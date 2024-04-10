Властвовать собой: Ближний Восток на пороге новой эскалации

Израильский удар по иранскому дипломатическому представительству в столице Сирии вновь до предела поднял уровень напряженности в ближневосточном кризисе. С точки зрения международного права атака посольства является классическим casus belli, поводом к войне. Иран по традиции пообещал ответ, но не указал ни его места, ни времени. Впрочем, чем дольше продолжается военная операция в секторе Газа, отнимающая у Израиля существенные ресурсы и пока не приведшая к осязаемому результату, тем всё более выгодным для Тегерана становится соотношение сил. Как отмечают эксперты, по иронии судьбы в затягивании конфликта по иным причинам заинтересовано и руководство Израиля. Подробности — в материале «Известий».

Шаг за грань

1 апреля израильские ВВС шестью ракетами, запущенными с истребителей F-35, ударили по дипломатическому кварталу Дамаска, в котором находятся посольство и консульство Ирана. Погибли 13 человек, включая семерых военных советников, среди которых два высокопоставленных генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и еще граждане Сирии.

Многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35 американского производства ВВС Израиля Фото: Commons.wikimedia.org

На фоне крайне жесткой международной реакции Тегеран пообещал отомстить. «С Божьей помощью мы заставим сионистов покаяться в преступлении, связанном с нападением на иранское консульство в Дамаске», — написал аятолла Али Хаменеи в соцсети Х. Президент исламской республики назвал случившееся трусливым преступлением, «Хезболла» пообещала расплату.

Ирония судьбы

В этом контексте примечательной выглядит позиция США. На следующий день после атаки МИД Ирана через сотрудника посольства Швейцарии, который представляет интересы Вашингтона в исламской республике, передал важное сообщение. В нем Тегеран подчеркивал ответственность США как «сторонника израильского режима» за произошедшее. Белый дом, в свою очередь, поспешил откреститься от обвинений. «США не связаны с ударом никаким образом», — заявил на брифинге советник президента по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Спустя почти неделю Вашингтон всё же отправил традиционное для себя предостережение Ирану не использовать гибель своих дипломатов в качестве повода для эскалации, хотя с позиций международного права атака дипломатического ведомства представляет собой хрестоматийный casus belli.

Таким образом, с учетом провокационных целей правительства Нетаньяху налицо нежелание администрации Байдена еще более вовлекаться в конфликт или допускать в нем новый этап эскалации.

Спасатели работают у разрушенного здания иранского консульства в Дамаске Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani

В то же время эксперты отмечают затруднительность положения, в котором оказался Иран. Израиль не впервые атакует иранских граждан на территории третьих стран. В конце декабря после авиаудара ЦАХАЛ в окрестностях Дамаска был убит командир КСИР Рази Мусави, один из соратников погибшего ранее командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Касема Сулеймани. Но если этот и множество предыдущих инцидентов являли собой обмен ударами между военными, то атака посольства — уже нечто совершенно иное.

Как ни удивительно, но проблема, стоящая перед руководством Ирана, — та же, что беспокоит США. Необходимость сохранить лицо и действовать, но при этом не допустить расширение масштабов кризиса. При этом единство целей обусловлено разными мотивами. Администрация Байдена заинтересована в этом, исходя из внутриполитической ситуации в самих США и необходимости балансировать между неоднозначными предпочтениями демократического электората. Это, как отмечает ведущий научный сотрудник Центра перспективных американских исследований МГИМО Игорь Истомин, еще не означает прекращения поддержки, но характеризует стремление Белого дома не позволить кризису разрастись.

Портрет генерала Касема Сулеймани на здании иранского посольства в Дамаске Фото: REUTERS/Firas Makdesi

— В США в силу демографических и политических причин произошли существенные изменения в общественных настроениях по отношению к Израилю. Если раньше это было частью двухпартийного консенсуса, то сейчас отношение меняется на критическое, в особенности среди молодых избирателей. Демонстрация разрушений, причиненных израильской армией в секторе Газа подпитывает эти тенденции. В то же время значение различных произральских групп остается очень заметным. Администрация пытается сохранить баланс среди этих двух сообществ, — комментирует он.

