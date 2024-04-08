США предостерегли Иран от атак на американские базы после удара по Дамаску

США довели до Ирана предупреждение не атаковать американские базы на Ближнем Востоке после удара Израиля по иранскому консульству в Дамаске. Об этом 8 апреля заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

«Мы прямо дали понять иранскому правительству, что оно не должно использовать этот инцидент как предлог для нападения на американские войска или американские объекты в регионе. И мы продолжим разъяснять им, что им не следует предпринимать никаких действий по эскалации ситуации», — сказал он.

Он также напомнил, что в регионе с 7 октября сохраняется риск обострения конфликта, и отметил действия Госдепартамента США, который, по его словам, «постоянно занимается дипломатией, пытаясь снизить риск эскалации».

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что ЦРУ, а также действующие и бывшие официальные лица США предупредили Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов. По информации СМИ, Тегеран готовится атаковать территории Израиля с помощью беспилотных аппаратов и ракет.

В тот же день заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди заявил, что Вашингтон попросил Тегеран не наносить удары по американским объектам на фоне израильского удара по консульству Ирана в Дамаске.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил о состоянии повышенной готовности на всех фронтах. Он добавил, что ЦАХАЛ усилила системы противовоздушной обороны. Позже сообщалось, что на границе Ирана и Ирака был замечен некий летящий светящийся объект.

До этого, 1 апреля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пятеро сопровождавших их офицеров. Всего погибли 13 человек. Религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.