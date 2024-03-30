Остров невезения: американцы задумались над размещением на Сокотре для давления на хуситов

США решили разместить воинский контингент на йеменском архипелаге Сокотра для борьбы с хуситским движением «Ансар Аллах», сообщают арабские СМИ. По их сведениям, недалеко от входа в Красном море уже строится взлетно-посадочная полоса. На такой шаг Вашингтон пошел, из-за того что Саудовская Аравия отказалась давать американцам разрешение на пролет истребителей. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что остров занимает геостратегическое место и США могут с его помощью получить контроль над всем южным побережьем Аравийского полуострова. Впрочем, на деятельность самих хуситов, по их мнению, это едва ли повлияет. Подробности — в материале издания.

Полная оккупация

«Жители йеменского острова Сокотра яростно выступают против присутствия США, отвергают израильскую противовоздушную оборону и отстаивают свой суверенитет на фоне эскалации напряженности», — говорится в заявлении, подписанном старейшинами и высокопоставленными лицами на йеменском острове Сокотра, сообщает Al Mayadeen.

В публикации отмечается, что «заявление, сделанное на основе информации, полученной со спутниковых снимков с острова Абд аль-Кури, подтверждает наличие на острове заговора со стороны США и Израиля».

Как показывают снимки со спутника, на острове Сокотра, недалеко от входа в Красное море, строится взлетно-посадочная полоса. «Это знаменует собой важное событие, учитывая геостратегическую важность региона в условиях региональной эскалации, которую вызвал израильский геноцид в секторе Газа», — сообщается в статье Al Mayadeen.

Фото: Global Look Press/ZUMA

В публикации особенно подчеркивается, что «любое иностранное военное присутствие на острове отвергается народом и считается полной оккупацией, нарушающей суверенитет и независимость».

Такие сообщения появились после того, как телеканал Sky News Arabia, базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), со ссылкой на источник сообщил, что американцы намерены разместить на йеменском острове Сокотра своих военных.

Отмечалось, что такая необходимость возникла на фоне операции США и Великобритании в Йемене против хуситского движения «Ансар Аллах» и из-за отказа Саудовской Аравии давать разрешение на пролет истребителей.

Стратегически важный регион

В Йемене уже развернуто ограниченное число американского спецназа с нулевых годов, когда началась борьба против «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (группировка признана в России террористической и запрещена). Такие данные были получены на основе документов, которые Белый дом регулярно предоставляет Конгрессу в рамках использования своих эксклюзивных военных полномочий за рубежом.

В свою очередь, Сокотра — важный стратегический пункт, входящий в зону влияния Южного переходного совета — сепаратистской структуры, которая настроена как против центрального правительства, засевшего в столице Йемена Сане, так и против хуситов.

Считается, что на Южный переходный совет опираются ОАЭ, контролирующие транспортные маршруты, ведущие к архипелагу. Эмираты высадили своих военных на эту территорию еще шесть лет назад, власти Йемена тогда обвинили Абу-Даби в экспансии и стремлении «расколоть Йемен на протектораты».

Фото: REUTERS/Adel al-Khadher

Еще больше ситуация обострилась в 2020 году, когда ОАЭ и Израиль заключили соглашения о нормализации двусторонних отношений. Тогда появились сообщения о том, что архипелаг может использоваться израильскими военными для наблюдения за Ираном и предотвращения запуска ракет со стороны хуситов.

В 2022 году западные СМИ активно писали о том, что администрация президента США Джозефа Байдена всерьез рассматривает Сокотру в качестве места для размещения радаров и элементов средств противоракетной обороны.

При этом Пентагон отрицает, что у США есть планы по размещению своего воинского контингента на Сокотре в рамках борьбы с хуситским движением «Ансар Аллах». Эксперты, с которыми пообщались «Известия», предположили, что в этих заявлениях может быть лишь доля истины, поскольку в Вашингтоне не могут недооценивать геостратегическое значение данного архипелага.

Сложно помешать американцам

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Данила Крылов в разговоре с «Известиями» отмечает, что каждый раз, когда американцы говорят о своей непричастности к чему-либо, выше вероятность того, что они все-таки это делали.

