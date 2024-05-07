​​​​​​​Попросили на выход: США вынуждены перебрасывать базу из ОАЭ в Катар

США перебрасывают на базу в Катар военных, которые ранее находились в ОАЭ. В последнее время Абу-Даби стараются затруднить действия Вашингтона против проиранских сил в регионе. ОАЭ, как и другие страны региона, стремятся к разрядке напряженности в отношениях с Тегераном и не хотят, чтобы их территория стала ареной вооруженного конфликта США и Ирана. Подробности — в материале «Известий».

Не хотят стать мишенью

Вашингтон перебрасывает истребители, беспилотники и военно-транспортные самолеты из ОАЭ в Катар, для того чтобы обойти ограничения на нанесение авиаударов с авиабазы Ад-Дафра в Абу-Даби. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Как стало известно изданию, в феврале власти ОАЭ сообщили США, что больше не будут разрешать самолетам ВВС Соединенных Штатов и беспилотникам, базирующимся на авиабазе Ад-Дафра, наносить удары по Йемену и Ираку.

Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Löb

«Эти меры приняты в ин тересах самозащиты», — говорится в публикации со ссылкой на представителя ОАЭ. Причиной недовольства стало то, что Вашингтон не спешил принимать меры по защите Эмиратов в начале 2022 года, когда хуситы нанесли удары по стратегической инфраструктуре страны.

В связи с этим американское командование и решило направить свои военные самолеты на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, где нет таких запретов. В целом, по мнению авторов статьи, сложившаяся ситуация «подчеркивает растущую напряженность между США и некоторыми государствами Персидского залива», ранее разрешившими американским войскам базироваться на своей территории, но при этом они опасаются быть втянутыми в региональный конфликт.

У американцев е сть доступ к некоторым военным базам на Ближнем Востоке, которые они использовали для нанесения ударов по целям в Сирии, Ираке и Йемене. Но из-за роста региональной напряженности Абу-Даби опасается стать мишенью для атак «вследствие военных операций США».

Единая позиция монархий Залива

Ранее издание Politico также сообщало, что ОАЭ вместе с рядом других стран Персидского залива «всё больше ограничивают США и их союзников в проведении рейдов против шиитских группировок в Ираке, Сирии, хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене».

Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Spc. Ryan Swanson/Planetpix

Отмечалось, что на подобные шаги пошли государства, «которые пытаются разрядить напряженность в отношениях с Тегераном». «Они не хотят, чтобы возникло ощущение, будто они против Ирана, а также что они слишком близки Западу и Израилю», — говорилось в публикации.

В настоящее время крупнейшим пунктом базирования США в регионе является Кувейт, где на пяти ба зах находится около 13,5 тыс. военнослужащих. На втором месте Катар, где на авиабазе Аль-Удейд размещено около 10 тыс. американских солдат, а также числится комбинированный центр воздушных операций ВВС США и передовой штаб центрального командования ВС США.

База Аль-Дафра в ОАЭ считается третьей по счету.

В целом военная кампания, начатая Вашингтоном и его союзниками в Йемене, особых плодов так и не принесла. Группировка «Ансар Аллах» атаковала около 100 торговых судов и нанесла ущерб международному судоходству. При этом география их диверсий расширяется.

Фото: REUTERS/INS Visakhapatnam

В конце апреля они атаковали торговое судно, находившееся в Индийском океане.

Спокойная гавань для инвесторов

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в разговоре с «Известиями» отметил, что ранее в СМИ поступали сообщения, что ряд арабских монархий ограничил американцам свободу действий и запретил им использовать свою территорию для нанесения возможных ударов по Ирану.

— Дыма без огня не бывает. Опять появляются эти новости по поводу ОАЭ. Понятно, что государствам Персидского залива втягиваться в то противостояние, которое потихоньку разрастается вокруг сектора Газа, очень не хочется. Им не хотелось бы становится точкой, откуда американцы бы наносили удары по хуситам, — пояснил эксперт.

Политолог напомнил, что несколько лет назад хуситы смогли успешно атаковать территорию ОАЭ, не обошлось без жертв.

Фото: Global Look Press/Xinhua/Mohammed Mohammed

— Это показывает, что хуситы могут дотягиваться до Эмиратов, Абу-Даби это не надо. ОАЭ придерживается очень прагматичной политики, они заняты привлечением инвестиций, строят свою экономику. Если их территория вдруг стала бы частью некоего конфликта или же подвергалась ударам извне, то она стала бы непривлекательной для ведения бизнеса, — отметил специалист.

Аналитик подчеркнул, что ОАЭ хотят оставаться спокойной гаванью для финансов, для инвесторов.

— Это очень разумная политика, — подытожил Онтиков.

Избежать негативного сценария

США перебрасывают свои силы относительно недалеко от ОАЭ на авиабазу в Катаре, пояснил в беседе с «Известиями» научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

— Маршрут чуть больше 500 км, по воздуху и вовсе недолго, по земле единственная трудность — это пересечение границы с Саудовской Аравией, но с королевством есть все необходимые для этого соглашения. Перебрасывают именно ударную авиатехнику, то есть истребители и беспилотники, — уточнил политолог.

Фото: Global Look Press/US Joint Staff

По его словам, контингент и ремонтная база с обслуживающим персоналом остаются на месте. Перетасовки американского контингента со стороны США на Ближнем Востоке стали регулярными уже давно. После вывода войск из Афганистана большая часть контингента передислоцировалась на базы в Персидского заливе, в Ираке, Сирии, отметил специалист.

— Еще один важный момент — ОАЭ не хотят повторения того, что произошло в январе 2022 года, когда хуситы применили тактику роя беспилотников, обошли все системы ПВО и нанесли удары по порту и некоторым нефтяным объектам в Абу-Даби, подчеркнул аналитик.

С учетом нагнетающейся обстановки в палестино-израильском конфликте ожидается операция на юге сектора Газа, действия ЦАХАЛ спровоцируют не только «Хезболлу», но и хуситов в Йемене, полагает Останин-Головня.

— Хуситы не современная, богатая армия, которая может спокойно распоряжаться авиацией. Они избирают показательные акции. Эмираты как раз находятся недалеко, присоединились к Авраамским соглашениям, выступают достаточно умеренно на дипломатической арене, остаются одной из важнейших переговорных площадок с Израилем и могут стать хорошей мишенью, — уверен политолог.

Фото: Global Look Press/dpa/Osamah Yahya

Он добавил, что власти ОАЭ не хотели бы подобного сценария.

— Дестабилизация Эмиратов негативно скажется на экономике, а это вопрос прямых иностранных инвестиций, товарного обмена и т.д. ОАЭ активно продвигают свой имидж как одного из финансовых центров мировой экономики, сотрудничают со всеми, кто готов к этому, и прилеты негативно бы сказались на котировках на фондовых биржах и активности иностранных инвесторов, — резюмировал эксперт.