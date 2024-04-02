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Запрошенное РФ заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля состоится 2 апреля

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Запрошенное Россией заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударом Израиля по консульству Ирана состоится во вторник, 2 апреля. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«После воздушной атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН. Мальтийское председательство назначило его на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 2 апреля», — написал он в Telegram-канале.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было консульство Ирана в Сирии, при атаке погиб высокопоставленный командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске в Сирии, однако организация ожидает больше сведений о произошедшем. Дюжаррик подчеркнул, что нападения на любое государство, совершенные из-за границы, представляют собой нарушение суверенитета страны, по которой нанесен удар.

Россия решительно осудила атаку Израиля на генконсульство. Кроме того, в ведомстве отметили, что атака, в результате которой здание консульства было полностью разрушено, была произведена в густонаселенном районе, что создало высокие риски массовых жертв среди мирного населения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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