На пороге войны: иностранцы массово покидают Ливан на фоне угроз Израиля

В Ливане ожидают, что в ближайшее время может начаться полномасштабная война Израиля с «Хезболлой». Пока обе стороны активно обмениваются ударами и играют на повышение ставок. Американцы уже пообещали в любом случае поддерживать Тель-Авив. В этот конфликт на Ближнем Востоке могут быть втянуты и другие региональные и мировые игроки. Чем он может обернуться — разбирались «Известия».

Пора бежать

Госдепартамент США выпустил заявление, в котором посоветовал своим гражданам воздержаться от поездок в Ливан, а тем, кто сейчас пребывает в ближневосточном государстве, — поскорее оттуда отбыть. «Мы рекомендуем гражданам США, решившим не покидать страну, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций», — также говорится в сообщении Госдепа.

Социальные сети переполнены видеороликами, на которых представители различных стран призывают своих граждан срочно покинуть страну, пока это не поздно. Также много кадров переполненного аэропорта Бейрута.

Спустя 16 лет Ливан находится на грани нового противостояния с Израилем. Первыми тревогу забили в Кувейте, потом к нему присоединились европейские страны.

На фоне этого из Тель-Авива звучат угрозы уничтожить «Хезболлу» в случае полномасштабной войны и причинить серьезный ущерб Ливану. Также стало известно, что командующий Северным военным округом ЦАХАЛ Ори Гордин и глава Оперативного управления Генштаба Одед Басюк уже утвердили план наступления на территории Ливана. Невзирая на это, шиитская группировка продолжает бомбить север Израиля.

Изначально обстрелы страны со стороны «Хезбол лы» начались 8 октября прошлого года — на следующий день после атаки ХАМАС на Израиль. В последние несколько месяцев обстрелы с обеих сторон стали более интенсивными. Тысячи мирных жителей в Ливане и Израиле были вынуждены покинуть приграничные территории.

Лидер группировки Хасан Насралла пообещал в случае войны с Израилем атаковать любую часть страны и цели в Средиземном море. Считается, что в арсенале «Хезболлы» свыше 150 тыс. ракет, включая баллистические ракеты из Ирана, которые могут достичь практически любой части Израиля, а также 100 тыс. хорошо подготовленных солдат.

Насралла также заявил, что в арсенале группировки есть новые образцы вооружений для более серьезных боестолкновений.

Как пишет The New York Times, в случае полномасштабной войны «Хезболла» может оказаться для Тель-Авива более серьезным противником, чем палестинское движение ХАМАС. Как сообщает Associated Press, прийти на помощь шиитскому движению готовы также тысячи бойцов из группировок, которые поддерживает Иран.

В Вашингтоне пообещали в любом случае поддерживать Израиль. Администрация президента США Джозефа Байдена уже вывела свой авианосец Dwight Eisenhower из Красного моря в Средиземное. Для того чтобы избежать еще большей эскалации и успокоить ситуацию, представители американских властей заявили, что это «сделано в рамках ротации» и потом авианосец вернется из Средиземного моря в США.

Ранее примирить противоборствующие стороны и отговорить их от конфликта пытался советник президента США Амос Хокстайн. На прошлой неделе он летал в Израиль и Ливан, однако добиться успеха не смог.

Непонятные последствия для всего региона

Публицист, востоко вед, автор телеграм-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с «Известиями» подчеркнул, что довольно сложно спрогнозировать, как поведут себя региональные игроки в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта между «Хезболлой» и Израилем.

— Мы не можем исключать эффекта домино, но произойдет ли он, когда вслед за эскалацией боевых действий между «Хезболлой» и Израилем к этому конфликту будут подключаться, например, иракские шииты, Сирия, сам Иран, Саудовская Аравия, неизвестно, — пояснил политолог.

По его мнению, может случиться так, что в случае самого пессимистичного сценария, при котором будет обрушена вся архитектура безопасности на Ближнем Востоке, начнется война всех против всех. Тогда в этот конфликт будут вовлечены и страны Персидского залива, и страны Леванта, и, возможно, государства, находящиеся за пределами этих двух регионов.

Аналитик отмечает, что всем хотелось бы избежать подобного развития событий.

— По факту мы видим, что Иран и союзные с ним силы оказывают дозированное давление на Израиль, и при этом уровень этой дозированности предельно четко выверяется, — считает Онтиков.

Востоковед уверен, что в данном случае развитие событий в регионе определяется позицией одного человека — Биньямина Нетаньяху.

— Вопрос заключается в том, насколько сильно он будет загнан в угол внутри Израиля в результате внешнего давления со стороны американцев, европейцев, Международного уголовного суда, ультраправых или левых в Израиле, — отметил политолог.

Эксперт считает, что если Нетаньяху почувствует, что он находится в безвыходной ситуации, то возрастет вероятность масштабной войны между Израилем и «Хезболлой» с непонятными последствиями для всего региона.

На краю пропасти

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что после взрыва в порту Бейрута в 2020 году «страна находится в миллиметре от края пропасти, где есть только хаос и состояние failed state (несостоявшееся государство. — Ред.)».