Вместе с тем эксперт признает, что переход от словесных интервенций к реальным шагам вроде прекращения поставок оружия не очевиден. Сейчас их задача состоит в нахождении какого-то переговорного механизма, публичного или кулуарного, при котором результат будет приемлем для Израиля.

Стратегическое терпение или месть

Иран же, противостоящий израильской операции в секторе Газа посредством прокси-элементов или опосредованного влияния — будь то йеменские хуситы, ХАМАС, ливанская «Хезболла» или шиитские группировки ополчения в Ираке, — сейчас поставлен перед необходимостью отвечать прямым или по меньшей мере показательным ударом на удар. Однако она также несет серьезные потери и многим рискует, отмечает старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов.

Вид на развалины поселения в секторе Газа Фото: Global Look Press/IMAGO/Omar Ashtawy apaimages

— Давление на власти исламской республики очень серьезное, в том числе внутри страны. Но они остаются прагматиками и объективно оценивают последствия, особенно экономические. На сегодняшний день у Ирана не так много средств, чтобы быть втянутым в рискованную, долгосрочную войну, которая при этом не сможет реализовать заявленные идеологические цели по уничтожению государства Израиль. Иранское руководство настроено на стратегическую победу. Вместе с тем удар возмездия посредством, например, ракетных ударов или атак мобильных групп возможен. Тем более что Иран как никто в мире обладает опытом асимметричных войн, — говорит Лукьянов.

Кроме того, как отмечает собеседник «Известий, Тегеран, в последние годы сумевший весьма успешно противостоять попыткам изолировать его на международной арене, не готов рисковать достигнутыми успехами, равно как и шатким состоянием своей экономики.

Иранские солдаты во второй день военных учений на Макранском побережье на юге Ирана Фото: Global Look Press/Iranian Army Office

— Иран долгие годы обещал и настаивал на необходимости вооруженного противостояния Израилю. Теперь же он не готов к открытому противостоянию, так как находится под сильнейшим экономическим давлением. Расширение же кризиса очень сильно усугубит эти процессы, а также осложнит отношения с Саудовской Аравией, которыми, надо отметить, дорожат обе стороны, — подчеркивает эксперт.

Одновременно с этим Тегеран видит, как затяжной и бесплодный военный поход против ХАМАС истощает Израиль как экономически, так и с точки зрения международной поддержки. А это значит, что эскалация напряженности никак не входит в планы иранских властей.

Зато, как подчеркивают эксперты, в такого рода эскалации крайне заинтересовано правительство Биньямина Нетаньяху. В контексте возрастающих издержек, отсутствия значительных военных успехов, снижающихся рейтингов и вполне осязаемой перспективы уголовного преследования премьер-министр Израиля осознанно повышает ставки и пытается напрямую вовлечь в конфликт крупных игроков с обеих сторон. И по этой причине Нетаньяху продолжит проверять «стратегическое терпение» оппонентов, считает востоковед Андрей Онтиков.

Семьи членов Корпуса стражей исламской революции, погибших в результате израильского авиаудара по комплексу иранского посольства в Дамаске, присутствуют на церемонии похорон в Тегеране Фото: REUTERS/Wana News Agency

— Все прекрасно понимают, что чем дольше тянется конфликт, тем больше издержек во множестве сфер несет Израиль: экономических, политических и медийных. При этом в затягивании конфликта и переносе его на новый уровень — через атаки на Иран или возможную операцию в Рафахе — прямо заинтересован Нетаньяху. Как известно, любая стабилизация ситуации угрожает его позициям внутри страны и политическому будущему. Таким образом, Тегерану нужно как-то отвечать, но так, чтобы не дать Нетаньяху повода к открытому столкновению, — подытожил востоковед.