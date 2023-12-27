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«Мы заинтересованы в том, чтобы перевернуть страницу конфликта с ХАМАС»

Посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи — об интеграции движения в структуры автономии, механизмах создания двух государств и выплатах Израилем репараций
Фото: palestinemission.at/grussworte
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Организация освобождения Палестины (ООП) готова интегрировать ХАМАС, включая его боевое крыло, в свою структуру после завершения войны в секторе Газа. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи. Кроме того, он рассказал о необходимости диалога с Израилем о реализации формулы создания «двух государств». Однако дипломат отметил: при нынешнем ультраправом правительстве премьер-министра Биньямина Нетаньяху решение этого вопроса остается нереалистичным. Что касается восстановления Газы, то на это потребуются миллиарды долларов. При этом он уверен: Израиль должен выплатить репарации палестинцам за ущерб, который еврейское государство нанесло анклаву.

«В ООП не хотят возвращаться в сектор Газа, прикрываясь израильскими танками»

— В свете существующих разногласий между ХАМАС и ФАТХ на какой основе может быть достигнуто национальное примирение между всеми палестинскими фракциями, учитывая, что секретарь Исполнительного комитета ООП Хусейн Шейх объявил о необходимости привлечь ХАМАС к ответственности после окончания войны в секторе Газа?

— Хусейн Шейх в своем недавнем интервью Al Jazeera уже объяснил свои предыдущие заявления и сказал, что его неправильно поняли. Мы стремимся к политическому интегрированию ХАМАС в ООП. Мы считаем, что это станет основой для формирования палестинского единства. Нужно понимать, что ООП признана во всем мире в качестве единственного официального представителя палестинского народа. Она также ответственна за все политические решения. С нашей стороны предпринимаются все усилия для того, чтобы наладить диалог со всеми силами в Палестине с целью их включения в нашу политическую систему.

военный
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces

Мы полностью заинтересованы в том, чтобы перевернуть страницу конфликта с ХАМАС. В целом для создания государства Палестина необходимо преодолеть национальный раскол и представить благоприятные условия для достижения палестинского единства. Кроме того, для достижения согласия на национальном уровне необходимо восстановить потерянные связи между Западным берегом и сектором Газа. Однако пока не закончится война, говорить всерьез о каких-либо политических решениях не время.

Справка «Известий»

Конфликт между ХАМАС (исламское движение сопротивления) и ФАТХ (движение за национальное освобождение Палестины) начался сразу после победы ХАМАС на парламентских выборах в 2006 году. Через год между палестинскими фракциями вспыхнула гражданская война, по итогу которой ХАМАС полностью взяло под свой контроль сектор Газа. ФАТХ сейчас остается главной политсилой в ООП, куда входят и другие палестинские партии и движения.

Какие рассматриваются механизмы для включения ХАМАС в политическую систему ООП? Как это затронет военное крыло палестинского движения «Аль-Кассам»?

— Во-первых, мы хотим сформировать единую систему силовых структур. Дальнейший процесс по созданию государства Палестина требует принятия подобных мер, поскольку ни одна страна в мире не позволит наличие вооруженных формирований, которые никому не подчиняются и существуют сами по себе. Наша позиция по этому вопросу была и остается непоколебимой — один аппарат безопасности и одна полиция, о других самостоятельных военных структурах не может идти и речи.

«Мы никуда не торопимся, у нас есть время, а у ХАМАС — нет»
Замкомандира танкового батальона ЦАХАЛ — об условиях ведения войны в секторе Газа, сроках зачистки северной части анклава и массовой сдаче палестинцев в плен

Во-вторых, что касается политического аспекта, то у ООП есть своя утвержденная на международном уровне программа по решению вопроса о создании «двух государств». При этом формула создания двух образований — арабского государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и Израиля — признается международным сообществом. Главным вопросом сегодня остается включение политического крыла ХАМАС в руководящие круги ООП. В результате должны быть проведены единые парламентские выборы в Палестине, чтобы народ смог проголосовать за ту партию, которая станет представлять и защищать его интересы в парламенте.

хамас
Фото: TASS/Zuma

— Какие сегодня существуют эффективные пути по созданию государства Палестина? Готово ли нынешнее правительство Израиля пойти на создание двух государств?

