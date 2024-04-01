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Reuters сообщило о гибели командующего КСИР в результате удара Израиля по Дамаску

Reuters: в результате удара Израиля по Дамаску погиб командующий КСИР Ирана
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Фото: Global Look Press/dpa/Ilia Yefimovich
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В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по зданию в сирийском Дамаске погиб высокопоставленный командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди. Об этом 1 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Ливии.

«В понедельник израильские военные самолеты нанесли удар по иранскому консульству в Дамаске, а источник в ливанских службах безопасности сообщил, <...> что в результате нападения был убит старший командующий Корпусом стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди», — говорится в публикации.

Ранее в этот день телеканал Al Ikhbaria сообщил, что ЦАХАЛ нанесла удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Накануне Израиль также уже наносил удар по окрестностям Дамаска, тогда двое местных жителей получили ранения.

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29 марта Министерство иностранных дел (МИД) РФ осудило действия Израиля, заявив, что агрессивные действия израильской армии в отношении Сирийской Арабской Республики (САР) категорически неприемлемы и являются грубейшим нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права.

До этого, 26 марта, телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийская провинция Дейр-эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам. Отмечалось, что в результате погибло несколько человек, точное число погибших и раненых неизвестно. По данным Al Mayadeen, под удары попали район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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