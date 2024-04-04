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Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
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Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов

Israelinfo: ЦРУ предупредило Израиль о вероятной атаке Ирана в течение 48 часов
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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В течение ближайших 48 часов Иран может нанести удар по Израилю. Об этом 4 апреля сообщает портал Israelinfo со ссылкой на данные ЦРУ, а также действующих и бывших официальных лиц США.

По информации портала, атака последует в качестве ответа на авиаудар израильских военных по иранскому консульству в Сирии. В США опасаются, что сложившаяся ситуация может стать новым витком эскалации.

По данным Voxnews, Тегеран готовится атаковать территории Израиля с помощью сотен беспилотных аппаратов и ракет. Как отмечает издание, военные силы Израиля находятся в состоянии боевой готовности, в регионе наблюдаются перебои с GPS-сигналом.

Также служивший на Ближнем Востоке бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф назвал атаку Израиля на иранское ведомство в Дамаске «невероятно безрассудным» и предположил, что ответные действия Ирана могут затронуть и американские военные силы в регионе.

Ранее, 1 апреля, официальный представитель иранского МИДа Насер Канани заявил о том, что Иран оставляет за собой право ответить на удар Израиля по консульству республики в сирийском Дамаске. В свою очередь, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заверил, что республика даст решительный ответ на действия Израиля в Дамаске. По его словам, израильские власти нарушают международные законы.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек.

В тот же день Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали два местных жителя. По информации NBC News, который ссылается на двух американских чиновников, в администрации президента США Джо Байдена напрямую уведомили Иран о непричастности Вашингтона к атаке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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