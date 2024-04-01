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Россия решительно осудила атаку Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске

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Фото: REUTERS/Firas Makdesi
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Россия осуждает атаку Израиля по зданию иранского генконсульства в Дамаске. Об этом 1 апреля сообщили в МИД РФ.

«Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями», — говорится в заявлении на сайте министерства.

Кроме того, в ведомстве отметили, что атака, в результате которой здание консульства было полностью разрушено, была произведена в густонаселенном районе, что создало высокие риски массовых жертв среди мирного населения.

«Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены. <…> Настоятельно призываем израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран», — подчеркнули в МИД РФ.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по одному из зданий в районе Аль-Мезза на юго-западе Дамаска в Сирии. Это было генконсульство Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Накануне Израиль также наносил удары по окрестностям Дамаска, пострадали двое местных жителей.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена сообщениями в СМИ об ударе Израиля по консульству Ирана в Дамаске в Сирии, однако организация ожидает больше сведений о произошедшем. Дюжаррик подчеркнул, что нападения на любое государство, совершенные из-за границы, представляют собой нарушение суверенитета страны, по которой нанесен удар.

Ранее, 26 марта, телеканал Al Mayadeen сообщил, что сирийская провинция Дейр-эз-Зор на востоке страны подверглась авиаударам. Несколько человек погибли, их точное число неизвестно. По данным телеканала, атакованы были район Аль-Салихия в городе Аль-Букамаль, жилые кварталы в Аль-Маядине и район Аль-Кусур в Дейр-эз-Зоре.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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