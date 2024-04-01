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СМИ сообщили об ударе Израиля по зданию на юго-западе Дамаска в Сирии

Al Ikhbaria: Израиль нанес удар по зданию на юго-западе Дамаска
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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Об этом 1 апреля сообщил телеканал Al Ikhbaria.

«Израильский агрессор нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза в Дамаске», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале.

Кроме того, телеканал сообщил о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в Дамаске.

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Накануне Израиль уже нанес удар по окрестностям Дамаска, двое жителей получили ранения. 29 марта Министерство иностранных дел (МИД) РФ осудило действия Израиля, заявив, что агрессивные действия израильской армии в отношении Сирийской Арабской Республики (САР) категорически неприемлемы и являются грубейшим нарушением суверенитета этой страны и базовых норм международного права.

26 марта телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийская провинция Дейр-эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам. Отмечалось, что в результате погибли несколько человек, точное число погибших и раненых неизвестно. По данным Al Mayadeen, под удары попали район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

Силы ПВО Сирии 19 марта сбили несколько израильских ракет над Дамаском. Кроме того, один из военнослужащих страны 17 марта получил ранения в результате авиаудара Израиля по югу страны. Сообщалось о причинении материального ущерба.

До этого, 22 февраля, три мирных жителя погибли в результате атаки истребителя ВВС Израиля по жилому дому в Дамаске, столице Сирии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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