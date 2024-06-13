Одиночество Биби: Израиль на пороге нового этапа политической нестабильности

Один из лидеров израильской оппозиции Бенни Ганц заявил о выходе из состава чрезвычайного правительства. Параллельно с этим Совет Безопасности ООН принял предложенный США проект резолюции, которая поддерживает предложение о перемирии между Израилем и ХАМАС. Между тем в Соединенных Штатах впервые на самом высоком уровне прозвучали негативные комментарии относительно политики Биньямина Нетаньяху. Таким образом, положение последнего становится еще более неустойчивым и противоречивым . «Известия» рассказывают подробности.

Ганц выходит

О выходе из «военного кабинета» Бенни Ганц заявил на специально созванной по этому поводу пресс-конференции. «Мы (партия «Государственный лагерь», лидером которой является Ганц. — Ред.) уходим из правительства единства. <…> Пора договориться о дате досрочных выборов», — заявил он.

Политик добавил, что в сложившихся условиях горячая фаза конфликта может продлиться годы, а победа в ней в конечном итоге может быть достигнута только через создание обширной региональной коалиции против Ирана во главе с США. Для этого он призывал активизировать контакты с Саудовской Аравией и другими арабскими государствами.

Министр Израиля Бенни Ганц сообщает о выходе из «военного кабинета» на пресс-конференции в Израиле, 9 июня 2024 года Фото: REUTERS/Nir Elias

Что же касается Нетаньяху, то Ганц упрекнул его в том, что премьер-министр руководствуется личными политическими целями, пренебрегая потребностями страны в сфере безопасности. Это, в свою очередь, как заявил политик, замедляет принятие судьбоносных для Израиля стратегических решений и, следовательно, мешает добиться «настоящей победы».

Сам по себе демарш Ганца не стал неожиданностью. Прежде он неоднократно предупреждал о возможности такого шага, будучи не согласным с политикой премьер-министра. В мае он потребовал от Нетаньяху представить к 8 июня четкий план достижения стратегических целей: освобождения заложников, уничтожения военной и политической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа, полной демилитаризации анклава и выработки международного механизма постконфликтного управления на его территории. Более того, Ганц настаивал на проведении переговоров с ХАМАС, опять же, используя содействие региональных посредников, а в качестве юридической базы для этого предлагал реализовать американский план прекращения огня. Ответа на предложения Ганца так и не последовало.

К слову, несогласованные контакты министра с Белым домом, по всей видимости, немало раздражали Нетаньяху. В частности, как сообщила израильская пресса, по итогам его мартовского визита в Вашингтон, в рамках которого прошли встречи с Камалой Харрис и Джейком Салливаном, глава правительства Израиля инициировал «жесткий разговор», в котором напомнил Ганцу, что «в стране есть только один премьер-министр».

При этом, важно отметить, что в опросах, проведенных как до событий 7 октября 2023 года, так и после начала военной операции, Нетаньяху по-прежнему уступает своему политическому оппоненту в популярности.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: REUTERS/Pool/GIL COHEN-MAGEN

С приставкой «ультра»

Впрочем, несмотря на выход левоцентристов из «военного кабинета», израильские правые во главе с Нетаньяху продолжают сохранять большинство в кнессете, контролируя 64 мандата из 120. Вместе с тем, как отмечают эксперты, отсутствие в правительстве оппозиционных сил серьезно усилит позиции ультраправых, которые уже успели отреагировать на решение ушедшего в отставку министра.

Один из наиболее ярких их представителей, Итамар Бен-Гвир, заявил о желании заменить Ганца в составе «военного кабинета». «Пришло время принимать смелые решения, добиваться реального сдерживания и обеспечивать безопасность жителям Израиля», — написал Бен-Гвир в соцсети Х. Его соратник Бецалель Смотрич и вовсе обвинил Ганца в косвенной помощи ХАМАС, Ирану и «Хезболле». При этом ультраправые и сами неоднократно заявляли о том, что покинут правящую коалицию в случае, если Нетаньяху примет предложения условной «партии мира».

Тем временем в Тель-Авиве и других городах страны спустя месяц вновь прошли митинги с требованием провести досрочные выборы.

