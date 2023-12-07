Управа силы: Израиль не планирует возобновлять переговоры с ХАМАС

Израиль не планирует возобновлять переговорный процесс с ХАМАС и будет добиваться возвращения заложников силой. Об этом «Известиям» заявил советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. При этом он напомнил, что премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху официально отозвал переговорную группу из Катара, где как раз решалась судьба заложников, которых удерживает палестинское движение. Сейчас между ЦАХАЛ и ХАМАС идут активные бои за самый крупный город на юге анклава — Хан-Юнис.

Почему не будет переговоров

Война в секторе Газа между ХАМАС и Израилем длится уже на протяжении двух месяцев. За период недавнего временного прекращения огня удалось обменять пленных израильтян и палестинских заключенных, среди которых оказались женщины, дети и подростки. Однако утром 1 декабря семидневное перемирие было прервано, что стало причиной возобновления боевых действий в ближневосточном анклаве.

В мировом сообществе, включая основных посредников между сторонами конфликта — Катар и Египет, выражали надежду на полную заморозку конфликта. Тем не менее, как пояснил «Известиям» советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, еврейское государство не намерено возвращаться за стол переговоров.

— На данный момент никаких переговоров через посредников не ведется. Премьер-министр Израиля вывел переговорную группу из Катара. Единственный фактор, который может повлиять на возвращение наших заложников — жесткое применение военной силы, — рассказал Дмитрий Гендельман.

2 декабря стало известно, что израильская переговорная группа, состоящая из представителей внешней разведки «Моссад», была отозвана из Дохи из-за тупика в переговорах. «ХАМАС не выполнял свои обязательства по освобождению всех женщин и детей, которые были включены в обговоренный список. <…> Глава «Моссада» благодарит директора ЦРУ, своего египетского коллегу и премьер-министра Катара за оказанную ими помощь», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля.

По словам Дмитрия Гендельмана, именно жесткое и решительное применение военной силы вынудило ХАМАС требовать гуманитарного перемирия. «Освобождение более 100 заложников — положительный результат наших действий в секторе Газа. Без военного давления и прямой угрозы уничтожения ХАМАС не получилось бы освободить всех этих людей. Единственный способ вернуть всех оставшихся наших граждан — продолжение военных действий», — добавил он.

При этом Израиль не пойдет на повторение событий 2011 года, когда произошел несоразмерный обмен между сторонами конфликта, уточнил Дмитрий Гендельман. Тогда военнослужащий ЦАХАЛ Гилад Шалит был освобожден взамен на 1027 палестинских заключенных.

Сейчас отчетливо прослеживается желание Биньямина Нетаньяху как можно быстрее разгромить ХАМАС и его руководство в секторе Газа, заявил востоковед, кандидат политических наук Роланд Биджамов. По его словам, решение этого вопроса военным путем позволит укрепить позиции действующего премьера внутри страны, где общество после 7 октября в целом настроено довольно радикально в отношении палестинцев. На этом фоне какие-либо уступки со стороны Нетаньяху отрицательно бы сказались на его политическом будущем.

— Нетаньяху не пойдет на уступки, поскольку он пользуется поддержкой в обществе на фоне сегодняшней войны. Скорее всего, США поставили перед ним временные рамки, за которые ему позволено играть по своим правилам. Вашингтон берет на себя ответственность за политическое прикрытие наземной операции на международной арене (речь идет о том, что в отношении Израиля не принимались жесткие меры со стороны других стран. — «Известия»), — полагает он.

Впрочем, и ХАМАС, судя по последним заявлениям, не готов к диалогу с Израилем. Позиция палестинского движения заключается в том, что никаких переговоров и обмена заложниками не может быть до тех пор, пока не прекратятся обстрелы сектора Газа.

«Биньямин Нетаньяху полностью несет ответственность за жизни заложников и торможение процесса их обмена. ХАМАС, как и наш палестинский народ, нельзя победить. Нетаньяху и его военный аппарат всё больше и больше погружаются в болото. <…> Все вернувшиеся были освобождены на наших условиях», — заявил член политбюро движения Усама Хамдан.

Еще до начала гуманитарной паузы в боевых действиях между ЦАХАЛ И ХАМАС, которая действовала с 24 ноября, палестинская сторона активно призывала прекратить хаотичные бомбардировки по сектору Газа из-за опасности гибели пленных. «Сейчас заложники находятся в опасности из-за обстрелов авиации. Нетаньяху не заинтересован ни в них, ни в их семьях — их жизни ему полностью безразличны», — добавил Хамдан во время своей пресс-конференции в Ливане 5 декабря.

