоенного устройства сектора Газа, которое может включать в себя размещение в анклаве военных из трех арабских стран. Подробности — в материале «Известий».
Был неправ, вспылил
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последний момент всё же решил отправить делегацию в США. Как отмечает издание Yedioth Ahronoth со ссылкой на источники, политик признал, что был неправ, когда решил отменить визит нескольких министров в Вашингтон. Это произошло в ответ на отказ Вашингтона блокировать резолюцию Совбеза ООН, которая требовала немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период Рамадана.
Однако впоследствии глава израильского правительства передумал и не захотел усугублять конфликт с американскими властями, так что поездка все-таки состоится.
Одновременно с этой новостью пришли сообщения о возобновлении переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС в Каире. Это станет очередной попыткой добиться паузы после почти шести месяцев войны в секторе Газа. Стороны активизировали переговоры при посредничестве Египта и Катара о шестинедельной приостановке израильского наступления в обмен на предполагаемое освобождение 40 из 130 израильских пленных, удерживаемых в Газе.
ХАМАС стремится добиться прекращения боевых действий и полного вывода израильских войск, а также возможности возвращения палестинцев в северную часть Газы. В Тель-Авиве такую возможность исключают, заявляя, что не позволят ХАМАС восстановить свои позиции на севере и в конечном итоге возобновят усилия по «разрушению системы управления и военного потенциала палестинцев».
Переговоры между Израилем и ХАМАС активно курируют США, в центре обсуждения — обмен пленными. ХАМАС настаивает на освобождении как минимум 700 палестинских заключенных в обмен на 40 израильских заложников. Сообщается, что в Тель-Авиве согласились на это. Теперь предстоит обсудить детали, в частности — какие именно палестинцы подлежат обмену. ХАМАС настаивает на освобождении в том числе осужденных на пожизненные сроки, что вызывает недовольство израильтян.
Вашингтон, в свою очередь, выступает категорически против штурма Рафаха в качестве альтернативы всем договоренностям. В городе, расположенном на границе с Египтом, находится свыше 1,5 млн палестинских беженцев, и атака Рафаха повлечет большие жертвы среди мирного населения.
Вовлечь арабские страны
На этом фоне появились сообщения издания Axios со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников о том, что министр обороны Израиля Йоав Галант во время недавнего визита в США предложил разместить в секторе Газа многонациональную военную группировку с участием солдат из арабских стран.
Идея заключается в том, чтобы силы арабских стран находились в Газе в течение переходного периода и следили за безопасностью гуманитарных конвоев — в частности, временного порта, который американцы собираются построить для доставки гуманитарной помощи.
Израильские военные в последние несколько недель обсуждали этот план с тремя арабскими странами, включая Египет. По сведениям Axios, в данный момент Тель-Авив добивается политической и материальной поддержки своего плана со стороны Вашингтона. Йоав Галант уже обсудил этот вопрос с шефом Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Этот план позволит создать руководящий орган в Газе, не имеющий отношения к ХАМАС, который поможет решить проблемы доставки гуманитарной помощи. При этом ни один американский солдат в анклаве не появится.
Как сообщает издание, израильским властям удалось добиться прогресса в этом вопросе как со стороны американской администрации, так и со стороны арабских стран. Сообщается, что они не готовы направлять свои войска сейчас, но допускают отправку миротворческих сил после окончания войны.
При этом где именно будет этот порт, участие каких стран предполагается в этой миссии и т.д., не уточняется. Не исключено, что Израиль может допустить только те государства, с которыми у него есть дипотношения, отсюда возможно появление военных из Египта, Иордании и одной из стран, подписавших Авраамовы соглашения: ОАЭ или Бахрейна.
Особо отмечается, что в последнее время израильские власти очень недовольны тем, как со своей ролью посредника на переговорах об освобождении заложников между Тель-Авивом и ХАМАС справляется Катар. В частности, они считают, что Доха, в отличие от Каира, не особенно давит на палестинцев.
Востоковед Ксения Светлова, автор телеграм-канала «Восточный синдром», считает, что, несмотря на заявления о том, что «переговоры сорваны», и на то, что Израиль не отправляет переговорщиков в Каир, обсуждение все-таки продолжается.
«Неспособность гарантировать затишье в Газе во время Рамадана сильно ударит по престижу американской администрации, на это прямо намекнула вице-президент США Камала Харрис. Если эта сделка поставит под угрозу целостность коалиции Биньямина Нетаньяху, то даже самые вменяемые предложения (а пока что они озвучены не были) не будут приняты», — считает эксперт.
По ее словам, особое внимание привлекает «американо-катарская динамика». «Лидеры ХАМАС живут в Дохе, под крылом у катарского эмира, и продолжают уходить от ответа или озвучивают безумные, неприемлемые идеи. Казалось, было бы логично нажать на шейха Тамима, с тем чтобы его клиенты в Газе стали более сговорчивыми», — отметила политолог.
По мнению специалиста, шейх мог бы с легкостью настроить общественное мнение против ХАМАС, через принадлежащую ему «Аль-Джазиру». «Но ничего подобного не происходит. Переговоры сами по себе, Катар — сам по себе. Надеюсь, что когда-то мы узнаем, почему американцы так трепетно относятся к катарскому режиму (кроме понятных обстоятельств — газ для Германии, американская база, близость Ирана и т. д.)», — подытожила аналитик.
Слишком много утечек
Востоковед, публицист, автор телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков призвал очень осторожно относиться к утечкам в СМИ.
— Обсуждать послевоенное устройство в секторе Газа можно лишь при том условии, когда есть полностью сформировавшиеся реалии на земле, от которых отталкивается команда переговорщиков. До этого говорили, что Израиль будет заниматься вопросами безопасности после войны, а управлять будут палестинцы, теперь решили привлечь арабов, завтра — еще какие-нибудь международные силы, — полагает эксперт.
Политолог считает, что пока появляются беспредметные разговоры и совершаются многочисленные поездки Блинкена в регион, идет просто прощупывание почвы, выясняется, кто на что готов.
— Происходит сбор мнений, говорить о чем-то достаточно преждевременно. Если взять визит израильской делегации в США, то центральный вопрос послевоенного устройства — параметры возможной военной операции Израиля в Рафахе, — пояснил специалист.
Онтиков подчеркнул, что Биньямин Нетаньяху пока не отказался от идеи штурмовать город, расположенный на границе Газы и Египта.
— По моим ощущениям, он пытается в этом вопросе дожать американцев, чтобы их реакция не была слишком жесткой и неконтролируемой для израильтян. Пока не будет полной ясности вокруг Рафаха, говорить о чем-либо сложно. Вопрос в том, начнется или нет эта операция. Если начнется, то как она будет проходить и во что выльется, останется ли всё происходящее в секторе Газа в границах анклава или же это перекинется на соседний Египет, — перечислил аналитик.
Политолог обратил внимание на то, что забор, который разделяет сектор Газа с Синайским полуостровом, — не самое сложное препятствие. Тем более израильтяне вполне могут нанести удар по нему и пробить несколько брешей и тем самым простимулировать уход палестинцев из сектора Газа в Египет.
Востоковед считает, что если израильтяне действительно вносят какие-то предложения американцам и не только им, то это может быть простой спекуляцией, направленной на то, чтобы показать, что Израиль привержен дипломатическому урегулированию конфликта, изучает варианты, готов обсуждать что-то.
— Но центральный вопрос — это Рафах, будет или нет военная операция и как дальше всё начнет развиваться, — резюмировал Андрей Онтиков.