Сам по себе выход Ганца и соратников из «военного кабинета» не вызовет паралича в кнессете и правительстве, подчеркивает старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

Протесты в Тель-Авиве, 8 июня 2024 года Фото: REUTERS/Marko Djurica

— Ситуация фактически откатилась к тому положению, в котором страна находилась до формирования «военного кабинета», чье создание должно было продемонстрировать сплоченность израильского общества перед лицом внешнего врага. Сейчас о сплоченности говорить не приходится. Выход Ганца просто отражает эти тенденции. Его призывы к досрочным выборам, вероятно, будут эффективно купированы Нетаньяху и его сторонниками. В то же время можно констатировать, что зависимость Нетаньяху от альянса с непопулярными ультраправыми становится сильнее, — резюмирует собеседник «Известий».

Без условий и немедленно

Международное давление на Израиль продолжает нарастать. 10 июня Совет безопасности ООН проголосовал за предложенный США проект резолюции, в котором высказывается поддержка предложению о перемирии. Документ состоит из семи пунктов, среди которых содержится призыв о немедленном и безусловном прекращении огня. В ХАМАС приветствовали решение СБ ООН и выразили готовность к сотрудничеству с посредниками, а пункты американского плана назвали «соответствующими требованиям народа и сопротивления».

Несмотря на известное отношение Израиля к институтам ООН и решениям, принимаемым ими, эксперты признают всё меньшее для Нетаньяху пространство для маневра. Шаткость позиций Нетаньяху на внутриполитическом треке дополняется неопределенностью в отношении международной поддержки. И здесь важнейшим обстоятельством в контексте возможного замораживания конфликта становится позиция по этому вопросу приоритетного союзника Израиля, США.

Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Как сообщает NBC, Белый дом обсуждает возможность сепаратных (то есть без участия Израиля) переговоров с ХАМАС об освобождении удерживаемых в секторе Газа американских заложников. Источники издания Axios заявляют о предстоящей в ближайшие дни поездке по странам региона директора ЦРУ Уильяма Бернса и ближневосточного координатора администрации Бретта Макгурка. Целью визита будет обеспечить заключение соглашения о перемирии и договориться об освобождении заложников.

Кроме прочего, всё более явным становится личный конфликт лидеров двух государств. На вопрос о том, стремится ли Нетаньяху продолжать войну ради спасения своего политического будущего, президент США Джо Байден ответил: «Есть все основания для того, чтобы люди сделали такой вывод».

Глава израильского правительства, в свою очередь, реагирует соответствующе и делает беспроигрышную ставку на собранный в обеих партиях американский политический истеблишмент, традиционно сохраняющий крепкие связи с произраильскими лоббистскими организациями в США. В последний день мая лидеры республиканцев (Митч Макконнелл и Майк Джонсон) и демократов (Чак Шумер и Хаким Джеффрис) пригласили Нетаньяху выступить на совместном заседании конгресса, выразив ему единогласную поддержку.

«Мы присоединяемся к государству Израиль в вашей борьбе с терроризмом, особенно в то время, когда ХАМАС продолжает держать в плену американских и израильских граждан, а его лидеры ставят под угрозу региональную стабильность», — сказано в совместном заявлении конгрессменов. Сообщается, что выступление состоится 24 июля.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Omar Ashtawy

Положение Нетаньяху становится весьма неустойчивым и туманным, отмечает востоковед Андрей Онтиков.

— Роль ультраправых, Смотрича и Бен-Гвира, станет еще значительнее, а это ведет к определенным проблемам. Решение СБ ООН по американским предложениям прямо противоречит их политической платформе. Пока правительство правеет, «улица» становится всё более левой. Складывается интересная коллизия, и очень сложно предсказать, каким именно образом Нетаньяху будет выходить из нее, — заключил эксперт.

В то же время, по мнению Григория Лукьянова, потенциально Ганц может стать приемлемым кандидатом для множества оппозиционных сил, и в этом смысле поддержка со стороны США будет иметь очень важное значение. Однако, как отмечает эксперт, на данный момент сложно сказать, решится ли Белый дом в год собственных выборов на форсированное вмешательство во внутриполитический процесс в Израиле.