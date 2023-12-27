«Мы заинтересованы в том, чтобы перевернуть страницу конфликта с ХАМАС»
Организация освобождения Палестины (ООП) готова интегрировать ХАМАС, включая его боевое крыло, в свою структуру после завершения войны в секторе Газа. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи. Кроме того, он рассказал о необходимости диалога с Израилем о реализации формулы создания «двух государств». Однако дипломат отметил: при нынешнем ультраправом правительстве премьер-министра Биньямина Нетаньяху решение этого вопроса остается нереалистичным. Что касается восстановления Газы, то на это потребуются миллиарды долларов. При этом он уверен: Израиль должен выплатить репарации палестинцам за ущерб, который еврейское государство нанесло анклаву.
«В ООП не хотят возвращаться в сектор Газа, прикрываясь израильскими танками»
— В свете существующих разногласий между ХАМАС и ФАТХ на какой основе может быть достигнуто национальное примирение между всеми палестинскими фракциями, учитывая, что секретарь Исполнительного комитета ООП Хусейн Шейх объявил о необходимости привлечь ХАМАС к ответственности после окончания войны в секторе Газа?
— Хусейн Шейх в своем недавнем интервью Al Jazeera уже объяснил свои предыдущие заявления и сказал, что его неправильно поняли. Мы стремимся к политическому интегрированию ХАМАС в ООП. Мы считаем, что это станет основой для формирования палестинского единства. Нужно понимать, что ООП признана во всем мире в качестве единственного официального представителя палестинского народа. Она также ответственна за все политические решения. С нашей стороны предпринимаются все усилия для того, чтобы наладить диалог со всеми силами в Палестине с целью их включения в нашу политическую систему.
Мы полностью заинтересованы в том, чтобы перевернуть страницу конфликта с ХАМАС. В целом для создания государства Палестина необходимо преодолеть национальный раскол и представить благоприятные условия для достижения палестинского единства. Кроме того, для достижения согласия на национальном уровне необходимо восстановить потерянные связи между Западным берегом и сектором Газа. Однако пока не закончится война, говорить всерьез о каких-либо политических решениях не время.
— Какие рассматриваются механизмы для включения ХАМАС в политическую систему ООП? Как это затронет военное крыло палестинского движения «Аль-Кассам»?
— Во-первых, мы хотим сформировать единую систему силовых структур. Дальнейший процесс по созданию государства Палестина требует принятия подобных мер, поскольку ни одна страна в мире не позволит наличие вооруженных формирований, которые никому не подчиняются и существуют сами по себе. Наша позиция по этому вопросу была и остается непоколебимой — один аппарат безопасности и одна полиция, о других самостоятельных военных структурах не может идти и речи.
Во-вторых, что касается политического аспекта, то у ООП есть своя утвержденная на международном уровне программа по решению вопроса о создании «двух государств». При этом формула создания двух образований — арабского государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и Израиля — признается международным сообществом. Главным вопросом сегодня остается включение политического крыла ХАМАС в руководящие круги ООП. В результате должны быть проведены единые парламентские выборы в Палестине, чтобы народ смог проголосовать за ту партию, которая станет представлять и защищать его интересы в парламенте.
— Какие сегодня существуют эффективные пути по созданию государства Палестина? Готово ли нынешнее правительство Израиля пойти на создание двух государств?
— Продолжающаяся израильская агрессия в отношении сектора Газа приводит к нестабильности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Сегодня все убеждены, что палестино-израильский конфликт необходимо урегулировать. Последние события смогли лишь укрепить это убеждение на международном уровне. Мы предлагаем следующие механизмы: проведение саммита по вопросу создания независимого палестинского государства под эгидой ООН для обсуждения реализации этого плана. Важно отметить, что мы не ставим под вопрос наше законное право и не ведем переговоры по этому вопросу — напротив, речь идет только о механизмах решения палестинской проблемы.
Мы прекрасно понимаем позицию нынешнего националистического ультраправого израильского правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху по вопросу создания государства Палестина. Нетаньяху, в свою очередь, не раз с гордостью заявлял о препятствовании этому процессу. В ООП не хотят возвращаться в сектор Газа, прикрываясь израильскими танками.
— Как вы уже упомянули, нынешнее правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху резко выступает против какого-либо решения палестинского вопроса. Но также израильская сторона заявляет о недопустимости возвращения ФАТХ под руководством президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса в сектор Газа. Обсуждаются ли условия возвращения официальных палестинских властей в анклав?
— Мы вернемся в сектор Газа только в рамках создания нашего независимого палестинского государства. Тем не менее в этом случае нам будет необходим партнер с израильской стороны, но сегодняшнее правительство еврейского государства продемонстрировало свою неготовность и нежелание участвовать в этом вопросе. Более того, мы не считаем, что правительство Нетаньяху может быть партнером в каких-либо дальнейших переговорах. Таким образом, мы требуем от международного сообщества, включая США и ЕС, выполнить свои обязательства по созданию государства Палестина, но для этого им придется оказать давление на Израиль, чьи поселения на Западном берегу считаются незаконными, согласно международному праву.
«Пока Израиль оккупирует нашу территорию — он не может рассчитывать на собственную безопасность»
— Многие высказывают мнение, что подразделения ЦАХАЛ займут северную часть сектора Газа, чтобы создать новую линию соприкосновения. Какова, по вашему мнению, дальнейшая судьба анклава?
— Действительно, сейчас в Израиле активно идут обсуждения дальнейшей судьбы Газы: начиная от создания буферной зоны и заканчивая оккупацией всей северной части анклава. Такое недопустимо ни при каких обстоятельствах — мы придерживаемся резолюций ООН о границах Палестины 1967 года.
С самого начала событий 7 октября весь мир опасается разрастания конфликта на региональном уровне. Мы видим эскалацию на севере Израиля – юге Ливана, а также напряженную ситуацию со стороны Йемена, где действия хуситов привели к частичной остановке торговли в Красном море. Другими словами, война уже вышла за границы Ближнего Востока. Пока Израиль оккупирует нашу территорию — он не может рассчитывать на собственную безопасность.
Главным приоритетом остается полное прекращение огня в секторе Газа и доставка гуманитарной помощи в необходимом объеме. Разрушения в Газе достигли беспрецедентного масштаба: Израиль устраивает настоящий геноцид и этническую чистку. К слову, Штаты находятся среди небольшого количества тех стран, которые выступают против окончания этой войны. Например, во время последнего голосования по резолюции о прекращении огня всего две европейские страны проголосовали против — Австрия и Чехия. Тем не менее более 150 стран изъявили желание закончить этот конфликт. Сейчас все двери открыты для решения палестинской проблемы.
— Израиль обвиняется на международном уровне в массовом геноциде населения сектора Газа, в то же время многие государства и пропалестинские активисты подали жалобы в Международный уголовный суд. Какова вероятность выплат израильской стороной репараций?
— Для оценки всего ущерба в секторе Газа требуется полное прекращение огня. Но масштаб, как я уже сказал, просто огромный: разрушены дороги, вся гражданская и социальная инфраструктура, включая школы и госпитали. Это настоящая катастрофа. На восстановление анклава потребуются миллиарды долларов. Согласно международному праву, Израиль совершил преступления и должен выплатить репарации. Но решится ли международное сообщество потребовать от еврейского государства выплат палестинской стороне — лично я очень сильно сомневаюсь в этом. Мы уже отправили, наряду со многими другими государствами, все запросы и претензии в Международный уголовный суд в отношении Израиля (МУС). Еврейское государство должно понести ответственность за свои преступления, и мы продолжим на этом настаивать. Военные преступники будут наказаны за всё совершенное.