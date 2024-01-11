Без согласия: ближневосточный кризис меняется, но всё еще далек от разрешения

В палестино-израильском кризисе наметился новый поворот сюжета. В ходе продолжающегося ближневосточного турне госсекретарь США Энтони Блинкен сделал несколько важных заявлений относительно будущего автономии и необходимости существенно корректировать израильскую внешнюю политику. На этом фоне Западный Иерусалим объявил о том, что переходит к новому этапу операции в Газе, который будет подразумевать сокращение контингента и нанесение точечных ударов вместо масштабных бомбардировок. Однако в то же самое время от официальных лиц и военных звучат утверждения о продолжении «долгой и трудной войны», только теперь — с «Хезболлой». К чему движется кризис и каковы текущие цели в нем Израиля и США, разбирались «Известия».

Церемония убеждения

Еще до начала турне Блинкена по странам региона NBC со ссылкой на анонимные источники в администрации сообщил, что Белый дом ожидает завершения боевых действий в течение нескольких недель. По крайней мере, как утверждают собеседники телеканала, США будут добиваться именно такого развития событий от своих израильских союзников.

Примечательно, что к концу января подойдет срок, обозначенный еще в конце октября министром обороны Израиля Йоавом Галантом, — три месяца. За это время, как утверждал чиновник, предполагалось полностью уничтожить ХАМАС. Однако этого нет и близко. На проблемы, возникающие у ЦАХАЛ в реализации поставленной цели, указывали с обеих сторон еще несколько недель назад. На данный момент, как отмечают эксперты, израильские военные застряли в «полупозиции», добившись, с одной стороны, существенного продвижения, но при этом так и не подобравшись к решению основной задачи — уничтожению системы политического руководства сектора Газа и сети логистической и информационной коммуникации.

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В устах пресс-секретаря ЦАХАЛ, контр-адмирала Даниэля Хагари текущий результат именуется «завершением демонтажа военных структур ХАМАС на севере сектора Газа». Это заявление оспаривается сообщениями некоторых арабских СМИ о том, что в районах, откуда были выведены военные, полным ходом восстанавливается власть ХАМАС, что вынуждает снова возвращать туда войска. В начале года оборонное ведомство выпустило доклад, согласно которому по окончании операции около 12,5 тыс. военнослужащих ЦАХАЛ будут признаны инвалидами. По приблизительным данным, число раненых солдат израильской армии составляет 5 тыс. человек, что, по мнению экспертов, позволяет говорить о 1,3–1,5 тыс. убитых.

По совокупности причин Израиль меняет тактику, но не стратегию, убежден старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов.

— Израильское общество продолжает находиться в состоянии раскола из-за критики выбранной тактики борьбы с ХАМАС, больших потерь и сложнейших экономических проблем. В этой связи естественно встал вопрос о тактических изменениях. Участились авиаудары по территории Сирии и Ливана. Был ликвидирован ряд руководителей ХАМАС и «Хезболлы». Часть выведенных из сектора Газа войск будет демобилизована из-за их низкой эффективности. Другая часть будет переброшена на север, к границам Ливана и Сирии, где Израиль ждет продолжения ударов. В то же время от цели уничтожения ХАМАС Нетаньяху по-прежнему не отказался, — комментирует эксперт в беседе с «Известиями».

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Джо Байден между тем назвал смену израильской тактики дипломатическим успехом своей администрации. На предвыборном выступлении в Южной Каролине, отвечая на требования о перемирии, президент США заявил, что это именно он «без лишнего шума работал с израильским правительством, заставляя его существенно сократить свое присутствие и уйти из сектора Газа».

Северный фронт

Вместе с тем Западный Иерусалим ужесточил риторику в отношении «Хезболлы». Обмен ударами на израильско-ливанской границе продолжается с октября, однако в последние несколько недель официальные лица, включая главу правительства, заговорили о вероятности масштабного столкновения и открытия «второго фронта». 11 декабря Израиль потребовал от правительства Ливана принудить «Хезболлу» вернуться за линию разграничения, определенную резолюцией СБ ООН. Однако ультиматум был оставлен без ответа, и не только вследствие абсолютной невозможности в данном случае какого-либо принуждения. Аналогичный по содержанию ответ получил и Жозеп Боррель, 6 января встречавшийся с представителями движения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Global Look Press/Sina Schuldt

На следующий день после заявления Блинкена о том, что ни Ливан, ни «Хезболла», ни Израиль не заинтересованы в эскалации, Биньямин Нетаньяху еще раз предупредил оппонентов, призвав «не вступать в войну», потому что это будет «ошибкой всей их жизни».

«Челночная дипломатия» Блинкена имеет основной своей целью сохранение связей в регионе Ближнего Востока, действиям Израиля она ущерба не наносит и его планов не меняет, подчеркивает Григорий Лукьянов. По его словам, США всеми способами продолжают демонстрировать абсолютную поддержку Израиля, несмотря ни на какие жертвы. Рассуждения о гуманитарной составляющей носят ритуальный характер.

— Действительно, администрации Байдена важно сейчас погасить проявившуюся напряженность в отношениях с арабскими странами и сохранить выстроенную систему «опорных элементов»: с Саудовской Аравией, Египтом и другими. Поэтому разговоры о «скорейшей стабилизации» — из области желаемого, но они не могут никоим образом повлиять на гибель людей. Реакция Израиля будет такой же, как и всегда: на политику правительства Нетаньяху это не повлияет. США не могли и не могут препятствовать, равно как и не могут не поставлять Израилю боеприпасы и разведывательную информацию. Имея колоссальный инструментарий влияния на Израиль, США едва ли хоть что-то из него используют, — отмечает спикер.

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Впрочем, восстановление политических связей и возобновление торгово-экономического сотрудничества, во многом связано с тем, как именно будет разрешено нынешнее обострение палестино-израильского кризиса. В соответствии с принятой еще в 2002 году Лигой арабских государств «Арабской мирной инициативой» конечная цель — создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Внутренняя борьба

В то же время, пока Блинкен общается с ближневосточными лидерами, члены правительства Нетаньяху продолжают делать максимально жесткие заявления. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич и министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир призвали палестинских жителей Газы добровольно выехать в другие страны, пока Израиль не вытеснит боевиков ХАМАС. Смотрич назвал этот вариант решения палестинского вопроса гуманитарным решением.

Как отмечает востоковед Андрей Онтиков, Нетаньяху находится в сложнейшем положении не только из-за издержек военной операции, но и из-за неопределенности своего политического будущего.

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— Нужно понимать, что в Израиле продолжается острая внутриполитическая борьба. Поэтому любой проект урегулирования должен в первую очередь устраивать Биньямина Нетаньяху. Всё произошедшее начиная с 7 октября прошлого года может быть использовано против него его ультраконсервативными соратниками, которые продолжают давление на главу правительства. Любое урегулирование должно для Нетаньяху предполагать сохранение своего поста и иммунитет от правового преследования. Сейчас, пока Блинкен совершает свое турне, происходит если не дипломатический торг, то обмен мнениями, который впоследствии может быть сведен к некому решению, — предполагает собеседник «Известий».