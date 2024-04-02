Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии актом агрессии
Мир
Ас-Сиси принес присягу и вступил в должность президента Египта на новый срок
Общество
Спасшему людей в «Крокусе» школьнику Халилову выдали грант на обучение в вузе
Политика
Госдума приняла в I чтении законопроект о жилищных сбережениях граждан
Экономика
Курс евро опустился ниже 99 рублей впервые с 12 марта
Армия
В Донбассе и Новороссии изъяли 1,7 тыс. единиц вооружений в 2023 году
Пресс-релизы
В России запустили чат-бот «Рука помощи» для борьбы с домашним насилием
Авто
Путин призвал ГИБДД вводить новые технологии безопасности на дорогах
Экономика
ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на яйца
Мир
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в северо-восточной части Японии
Армия
Шойгу сообщил про отсутствие планов привлекать призывников к участию в СВО
Общество
Рекордную для 2 апреля температуру зафиксировали в Москве
Экономика
В ЦБ рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Мир
Евросоюз встревожил удар Израиля по зданию дипмиссии Ирана в Сирии
Мир
Нетаньяху назвал непреднамеренным удар Израиля по мирным жителям сектора Газа
Происшествия
СК РФ будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане
Сюжет:

Количество жертв удара по консульству Ирана выросло до 13

0
Фото: AP/Omar Sanadiki
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество жертв в результате удара по консульству Ирана в Дамаске увеличилось до 13. Об этом 2 апреля сообщил иранский гостелеканал IRIB со ссылкой на посла Исламской Республики в сирийской столице Хосейна Акбари.

Известно, что среди погибших — семь военных советников из Ирана, в том числе двое высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Также известно о шести погибших жителях Сирии.

Ранее сообщалось о том, что погибшими после израильского удара числятся пять-семь человек.

Агенты и провокаторы: почему Израиль пошел против ООН
Еврейское государство критикует структуру Организации Объединенных Наций из-за поддержки палестинцев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля атаковала консульство Ирана в Дамаске, при атаке погиб высокопоставленный командующий КСИР (Коорпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование) Мохаммад Реза Захеди. ООН выразила обеспокоенность произошедшим, но отметила, что ей нужно больше информации для проверки сообщений об ударе в СМИ и формирования своей позиции.

В МИД РФ в тот же день решительно осудили атаку Израиля, отдельно отметив, что здание находится в густонаселенной части Дамаска и удар ставил под угрозу безопасность мирных жителей.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объявил, что 2 апреля состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности (СБ) ООН на тему этой атаки. Помимо этого, 2 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар Израиля актом агрессии и подчеркнул, что такие действия нарушают все основы международного права.

После удара сотни протестующих вышли на улицы Тегерана. Так они выразили протест против израильской армии в связи с гибелью генерала Захеди.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024