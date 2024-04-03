Силовое размещение: Израиль захотел вовлечь арабские страны в послевоенное переустройство Газы

В последний день марта возобновились переговоры между Израилем и ХАМАС, сообщают египетские СМИ. Считается, что намеченный визит делегации израильского правительства в США может стать частью этого процесса. В частности, планируется обсуждение послевоенного устройства сектора Газа, которое может включать в себя размещение в анклаве военных из трех арабских стран . Подробности — в материале «Известий».

Был неправ, вспылил

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в последний момент всё же решил отправить делегацию в США. Как отмечает издание Yedioth Ahronoth со ссылкой на источники, политик признал, что был неправ, когда решил отменить визит нескольких министров в Вашингтон. Это произошло в ответ на отказ Вашингтона блокировать резолюцию Совбеза ООН, которая требовала немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период Рамадана.

Однако впоследствии глава израильского правительства передумал и не захотел усугублять конфликт с американскими властями, так что поездка все-таки состоится.

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Artur Widak

Одновременно с этой новостью пришли сообщения о возобновлении переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС в Каире. Это станет очередной попыткой добиться паузы после почти шести месяцев войны в секторе Газа. Стороны активизировали переговоры при посредничестве Египта и Катара о шестинедельной приостановке израильского наступления в обмен на предполагаемое освобождение 40 из 130 израильских пленных, удерживаемых в Газе.

ХАМАС стремится добиться прекращения боевых действий и полного вывода израильских войск, а также возможности возвращения палестинцев в северную часть Газы. В Тель-Авиве такую возможность исключают, заявляя, что не позволят ХАМАС восстановить свои позиции на севере и в конечном итоге возобновят усилия по «разрушению системы управления и военного потенциала палестинцев».

Переговоры между Израилем и ХАМАС активно курируют США, в центре обсуждения — обмен пленными. ХАМАС настаивает на освобождении как минимум 700 палестинских заключенных в обмен на 40 израильских заложников. Сооб щается, что в Тель-Авиве согласились на это. Теперь предстоит обсудить детали, в частности — какие именно палестинцы подлежат обмену. ХАМАС настаивает на освобождении в том числе осужденных на пожизненные сроки, что вызывает недовольство израильтян.

Вашингтон, в свою очередь, выступает категорически против штурма Рафаха в качестве альтернативы всем договоренностям. В городе, расположенном на границе с Египтом, находится свыше 1,5 млн палестинских беженцев, и атака Рафаха повлечет большие жертвы среди мирного населения.

Вовлечь арабские страны

На этом фоне появились сообщен ия издания Axios со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников о том, что министр обороны Израиля Йоав Галант во время недавнего визита в США предложил разместить в секторе Газа многонациональную военную группировку с участием солдат из арабских стран.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Tarek Wajeh

Идея заключается в том, чтобы силы арабских стран находились в Газе в течение переходного периода и следили за безопасностью гуманитарных конвоев — в частности, временного порта, который американцы собираются построить для доставки гуманитарной помощи.

Израильские военные в последние несколько недель обсуждали этот план с тремя арабскими странами, включая Египет. По сведениям Axios, в данный момент Тел ь-Авив добивается политической и материальной поддержки своего плана со стороны Вашингтона. Йоав Галант уже обсудил этот вопрос с шефом Пентагона Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Этот план позволит создать руководящий орган в Газе, не имеющий отношения к ХАМАС, который поможет решить проблемы доставки гуманитарной помощи. При этом ни один американский солдат в анклаве не появится.

Как сообщает издание, израил ьским властям удалось добиться прогресса в этом вопросе как со стороны американской администрации, так и со стороны арабских стран. Сообщается, что они не готовы направлять свои войска сейчас, но допускают отправку миротворческих сил после окончания войны.

Фото: Global Look Press/dpa/Boris Roessler

При этом где именно будет этот порт, участие каких стран предполагается в этой миссии и т.д., не уточняется. Не исключено, что Израиль может допустить только те государства, с которыми у него есть дипотношения, отсюда возможно появление военных из Египта, Иордании и одной из стран, подписавших Авраамовы соглашения: ОАЭ или Бахрейна.

