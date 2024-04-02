Ударным темпом: США и Израиль снова провоцируют Иран на конфронтацию

США и Израиль пытаются втянуть Иран в региональную войну на фоне боевых действий в секторе Газа. 1 апреля израильские ВВС нанесли мощный авиаудар по иранскому консульству в Сирии . В результате погибли несколько ключевых командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В еврейском государстве ответственность за атаку брать на себя отказываются. Тем временем Тегеран обвинил в произошедшем и США. Однако не стоит ожидать от Исламской Республики прямого ответа из-за наличия в регионе прокси-сил, которые и так хорошо себя зарекомендовали за время конфликта в Газе , считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Израиль идет на эскалацию

Вечером 1 апреля ВВС Израиля нанесли мощный авиаудар по резиденции посла Ирана и иранскому консульству в Дамаске. Сам глава дипмиссии во время атаки не пострадал. Но погибли семь членов сил «Аль-Кудс», зарубежного крыла КСИР. Среди них двое ключевых командиров — Мохаммад Хади Хаджи Рахими и Мохаммад Реза Захеди. Последний играл центральную роль в расширении деятельности элитной иранской военной структуры, в том числе на территории Сирии и Ливана, на протяжении последних трех десятилетий.

«Мы не испытываем обеспокоенность от каких-либо предпринимаемых Израилем действий. Мы продолжаем стоять рядом с сопротивлением. <…> Были убиты как минимум пять человек в атаке при помощи истребителей F-35 », — заявил посол Ирана в САР Хоссейн Акбари во время интервью иранскому телевидению после случившегося. Однако дипломат не уточнил, откуда у него имеется информация о применении американского истребителя.

Сообщается, что удар пришелся по району Мезза на западе сирийской столицы, в котором находятся многие посольства, международные организации, а также штаб-квартиры палестинских и иранских структур . Здания, прилегающие к резиденции и консульству, серьезно пострадали.

Фото: REUTERS/Firas Makdesi

Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад прибыл на место происшествия. «Мы резко осуждаем это ужасное террористическое нападение на иранское консульство в Дамаске, которое привело к гибели мирных людей <…>. Израильское оккупационное формирование не сможет повлиять на отношения между Сирией и Ираном », — отметил глава сирийского внешнеполитического ведомства в своем заявлении.

В МИД РФ также решительно осудили атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, назвав это категорически неприемлемыми посягательствами на дипломатические и консульские объекты.

« Настоятельно призываем израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран , которая чревата крайне опасными последствиями в масштабах всего региона», — заявили в российском дипведомстве.

Заседание Совбеза ООН по теме удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске назначено по запросу России на 2 апреля.

В свою очередь, духовный лидер Исламской Республики аятолла Сейед Али Хаменеи пообещал Израилю соответствующий ответ. « Иран заставит Израиль пожалеть об ударе по иранскому консульству в Дамаске », — подчеркнул он.

Фото: REUTERS/Firas Makdesi

Тем не менее в Израиле не взяли на себя ответственность за удар по Дамаску, ограничившись лишь кратким заявлением.

— Я не комментирую сообщения в СМИ. Действия армии сконцентрированы на достижениях целей войны, и мы будем прикладывать все требуемые усилия, чтобы этих целей достигнуть , — рассказала «Известиям» представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

В то же время в израильские посольства были разосланы уведомления о необходимости усилить меры безопасности.

Однако обвинения пали не только на еврейское государство, но и на его главного союзника в лице Соединенных Штатов. Уже утром 2 апреля в МИД Ирана был вызван сотрудник посольства Швейцарии, который представляет интересы США в стране .

«Были разъяснены масштабы террористической атаки и преступления сионистского формирования, а также подчеркнута ответственность правительства США в случившемся, поскольку именно они покровительствуют ему (Израилю. — «Известия»)», — говорится в заявлении главы иранского дипведомства Хосейна Амир Адоллахияна на его официальной странице в X.

Фото: ТАСС/AP/Omar Sanadiki



Впрочем, в Вашингтоне еще вечером 1 апреля прокомментировали случившееся в сирийской столице. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что команда президента изучает произошедшее в Дамаске .

Позже корреспондент портала Axios Барак Равид сообщил со ссылкой на американские источники, что США уведомили Иран о своей непричастности к удару Израиля по Сирии и отсутствии какой-либо информации о его подготовке.

Иран пытаются выбить из равновесия

С начала самого масштабного конфликта на Ближнем Востоке между ХАМАС и Израилем в октябре прошлого года градус эскалации не снижается. При этом в противостояние так или иначе оказались втянуты многие акторы международных отношений. С одной стороны — поддерживаемые Ираном военные формирования, с другой — Израиль, который всегда пользовался широкой поддержкой Запада под руководством США .

Стоит отметить, что это уже не первая атака Израиля по КСИР за период боевых действий в секторе Газа. В конце декабря 2023 года после авиаудара Армии обороны Израиля по окрестностям Дамаска был убит командир КСИР Рази Мусави. 20 января 2024 года Корпус сообщил о гибели четырех военных советников в Дамаске, среди них был сотрудник разведки Юсеф Омид Заде . После этого Иран ответил на действия Израиля бомбардировкой штаб-квартиры разведывательной службы «Моссад» в Иракском Курдистане.

Протесты в Тегеране после авиаудара по иранскому консульству в Сирии Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

На этот раз Израилем была выбрана символичная дата для нанесения удара не только по иранскому военному стержню, но и по идеологическому столпу Исламской Республики, рассказал в беседе с «Известиями» политолог, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

— Перед иранским политическим руководством стоит довольно непростая задача, поскольку последняя атака на иранское консульство израильскими силами — это своего рода пощечина в адрес Ирана . Тем более что Израиль нанес удар именно 1 апреля. В Иране эта дата считается очень значимой: 1 апреля 1979 года там была провозглашена Исламская Республика по итогам референдума и победы исламской революции. В этот день должны были отметить 45-летие Исламской Республики Иран, — пояснил он.

По его мнению, подобный удар был нанесен для демонстрации Ирану готовности Израиля «пойти на всё». Безусловно, Тегеран оказался в сложной ситуации, поскольку это в определенной степени удар по репутации страны на Ближнем Востоке . Отсутствие серьезной реакции будет означать его слабость, с другой стороны, ответ может стать причиной полномасштабной войны между сторонами конфликта, отметил политолог.

Хотя у Ирана сейчас совершенно другие цели, как, к примеру, развитие экономических отношений с Глобальным Югом, Россией и Китаем , о чем говорит его недавнее вступление в ШОС и БРИКС, полагает Фархад Ибрагимов.

Фото: REUTERS/Khaled Abdullah

Однако необходимо учесть тот факт, что Иран и так отвечает Израилю и США через свои прокси-силы в регионе: «Хезболла» ведет бои на юге Ливана — севере Израиля, а «Ансар Аллах» (хуситы) фактически наложили блокаду на Красное море с берегов Йемена против западных и израильских кораблей.

Стоит также отметить активность проиранских военизированных формирований в Ираке. Только 28 января в результате их атак при помощи БПЛА по американской базе в соседней Иордании погибли трое солдат, 30 были ранены. После мощной ответной реакции со стороны Вашингтона атаки на их военные объекты прекратились. Многие полагают, что апрельский удар может стать причиной их возобновления.