В связи с этим эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), который прошел в понедельник, призвал Совбез ООН выполнить свои обязательства и прекратить войну в секторе Газа, а также заставить Израиль сесть за стол переговоров.

«Временные перемирия не могут заменить полное прекращение огня. <…> Мы резко осуждаем удары по мирным жителям вне зависимости от их гражданства, вероисповедования и национальности. Им необходимо обеспечить защиту. Требуем от ООН провести международное расследование по преступлениям Израиля в отношении палестинского народа», — отметил он.

Где идут боевые действия

С самого начала наземной операции в секторе Газа Армия обороны Израиля сосредоточилась на его северной части, однако на данный момент бои между военным крылом палестинского сопротивления «Аль-Кассам» и подразделениями ЦАХАЛ ведутся на окраинах самого крупного города на юге региона — Хан-Юниса.

«Наши вооруженные силы окружают город. Мы взяли под контроль ряд укрепрайонов ХАМАС на севере анклава. Сейчас нами проводятся операции по уничтожению укреплений противника на юге», — заявил начальник генерального штаба израильской армии Герци Халеви 6 декабря.

Несмотря на это, палестинское сопротивление продолжает активно обстреливать ракетами приграничные с сектором Газа израильские поселения. Кроме того, сообщается о том, что палестинцам удалось поразить 12 израильских бронемашин на северном направлении, в то время как снайперские группы продолжают активно работать в самом Хан-Юнисе, где отмечаются потери со стороны ЦАХАЛ.

Армейское радио Израиля уточнило, что наземные маневры на юге и севере анклава продлятся как минимум еще один месяц.

Помимо боестолкновений в палестинском анклаве, активизировались другие фронты: возобновились бои на севере Израиля — юге Ливана между ЦАХАЛ и «Хезболлой». Стороны стали обмениваться обстрелами, был поражен командный пункт ливанской группировки, в то время как с территории Ливана нанесли удар по радиолокационной позиции Армии обороны Израиля.

Кроме того, израильские СМИ сообщили о сигналах тревоги в Эйлате и перехвате ракеты класса «земля–земля» над акваторией Красного моря, которая, предположительно, была запущена со стороны Йемена хуситской организацией «Ансар Аллах».

Кто остался в плену у ХАМАС

Сейчас в плену у ХАМАС находится по-прежнему около 140 человек. Среди них есть и пятеро россиян. За период недельного перемирия удалось освободить 71 израильтянина в обмен на 169 палестинцев из израильских тюрем. Кроме того, получилось из плена освободить трех граждан РФ: Рона Кривого, Елена Труфанову и Ирину Тати. Но россияне были возвращены вне рамок соглашения между палестинской и израильской сторонами. ХАМАС отпустило граждан РФ в связи с позицией Москвы по палестинской проблеме.



К примеру, у Елены Труфановой в Газе остался 28-летний сын Александр, ее муж погиб во время событий 7 октября.

— Телом я здесь, но мое сердце осталось там. В тот день, когда я освободилась, я узнала, что моего мужа больше нет, а сын остался в плену ХАМАС. <…> До тех пор, пока мой сын Саша не со мной, я не живу, я просто жду, когда он вернется, — рассказала она «Известиям».

Биньямин Нетаньяху встретился 5 декабря с семьями вернувшихся из плена граждан. «То, что я услышал, разбило мое сердце. Я услышал о голоде и жажде, о физическом и психологическом насилии», — заявил он после этой встречи.

Впрочем, не все остались довольны беседой с премьером. Некоторые из присутствующих, как сообщают СМИ, даже призвали Биньямина Нетаньяху уйти в отставку из-за неспособности вернуть заложников домой.

Так, один из участников встречи Дани Миран, чей сын был похищен 7 октября, и вовсе покинул мероприятие. «Я не буду вдаваться в подробности встречи, но всё это было крайне грязно, оскорбительно и хаотично. Правительство сделало настоящий фарс из этой проблемы», — сказал он израильскому телеканалу.

По его словам, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар освободил всех людей из плена, в то время как правительство Израиля не приложило к этому руку. «Меня очень злит, когда они говорят о контроле за ситуацией со своей стороны, но при этом не предприняли никаких шагов», — добавил он.