Продолжающаяся израильская агрессия в отношении сектора Газа приводит к нестабильности не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Сегодня все убеждены, что палестино-израильский конфликт необходимо урегулировать. Последние события смогли лишь укрепить это убеждение на международном уровне. Мы предлагаем следующие механизмы: проведение саммита по вопросу создания независимого палестинского государства под эгидой ООН для обсуждения реализации этого плана. Важно отметить, что мы не ставим под вопрос наше законное право и не ведем переговоры по этому вопросу — напротив, речь идет только о механизмах решения палестинской проблемы.

Мы прекрасно понимаем позицию нынешнего националистического ультраправого израильского правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху по вопросу создания государства Палестина. Нетаньяху, в свою очередь, не раз с гордостью заявлял о препятствовании этому процессу. В ООП не хотят возвращаться в сектор Газа, прикрываясь израильскими танками.

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И намерен добиваться возвращения заложников военным путем

— Как вы уже упомянули, нынешнее правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху резко выступает против какого-либо решения палестинского вопроса. Но также израильская сторона заявляет о недопустимости возвращения ФАТХ под руководством президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса в сектор Газа. Обсуждаются ли условия возвращения официальных палестинских властей в анклав?

Мы вернемся в сектор Газа только в рамках создания нашего независимого палестинского государства. Тем не менее в этом случае нам будет необходим партнер с израильской стороны, но сегодняшнее правительство еврейского государства продемонстрировало свою неготовность и нежелание участвовать в этом вопросе. Более того, мы не считаем, что правительство Нетаньяху может быть партнером в каких-либо дальнейших переговорах. Таким образом, мы требуем от международного сообщества, включая США и ЕС, выполнить свои обязательства по созданию государства Палестина, но для этого им придется оказать давление на Израиль, чьи поселения на Западном берегу считаются незаконными, согласно международному праву.

палаточный лагерь Рафах
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

«Пока Израиль оккупирует нашу территорию — он не может рассчитывать на собственную безопасность»

— Многие высказывают мнение, что подразделения ЦАХАЛ займут северную часть сектора Газа, чтобы создать новую линию соприкосновения. Какова, по вашему мнению, дальнейшая судьба анклава?

— Действительно, сейчас в Израиле активно идут обсуждения дальнейшей судьбы Газы: начиная от создания буферной зоны и заканчивая оккупацией всей северной части анклава. Такое недопустимо ни при каких обстоятельствах — мы придерживаемся резолюций ООН о границах Палестины 1967 года.

С самого начала событий 7 октября весь мир опасается разрастания конфликта на региональном уровне. Мы видим эскалацию на севере Израиля – юге Ливана, а также напряженную ситуацию со стороны Йемена, где действия хуситов привели к частичной остановке торговли в Красном море. Другими словами, война уже вышла за границы Ближнего Востока. Пока Израиль оккупирует нашу территорию — он не может рассчитывать на собственную безопасность.

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Главным приоритетом остается полное прекращение огня в секторе Газа и доставка гуманитарной помощи в необходимом объеме. Разрушения в Газе достигли беспрецедентного масштаба: Израиль устраивает настоящий геноцид и этническую чистку. К слову, Штаты находятся среди небольшого количества тех стран, которые выступают против окончания этой войны. Например, во время последнего голосования по резолюции о прекращении огня всего две европейские страны проголосовали против — Австрия и Чехия. Тем не менее более 150 стран изъявили желание закончить этот конфликт. Сейчас все двери открыты для решения палестинской проблемы.

военные
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

— Израиль обвиняется на международном уровне в массовом геноциде населения сектора Газа, в то же время многие государства и пропалестинские активисты подали жалобы в Международный уголовный суд. Какова вероятность выплат израильской стороной репараций?

— Для оценки всего ущерба в секторе Газа требуется полное прекращение огня. Но масштаб, как я уже сказал, просто огромный: разрушены дороги, вся гражданская и социальная инфраструктура, включая школы и госпитали. Это настоящая катастрофа. На восстановление анклава потребуются миллиарды долларов. Согласно международному праву, Израиль совершил преступления и должен выплатить репарации. Но решится ли международное сообщество потребовать от еврейского государства выплат палестинской стороне — лично я очень сильно сомневаюсь в этом. Мы уже отправили, наряду со многими другими государствами, все запросы и претензии в Международный уголовный суд в отношении Израиля (МУС). Еврейское государство должно понести ответственность за свои преступления, и мы продолжим на этом настаивать. Военные преступники будут наказаны за всё совершенное.

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