Особо отмечается, что в последнее время израильские власти очень недовольны тем, как со своей ролью посредника на переговорах об освобождении заложников между Тель-Авивом и ХАМАС справляется Катар. В частности, они считают, что Доха, в отличие от Каира, не особенно давит на палестинцев.

Востоковед Ксения Светлова, автор телеграм-канала «Восточный синдром», считает, что, несмотря на заявления о том, что «переговоры сорваны», и на то, что Израиль не отправляет переговорщиков в Каир, обсуждение все-таки продолжается.

«Неспособность гарантировать затишье в Газе во время Рамадана сильно ударит по престижу американской администрации, на это прямо намекнула вице-президент США Камала Харрис. Если эта сделка поставит под угрозу целостность коалиции Биньямина Нетаньяху, то даже самые вменяемые предложения (а пока что они озвучены не были) не будут приняты», — считает эксперт.

Фото: Global Look Press/dpa/Abed Rahim Khatib

По ее словам, особое внимание привлекает «американо-катарская динамика». «Лидеры ХАМАС живут в Дохе, под крылом у катарского эмира, и продолжают уходить от ответа или озвучивают безумные, неприемлемые идеи. Казалось, было бы логично нажать на шейха Тамима, с тем чтобы его клиенты в Газе стали более сговорчивыми», — отметила политолог.

По мнению специалиста, шейх мог бы с легкостью настроить общественное мнение против ХАМАС, через принадлежащую ему « Аль-Джазиру». «Но ничего подобного не происходит. Переговоры сами по себе, Катар — сам по себе. Надеюсь, что когда-то мы узнаем, почему американцы так трепетно относятся к катарскому режиму (кроме понятных обстоятельств — газ для Германии, американская база, близость Ирана и т. д.)», — подытожила аналитик.

Слишком много утечек

Востоковед, публицист , автор телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков призвал очень осторожно относиться к утечкам в СМИ.

— Обсуждать послевоенное устройство в секторе Газа можно лишь при том условии, когда есть полностью сформировавшиеся реалии на земле, от которых отталкивается команда переговорщиков. До этого говорили, что Израиль будет заниматься вопросами безопасности после войны, а управлять будут палестинцы, теперь решили привлечь арабов, завтра — еще какие-нибудь международные силы, — полагает эксперт.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Rizek Abdeljawad

Политолог считает, что пока появляются беспредметные разговоры и совершаются многочисленные поездки Блинкена в регион, идет просто прощупывание почвы, выясняется, кто на что готов.

— Происходит сбор мнений, говорить о чем-то достаточно преждевременно. Если взять визит израильской делегации в США, то центральный вопрос послевоенного устройства — параметры возможной военной операции Израиля в Рафахе, — пояснил специалист.

Онтиков подчеркнул, что Биньямин Нетаньяху пока не отказался от идеи штурмовать город, расположенный на границе Газы и Египта.

— По моим ощущениям, он пытается в этом вопросе дожать американцев, чтобы их реакция не была слишком жесткой и неконтролируемой для израильтян. Пока не будет полной ясности вокруг Рафаха, говорить о чем-либо сложно. Вопрос в том, начнется или нет эта операция. Если начнется, то как она будет проходить и во что выльется, останется ли всё происходящее в секторе Газа в границах анклава или же это перекинется на соседний Египет, — перечислил аналитик.

Политолог обратил внимание на то, что забор, который разделяет сектор Газа с Синайским полуостровом, — не самое сложное препятствие. Тем более израильтяне вполне могут нанести удар по нему и пробить несколько брешей и тем самым простимулировать уход палестинцев из сектора Газа в Египет.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Jamal Awad

Востоковед считает, что если израильт яне действительно вносят какие-то предложения американцам и не только им, то это может быть простой спекуляцией, направленной на то, чтобы показать, что Израиль привержен дипломатическому урегулированию конфликта, изучает варианты, готов обсуждать что-то.

— Но центральный вопрос — это Рафах, будет или нет военная операция и как дальше всё начнет развиваться, — резюмировал Андрей Онтиков.