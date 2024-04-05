В небе на границе Ирана и Ирака заметили летящий светящийся объект

На границе Ирана и Ирака был замечен летящий светящийся объект. Видеозаписи начали появляться в иранских соцсетях в ночь на 5 апреля.

Сначала объект заметили над городом Ахваз в юго-западной иранской провинции Хузестан, граничащей с Ираком, а затем в самом Ираке.

«Два видеоролика, [показывающие] небо Ахваза и [воздушное пространство] на территории Ирака недалеко от Хузестана. Пояснения, касающиеся сущности этого объекта, пока не были опубликованы», — говорится в сообщении агентства Jamaran в Telegram-канале.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что ЦРУ, а также действующие и бывшие официальные лица США предупредили Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов. По их информации, Тегеран готовится атаковать территории Израиля с помощью беспилотных аппаратов и ракет.

Армия обороны Израиля 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

Религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар по Израилю в ответ на уничтожение здания иранской дипмиссии в Дамаске 1 апреля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.