Агенты и провокаторы: почему Израиль пошел против ООН

Израиль углубляет конфликт с Ближневосточным агентством для помощи палестинским беженцам ООН (БАПОР) и заявляет, что не менее 450 сотрудников организации причастны к террористической деятельности в секторе Газа. Более того, еврейское государство отказывает агентству в легитимности и полагает возможным заменить его другими организациями, заявил «Известиям» советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. Недовольство Тель-Авива распространилось и на Организацию Объединенных Наций. Как развивается скандал вокруг БАПОР и в чем причина разногласий между Россией и Израилем в ООН — в материале «Известий».

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Израиль настаивает на прекращении существования Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР) и полагает, что его функции могут выполнять другие гуманитарные организации.

— Нами были предоставлены неисчислимые доказательства причастности БАПОР к террористической деятельности. Это агентство не может быть легитимной организацией на территории сектора Газа. Функции БАПОР после окончания войны [в палестинском анклаве] вполне может выполнять Красный Крест или ВОЗ, — заявил «Известиям» советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Активное противостояние еврейского государства и БАПОР длится с января 2024 года, когда Израиль обвинил работающее в секторе Газа агентство в пособничестве ХАМАС и причастности некоторых его сотрудников к атаке 7 октября 2023 года. В частности, 4 марта на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что к террористической деятельности в секторе Газа имеют отношение более 450 сотрудников.

На следующий день БАПОР обвинило Израиль в пытках его задержанных сотрудников в ходе допросов о событиях начала октября прошлого года. «Наши сотрудники сообщили командам БАПОР о насильственном принуждении для дачи ложных показаний. Израильские власти тем самым стараются распространить ложную информацию об агентстве», — заявили там.

Тогда же ЦАХАЛ опубликовал, как предполагается, запись телефонного разговора одного из учителей в школе БАПОР на территории сектора Газа, на которой он говорит о пленных женщинах, в похищении которых лично принимал участие.

Справка «Известий» БАПОР было основано в 1949-м после первой арабо-израильской войны 1948 года, в результате которой сотни тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома. Организация оказывает образовательные, социальные, гуманитарные и медицинские услуги для палестинских беженцев в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, а также в Иордании, Сирии и Ливане.

В начале этого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильскую разведку сообщила, что около 1,2 тыс. из 12 тыс. сотрудников ближневосточного агентства ООН якобы связаны с исламистскими военными группировками.

Еще в январе генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников, которых подозревают в причастности к террористической деятельности, а также заявил, что их будут судить, если вину докажут. Примечательно, что именно Лаззарини израильский МИД призвал к отставке в начале февраля после того, как ЦАХАЛ обнаружил тоннель в штаб-квартире БАПОР.

Вслед за этим крупнейшие доноры агентства, включая США, ЕС и Францию, приостановили финансирование организации. Со своей стороны, БАПОР предупредило, что к концу февраля оно может вовсе прекратить свою деятельность не только в палестинском анклаве, но и во всем регионе Ближнего Востока.

Впрочем, уже 1 марта Европейская комиссия сообщила, что планирует возобновить финансирование БАПОР, выделив около $54 млн. МИД Израиля осудил это решение и назвал его «легализацией участия сотрудников организации в террористической деятельности и пособничестве ХАМАС».

Российская позиция, однако, в отношении расследования по якобы причастности некоторых сотрудников БАПОР заключается в обязательном рассмотрении информации и с палестинской стороны. «Осуждаем попытки дискредитировать агентство путем дезинформационных кампаний и навешивания политических и террористических ярлыков на его деятельность. <…> Результаты расследования должны опираться не только на данные, предоставленные Израилем, но и на информацию палестинцев», — заявил 5 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Трения на международной арене

Претензии Израиля не сводятся лишь к БАПОР — недовольно правительство еврейского государство и ООН, и ее участникамм. На фоне разногласий глава МИД Израиля Исраэль Кац 4 марта заявил об отзыве своего постпреда при организации Гилада Эрдана.

«Я поручил нашему постпреду при ООН Гиладу Эрдану вернуться в Израиль для срочных консультаций в связи с попыткой ООН умолчать о серьезном докладе о массовых изнасилованиях, совершенных ХАМАС и его пособниками 7 октября», — сообщил глава израильского внешнеполитического ведомства.

Стоит отметить, что Исраэль Кац также призвал включить ХАМАС с список террористических организаций во всем мире и признать спонсорами терроризма те страны, которые поддерживают палестинское движение, по-видимому, подразумевая в том числе и Россию.

Дело в том, что Москва уже достаточно давно сохраняет связи с политическим крылом ХАМАС и настаивает на немедленном прекращении огня в секторе Газа. В конце февраля в российской столице прошла встреча делегаций всех палестинских фракций, в числе которых, в частности, были и представители ХАМАС. В то же время Россия жестко осудила события 7 октября, назвав произошедшее террористическим актом.

Но даже несмотря на это, израильский постпред приравнял действия РФ на Украине к нападению палестинского движения на Израиль, а также выразил полную поддержку киевскому режиму. В МИД РФ отреагировали на обвинения ближневосточного партнера, сравнив палестинцев с народом Донбасса, который уже 10 лет подвергается постоянным обстрелам.

«Бред продолжается… Неделю назад мы услышали от представителя Израиля, что Организация Объединенных Наций — это ХАМАС. Сегодня, что Россия — это ХАМАС», — написал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в X (бывш. Twitter) 27 февраля.

Как отметил дипломат, Россия вместе с ООН будет противостоять попыткам Израиля представить убийство мирных жителей в секторе Газа в нарушение международного гуманитарного права как борьбу с террористами.

«Точно так же, как Украина пыталась представить свои 10-летние убийства мирного населения в Донбассе как борьбу с террористами и в итоге получила отпор Международного суда (в феврале 2024 года Международный суд ООН отказал Киеву по иску о якобы нарушениях Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, суд счет доказательства Киева неубедительными. — «Известия»)», — подчеркнул Полянский.

В конце декабря прошлого года ЮАР подала иск против еврейского государства в Международный суд по обвинению в массовом геноциде в секторе Газа из-за невозможности Совбеза принять резолюцию о прекращении огня. Пока суд постановил, что Израиль должен принять меры для предотвращения геноцида палестинцев.

За время обострения конфликта с палестинской стороны погибло уже приблизительно 30 тыс. человек, жертвами атаки ХАМАС на Израиль 7 октября стали более 1,2 тыс. человек. В плену у ХАМАС всё еще остаются около 130 заложников, среди которых трое россиян: Александр Труфанов, Александр Лобанов и Андрей Козлов.