КСИР подтвердил гибель двух генералов при атаке Израиля по генконсульству Ирана

Два генерала и пять офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате атаки Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске. Об этом 1 апреля сообщило информационное агентство Tasnim со ссылкой на пресс-службу организации.

«В результате преступного удара Израиля погибли генерал Мохаммад Реза Захеди, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими — командиры, ветераны Священной обороны (Ирано-Иракской войны 1980–1988 годов. — Ред.) и старшие военные советники Ирана в Сирии», — передает издание.

Кроме того, пресс-служба сообщила о гибели пяти сопровождавших их офицеров. Это Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погиб высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Мохаммад Реза Захеди. Накануне Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске в Сирии, однако организация ожидает больше сведений о произошедшем. Дюжаррик подчеркнул, что нападения на любое государство, совершенные из-за границы, представляют собой нарушение суверенитета страны, по которой нанесен удар.

Ранее, 26 марта, телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийская провинция Дейр-эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам. Несколько человек погибли, их точное число неизвестно. По данным телеканала, атакованы были район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.