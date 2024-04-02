Количество жертв удара по консульству Ирана выросло до 13

Количество жертв в результате удара по консульству Ирана в Дамаске увеличилось до 13. Об этом 2 апреля сообщил иранский гостелеканал IRIB со ссылкой на посла Исламской Республики в сирийской столице Хосейна Акбари.

Известно, что среди погибших — семь военных советников из Ирана, в том числе двое высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС). Также известно о шести погибших жителях Сирии.

Ранее сообщалось о том, что погибшими после израильского удара числятся пять-семь человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля атаковала консульство Ирана в Дамаске, при атаке погиб высокопоставленный командующий КСИР (Коорпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование) Мохаммад Реза Захеди. ООН выразила обеспокоенность произошедшим, но отметила, что ей нужно больше информации для проверки сообщений об ударе в СМИ и формирования своей позиции.

В МИД РФ в тот же день решительно осудили атаку Израиля, отдельно отметив, что здание находится в густонаселенной части Дамаска и удар ставил под угрозу безопасность мирных жителей.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объявил, что 2 апреля состоится запрошенное Россией заседание Совета Безопасности (СБ) ООН на тему этой атаки. Помимо этого, 2 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал удар Израиля актом агрессии и подчеркнул, что такие действия нарушают все основы международного права.

После удара сотни протестующих вышли на улицы Тегерана. Так они выразили протест против израильской армии в связи с гибелью генерала Захеди.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.