— Йемен практически ничего не контролирует на своей территории. Если американцы захотят разместить свои вооруженные силы на Сокотре, то они это сделают. На архипелаге уже есть аэропорт, так что не будет необходимости создавать инфраструктуру с нуля, есть небольшой порт, — пояснил арабист.

Он добавил, что сам остров небольшой, на нем всего пара поселений и городов, поэтому контролировать такую территорию и превратить весь остров в военную базу американцам будет довольно просто — они уже не раз так делали в мировой истории.

— Сокотра имеет важное стратегическое положение — до ближайшего берега Йемена примерно 360 км, до города-порта Адена — 900 км, до Баб-эль-Мандебского пролива, в районе которого ведутся основные боевые действия в рамках блокады Израиля, — менее 1100 км. А от острова до иранского побережья примерно 1,6 тыс. км напрямую, — подсчитал политолог.

Эксперт подчеркнул, что Сокотра находится рядом с Сомали и Африканским Рогом, поэтому размещение там военной базы позволяет не только укрепить позиции Вашингтона в борьбе с хуситами, но также открывает им большое пространство для работы с Сомали и Африканским Рогом.

— Фактически при помощи этого острова можно контролировать вхождение кораблей в Аденский залив. А контроль за ним — это фактически контроль за всеми кораблями, которые движутся в Баб-эль-Мандебский пролив, в том числе и за теми, которые хуситы обещали не обстреливать, — российскими и китайскими судами, — добавил специалист.

По словам аналитика, геополитическое и геостратегическое значение острова весьма большое и самое главное — не существует инструментов, которые бы могли помешать американцам разместить свои вооруженные силы и создать авиабазы на Сокотре.

Фото: Global Look Press/Armin Weigel

— США не подчиняются ни Эмиратам, ни Саудовской Аравии, в Йемене нет власти, которая была бы способна запретить американцам находиться на территории страны, никто им не может помешать, — уверен Крылов.

Арабист полагает, что авиаудары, которые коалиция наносит по хуситам, неэффективны. Хуситы как вели действия против судов, так и продолжают это делать.

— В целом это никак не отразится на региональном балансе сил в контексте противостояния коалиции и хуситов, но очень усилит влияние американцев в регионе. У Пентагона может быть план, согласно которому они хотели бы с минимальными затратами ресурсов получить максимальную внешнеполитическую выгоду от расположения своей новой военной базы, может быть план на приобретение финансирования на эту военную базу, возможность контроля всего южного побережья Аравийского полуострова, — рассказал политолог.

По его словам, еще одной целью, которую, вероятно, преследуют американцы, также может быть создание базы, которая бы не зависела от политик арабских монархий, но вместе с тем находилась бы в удобном месте, расположенном на маршруте судов, идущих из Персидского залива в Красное море или вдоль Аденского залива, вдоль Африки из Китая и Индии.

— Выгоды у американцев очень большие, повод просто прекрасный, а главное — никто не может им ничего сказать. Но при этом конкретно на деятельность хуситов это никакого влияния не окажет, — подытожил эксперт.

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В проявлении повышенного внимания к Сокотре нет ничего нового, считает востоковед, публицист, автор телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков.

— У острова стратегически важное положение, мимо него проходит множество торговых судов, как раз в сторону Баб-эль-Мандебского пролива, дальше через Красное море и Суэцкий канал. Может ли это оказать давление на хуситов? Наверное, да, но вопрос в том, приведет ли это давление к каким-либо видимым результатам? В этом очень сомневаюсь, — поделился своими размышлениями специалист.

Остров Сокотра Фото: Commons.wikimedia.org

Эксперт полагает, что пока видно только то, что американцы и британцы наносят удары по позициям хуситов, а те им успешно отвечают и продолжают атаковать определенные суда в районе Баб-эль-Мандебского пролива и даже пытаются повредить американские военные корабли.

— Не знаю, насколько американцам поможет размещение средств ПВО на Сокотре, если такие планы есть. Понятно, что группировку они усиливают и просто так отступить от своих задач они не могут. Но пока это не выглядит как нечто такое, что способно внести большие изменения в расклад вокруг Йемена, — резюмировал эксперт.