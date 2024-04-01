Reuters сообщило о гибели командующего КСИР в результате удара Израиля по Дамаску

В результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по зданию в сирийском Дамаске погиб высокопоставленный командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди. Об этом 1 апреля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в Ливии.

«В понедельник израильские военные самолеты нанесли удар по иранскому консульству в Дамаске, а источник в ливанских службах безопасности сообщил, <...> что в результате нападения был убит старший командующий Корпусом стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди», — говорится в публикации.

Ранее в этот день телеканал Al Ikhbaria сообщил, что ЦАХАЛ нанесла удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Накануне Израиль также уже наносил удар по окрестностям Дамаска, тогда двое местных жителей получили ранения.

29 марта Министерство иностранных дел (МИД) РФ осудило действия Израиля, заявив, что агрессивные действия израильской армии в отношении Сирийской Арабской Республики (САР) категорически неприемлемы и являются грубейшим нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права.

До этого, 26 марта, телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийская провинция Дейр-эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам. Отмечалось, что в результате погибло несколько человек, точное число погибших и раненых неизвестно. По данным Al Mayadeen, под удары попали район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.