— Несмотря на то что движение «Хезболла» — это своего рода государство внутри государства, Израиль в случае начала операции против шиитского движения у своих северных границ будет так или иначе наносить удары вглубь территории Ливана, — считает политолог.

Эксперт пояснил, что движение представлено и в столице, и в других регионах Ливана, и это будет, по сути, полномасштабная межгосударственная война.

— У Израиля не получится удержать себя в рамках специальной военной операции против одного конкретного движения, к тому же «Хезболла» уже несколько лет участвует в боевых действиях в Сирии на стороне официального Дамаска. Хотя существует нехватка технических средств и авиации, в отличие от ЦАХАЛ, военного опыта у боевого крыла «Хезболлы» даже побольше, — уверен специалист.

По его мнению, армия Ливана, несмотря на свою бедность и слабость, в отличие от боевого крыла «Хезболлы» будет вынуждена вступить в конфликт из-за ударов ЦАХАЛ вглубь территории страны.

— Тогда это будет уже межгосударственный конфликт. «Хезболлу», безусловно, поддержит Иран, возможно, официальный Дамаск, всё будет зависеть от внутренней обстановки в Сирии. Что касается суннитов, то у них такого явного лидера среди политических партий, движений, организаций, как у ливанских шиитов, нет, поэтому сунниты получают в Ливане поддержку по-разному, — полагает аналитик.

Останин-Головня уверен, что повторение сценария 1982 года, когда в ходе вторжения Израиля в Ливан произошла резня в лагерях пал естинских беженцев Сабра и Шатила, приведет к катастрофе самого Ливана. Тогда, по мнению политолога, «и без того шаткая государственность в Ливане перестанет существовать, а регион рискует скатиться к полномасштабному конфликту с участием ряда государств».

— В таком случае речь пойдет не об агрессии Израиля против палестинского анклава, который откололся от Палестинской национальной администрации, а об агрессии Израиля против страны — члена Лиги арабских государств, поэтому отмолчаться и отсидеться в стороне у арабских держав не получится. Иран же найдет способ оказать поддержку своему главному и самому эффективному прокси в регионе в лице «Хезболлы», — подытожил специалист.

Региональным игрокам это не нужно

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, кандидат политических наук Данила Крылов в разговоре с «Известиями» отметил, что сейчас ситуация между Израилем и «Хезболлой» постепенно приближается к точке невозврата.

— Стороны настолько полны амбиций, что отступление от любого рода заявлений будет означать политическое поражение как для Израиля, который уже всем раструбил о своих планах по завоеванию южной части Ливана, так и для «Хезболлы», которая готова нанести удар по всем целям территории Израиля. При этом большой вопрос, в полной ли мере каждая из сторон располагает правильными и достоверными оценками противника, — полагает эксперт.

Специалист отметил, что нет точной информации ни о численности «Хезболлы», ни о ее запасах и арсеналах. Приводятся лишь ориентировочные цифры. В случае обострения конфликта будет такая высокотехнол огичная война, но не государства с государством, а асимметричного характера. Аналитик полагает, что для большинства соседей наиболее логичным было бы дождаться эскалации конфликта, посмотреть, кто выживет, кто ослабнет, и тогда уже решать, что делать.

— Если поражение потерпит «Хезболла», то значительные позиции в регионе утрачивает Иран, смещается баланс сил в треугольнике Турция — Саудовская Аравия — Иран в сторону Анкары и Эр-Рияда. Но любые подобные смещения в системе из трех членов приводят к усилению конфронтации между оставшимися двумя, — пояснил политолог.

Востоковед добавил, что усиление конфронтации — это дополнительные ре сурсы, время, внимание, которое придется уделять, а это отвлекает от решения более насущных вопросов. По его словам, Турции вряд ли нужно излишнее противостояние с Саудовской Аравией, большинство арабских государств едва ли вообще может что-либо сделать.

— Сирия, Ирак могут заявлять что-либо, но вряд ли будут участвовать в этом конфликте. Египет, скорее всего, станет выступать в качестве посредника. Крупные игроки в лице ОАЭ, Саудовской Аравии тоже, вероятно, воздержатся от каких-либо оценок, — отметил эксперт.

Он считает, что если в ходе конфликта ослабнет Израиль, то возникнет очень сложная ситуация.

— Потому что если появится неиллюзорный шанс реванша за предыдущие поражения, то у отдельных политических лидеров на Ближнем Востоке может появиться идея, что, кажется, Израиль ослаб достаточно и его можно принудить к выполнению резолюции Совбеза ООН по установлению границ, не говоря о физическом устранении государства, — считает политолог.

По его мнению, сам Ливан останется существовать в формате failed state.

— Как он жил за счет международных субсидий и дотаций, так и продолжит. Как южная часть Ливана существовала под контролем «Хезболлы», так и будет. Если «Хезболла» окажется ликвидирована, что крайне сложно себе представить, то весь Ливан будет находиться в состоянии крупномасштабной гуманитарной катастрофы, — пояснил эксперт.