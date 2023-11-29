«Израиль часто выступает против освобождения того или иного человека»

ХАМАС готово отпустить всех россиян, которые сейчас находятся в заложниках в секторе Газа. Но всё будет зависеть от того, станет ли Израиль нарушать перемирие . Об этом в интервью «Известиям» рассказал член политбюро ХАМАС в Ливане и представитель движения по международным делам Усама Хамдан. При этом израильская сторона, по его словам, не скрывает своего желания возобновить боестолкновения . Он добавил, что любые задержки при обмене связаны с нежеланием в Тель-Авиве утверждать списки имен многих палестинских заключенных.

«Мы высоко ценим справедливую позицию Москвы»

— Какие цели преследовало движение ХАМАС во время своей операции «Буря Аль-Акса» 7 октября? Ведь именно эти события, которые многие на международной арене осудили и назвали террористическим актом, стали причиной начала наземной операции в секторе Газа.

— Во время операции 7 октября мы преследовали цель освободить палестинских заложников в израильских тюрьмах и прекратить осквернение христианских и исламских святынь в Иерусалиме , а также помешать иудаизации этого города с сохранением его арабо-палестинской идентичности. С нашей стороны всё идет по плану. В целом наша общая национальная идея заключается в деоккупации и в достижении права народа на возвращение.

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Все сейчас уже понимают, что подразделения ХАМАС во время своей операции «Буря Аль-Акса» 7 октября поразили исключительно военные объекты , которые относятся к территориальным подразделениям армии израильской оккупации (143-я территориальная дивизия «Шуалей ха-Эш», ответственная за оборону границ Израиля с анклавом. — «Известия»). Этот провал со стороны территориальной обороны Израиля подтолкнул тысячи палестинских граждан направиться в сторону поселений, которые на самом деле считаются исконными палестинскими территориями . В результате этих событий десятки израильтян перемещены на территорию сектора Газа. Среди них были и иностранцы, которые работали в местных кибуцах. Палестинское сопротивление предлагало с самого начала вернуть абсолютно всех взамен на прекращение агрессии со стороны наших врагов. Однако Израиль принял решение возвратить их силой : многие из них, к большому сожалению, погибли из-за обстрелов авиации, включая тысячи палестинцев.

Нужно сказать, что именно благодаря посреднической роли Египта и Катара мы передали тех, кого смогли найти в секторе Газа, взамен на палестинских заложников в израильских тюрьмах . В течение последних трех недель мы были близки к заключению соглашения, но Нетаньяху препятствовал этому процессу. Даже сегодняшняя сделка по перемирию могла бы сорваться, если бы не наши партнеры. Результаты их усилий вы можете сейчас наблюдать.

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— Израиль обвиняет ХАМАС в задержке согласования списков на эвакуацию россиян из сектора Газа. Однако в РФ ранее утверждали, что задержка на самом деле вызвана Израилем...

— Нужно признать, что Израиль настроен достаточно отрицательно в отношении России по многим вопросам. На это очень сильно влияет позиция США : начиная от разрушительного конфликта на Украине, заканчивая сегодняшними событиями в Газе. Израиль не устраивала позиция Москвы в рамках «квартета» по ближневосточному урегулированию, не устраивает и сейчас. Именно израильская сторона ответственна за долгое согласование списков на эвакуацию россиян из палестинского анклава. Их не устраивает фактор справедливости в российской международной политике по палестинской проблеме — им нужна лишь полная и слепая поддержка их агрессии против народа Палестины, которую оказывают Штаты.

Мы высоко ценим справедливую позицию Москвы, поэтому мы отпустили российского гражданина без каких-либо условий (26 ноября ХАМАС отпустило россиянина Рона Кривого вне соглашения о перемирии. — «Известия»). Надеемся, что отношения между Россией и палестинцами будут и дальше положительно развиваться, беря во внимание справедливое дело нашего народа.

— Возвращаясь к россиянину с двойным гражданством. Можно ли ожидать, что оставшиеся граждане РФ будут включены в списки в рамках следующих групп на выход из Газы?

