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При ударе Израиля по окрестностям Дамаска пострадали два человека

SANA: два человека пострадали при ударе ВВС Израиля по окрестностям Дамаска
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Фото: Global Look Press/Monsef Memari
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Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли удар по окрестностям Дамаска, в результате чего двое жителей были ранены. Об этом 31 марта сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник.

«Около 21:30 израильский противник нанес авиаудар по нескольким точкам на окраине Дамаска. В результате были ранены два мирных жителя, а также нанесен материальный ущерб государственной и частной собственности», — говорится в тексте сообщения.

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Ранее, 29-го числа, Министерство иностранных дел (МИД) РФ осудило действия Израиля, заявив, что агрессивные действия израильской армии в отношении Сирийской Арабской Республики (САР) категорически неприемлемы и являются грубейшим нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права.

26 марта телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийская провинция Дейр-эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам. Отмечалось, что в результате погибли несколько человек, точное число погибших и раненых неизвестно. По данным Al Mayadeen, под удары попали район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии 19 марта сбили несколько израильских ракет над Дамаском. Кроме того, один из военных Сирии 17 марта получил ранения в результате авиаудара Израиля по югу страны. Сообщалось о причинении материального ущерба.

До этого, 22 февраля, три мирных жителя погибли в результате атаки истребителя ВВС Израиля по жилому дому в Дамаске, столице Сирии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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