— Мы, разумеется, будем стремиться к тому, чтобы облегчить этот процесс. Как вы знаете, механизм передачи заложников подразумевает под собой согласование списков имен как с израильской стороны, так и с нашей. Израиль часто выступает против освобождения того или иного человека . Поэтому мы будем искать другие решения этой проблемы, при помощи которых Тель-Авив не сможет повлиять на этот вопрос.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Освобождение россиянина удалось при координации с посредниками. Но давайте сначала понаблюдаем за тем, как будет проходить продление перемирия . Если же всё пройдет хорошо, то в дальнейшем мы будем работать по этой ситуации подходящим образом. Мы заинтересованы в том, чтобы все вернулись к родным и близким.

— Вы ранее упоминали о том, что израильская сторона нарушает условия перемирия. Сказывается ли это на промедлении в процессе обмена заложниками? Ожидаете ли вы возобновления боевых действий?

— Абсолютно верно, Израиль уже не раз нарушал условия перемирия и обмена . Мы разбирались напрямую с этой проблемой через наших партнеров в Катаре и Египте. Нам удалось решить часть связанных с этим вопросов, некоторые еще до сих пор не решены. В Израиле посчитали, что военная операция в секторе Газа приведет к полному поражению ХАМАС, но по прошествии времени стало очевидным, что это невозможно. Палестинское сопротивление крепко стоит на ногах и пользуется не только большой народной и политической поддержкой во всей Палестине, но и международной.

Но в Тель-Авиве не скрывают своих намерений вернуться к боевым действиям в Газе . Наша позиция в ХАМАС остается твердой: если Израиль захочет вновь на нас напасть, мы будем защищаться всеми возможными способами. Мир уже увидел наши способности, когда речь идет о самообороне, а также нашу готовность постоять за свой народ . В случае, если израильская сторона решит наконец-то прислушаться к здравому смыслу и полностью прекратить боевые действия, тогда можно будет уже что-то обсуждать.

Фото: TASS/EPA/ATEF SAFADI

«Израиль пытается сделать положение мирных граждан всё более невыносимым»

— Штурм израильскими подразделениями больниц и госпиталей вызывал громкое негодование на международном уровне. Израиль утверждает, что там находились опорные пункты ХАМАС. Какова, по вашему мнению, была их цель?

— Израиль целенаправленно поражает сектор здравоохранения в Газе, чтобы вынудить палестинцев переместиться на юг анклава . Нанесение ударов происходит по объектам гражданской инфраструктуры: больницам, опреснительным и электрическим станциям. Всеми способами Израиль пытается сделать положение мирных граждан всё более невыносимым. Но несмотря на все эти ужасные действия, палестинцы проявили стойкость. Даже после того, как подразделения израильской армии покинули больницы, удары по ним продолжались. Израиль должны судить за все его преступления в секторе Газа . Следует напомнить, что все утверждения о расположении командных центров ХАМАС в зданиях больницы не смогли подтвердиться. Подводя итоги, палестинский народ остается верен своей родине и сакральной цели в создании государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Главная цель для израильской армии — нарушить спокойную и мирную жизнь палестинцев. Из-за этого люди вынуждены переселиться в другое место в надежде найти какое-либо укрытие и медицинскую помощь. Это настоящее военное преступление. Поддерживающие Израиль страны, во главе которых стоят Штаты, должны понять, что они — прямые соучастники этих преступлений. Они всячески этому потакают и обеспечивают продолжение этой резни своей экономической и военной поддержкой. Союзники сионистского формирования будут препятствовать его наказанию в рамках международного права.

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— Какие на данный момент существуют механизмы для создания государства Палестина? Возможно ли это вообще, учитывая конфликты между палестинскими политическими партиями?

— Для обсуждения механизмов создания государства Палестина необходимо сначала покончить с израильской оккупацией . Для этого требуется международная воля, чтобы заставить Израиль покинуть палестинские территории согласно всем резолюциям Совбеза и Генассамблеи ООН. В случае этого палестинский народ получит свое законное право на самоопределение. Это техническая часть. Но тут нужно понять, что новый договор может повторить сценарий предательских соглашений «Осло».

Что касается давних конфликтов между самими палестинцами, когда речь заходит о будущем нашего народа, мы смогли доказать, что способны всё преодолеть и закрыть глаза на прошлое ради общей национальной цели. Все движения палестинского сопротивления должны объединиться для создания нашего государства и общего национального единства. Нам надо преодолеть раскол внутри нашей политической системы .