 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Стоимость биткоина превысила $38 тыс. впервые с мая 2022 года
Мир
В Киеве заявили о провале мобилизации на Украине
Общество
В Ростовской области задержали трех похитивших 16-летнюю девушку мужчин
Мир
Байден заявил об освобождении следующей группы заложников ХАМАС 25 ноября
Мир
Первый вертолет с заложниками ХАМАС приземлился в Тель-Авиве
Мир
Главу Пентагона раскритиковали после заявления об Украине
Мир
Дерипаска предрек немецкой экономике упадок из-за роста цен на энергию
Происшествия
Два человека пострадали во время пожара в жилом доме в Татарстане
Происшествия
Ребенок утонул в бассейне во время тренировки в Свердловской области
Общество
Залоговая стоимость транспортной карты «Тройка» изменится с 1 декабря
Мир
СМИ указали на превосходство российских средств РЭБ в зоне спецоперации
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали начальника отдела ГУ МВД
Происшествия
В Петербурге у ТЦ со стрельбой задержали подозреваемого
Мир
Еще 105 эвакуированных из Газы россиян возвращены на родину
/

Робкое ЕС: почему в Европе заговорили о независимой Палестине

Пока Израиль и ХАМАС обмениваются пленными, премьеры двух западных стран отправились на Ближний Восток обсуждать урегулирование конфликта
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создание суверенного палестинского государства — на сегодня крайне сложный вопрос, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Учитывая нынешние политические реалии, это маловероятно, поскольку до сих пор не решен вопрос палестинских беженцев, еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и статуса Иерусалима. Ранее Мадрид выступил за создание независимой Палестины. 23–24 ноября премьер-министры Испании и Бельгии Педро Санчес и Александр Де Кроо отправились в турне по странам Ближнего Востока для обсуждения урегулирования конфликта и доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В Европарламенте подчеркивают, что ЕС продолжит поддерживать переговоры между Израилем и ХАМАС. 24 ноября произошел первый обмен пленными.

Миссия Санчеса и Кроо

Боевые действия между ХАМАС и Израилем временно затихли. 24 ноября в 7 утра по местному времени в секторе Газа вступило в силу перемирие, о котором израильтяне и палестинцы ранее договорились при посредничестве Катара. Цель гуманитарной паузы, рассчитанной на четыре дня, — обмен заложниками, а также прекращение полетов над Газой израильской авиации с 10:00 до 16:00. В пятницу, 24 ноября, ХАМАС отпустило первые 25 человек (12 граждан Таиланда и 13 — Израиля). Израильская сторона передала 39 пленных.

Передача людей осуществляется по принципу «три палестинца за одного израильтянина» — всего 150 на 50. Еврейское государство пообещало освободить еще 150 палестинцев, если ХАМАС выпустит 50 заложников. А за каждые десять освобожденных перемирие будет продлеваться на сутки, но максимальное действие сделки 10 дней. Всего в секторе Газа находится не менее 240 пленников.

израильская военная тюрьма Офер недалеко от Рамаллы на оккупированном Израилем Западном Берегу, где, как ожидается, будут освобождены некоторые палестинские заключенные в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников
Фото: REUTERS/Ammar Awad

На фоне этого 24 ноября в Каир на переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом прибыли премьер-министр Испании Педро Санчес и его бельгийский коллега Александр Де Кроо. Европейские политики завершили свое двухдневное ближневосточное турне: ранее они посетили Иерусалим и Рамаллу, где провели встречу с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и палестинским президентом Махмудом Аббасом.

Обмен с опытом: что скрывает сделка между ХАМАС и Израилем
И на какой стадии переговоров находятся стороны конфликта

Испания, председательствующая в ЕС до конца года, призвала к созданию Палестины. «Решение о создании двух государств должно быть реализовано, чтобы победить терроризм и гарантировать безопасность Израиля», — заявил Педро Санчес, подчеркнув, что контроль над сектором Газа после завершения конфликта должен быть передан палестинской администрации во главе с Аббасом. Испанский лидер выступил за организацию международной мирной конференции.

Египетский президент заверил, что Каир оставит КПП «Рафах» открытым — через него осуществляется эвакуация жителей сектора Газа и провоз гуманитарной помощи. Бельгия, которая станет следующим председателем ЕС, потребовала открыть КПП и с территории Израиля. «Нам нужно больше точек доступа, это нужно гражданскому населению сектора Газа», — заявил Александр Де Кроо.

гуманитарная помощь
Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Европейцы пообещали помочь Египту оказывать поддержку пациентам, прибывшим из Газы. Так, Мадрид планирует отправить на этой неделе в египетские больницы 4 т медицинского оборудования. При этом Испания и Бельгия осудили удары израильской армии по мирному населению анклава. По данным минздрава властей анклава, на сегодня погибло свыше 14 тыс. мирных жителей и ранено более 33 тыс. человек. В Европарламенте, однако, не питают иллюзий насчет влияния визита Санчеса и Де Кроо на урегулирование конфликта.

— У Санчеса нет полномочий вести переговоры. Его поездка — это всего лишь презентация взглядов и видения Испании, — сказал «Известиям» депутат Европарламента Томас Ждечовски. — Мы готовы помочь Палестине и Израилю вести переговоры. Мы никогда не примем ХАМАС в качестве партнера по диалогу.

Переговоры за жизнь: россияне могут попасть в обменный фонд ХАМАС
К чему смогли прийти стороны конфликта в первой сделке с начала войны на Ближнем Востоке

Помогать урегулировать конфликт активно пытаются и другие европейские страны. Так, 24 ноября с дипломатической миссией в Израиль прибыл новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Он призвал к скорейшему выполнению условий перемирия. А премьер Италии Джорджа Мелони поддержала инициативу организовать морской коридор для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Перспективы урегулирования конфликта

Испания и Бельгия не единственные европейские страны, выступившие с критикой Израиля. В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти еврейского государства остановить беспорядочные авиаудары по сектору Газа и прекратить бомбежку мирного населения. Кроме того, как сообщает газета El Confidencial, весьма критично к действиям Израиля относятся правительства Ирландии, Словении и Люксембурга.

При этом в последнее время на Западе всё громче заявляют о необходимости создания палестинского государства. На днях президент США Джо Байден в статье для The Washington Post отметил, что это «единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народа». Однако создание палестинского государства — на сегодня труднореализуемая задача, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Сергей Демиденко.

Все, кто говорит, что необходимо создать палестинское государство, абсолютно правы. Оно должно было быть создано еще 76 лет назад, и это реально решило бы все проблемы, которые сейчас существуют. Но политическая ситуация на палестино-израильском треке сейчас настолько запущена, что ее крайне сложно разрешить, поскольку политических механизмов для создания палестинского государства не существует, — считает эксперт.

флаг палтестина
Фото: Global Look Press/Ahmed Zakot

Он отметил, что палестино-израильское урегулирование упирается в три основных вопроса: что делать с палестинскими беженцами, еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан и статусом Иерусалима. Востоковед напомнил, что решения конфликта пытались добиться еще в 1993 году после подписания соглашений в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП). Они были заключены по формуле «мир в обмен на территории»: палестинская сторона признавала право еврейского государства на существование, а Израиль признавал ООП законным представителем палестинского народа и соглашался на создание официального правительства для управления Западным берегом и сектором Газа. Израиль даже вывел войска с большей части территории Иерихона (провинция на Западном берегу реки Иордан) и Газы.

— Тогда договорились по вопросам, по которым это можно было сделать. И после этого переговорный потенциал был исчерпан. Дальше начались вопросы фактически нерешаемые. В них уперлось палестино-израильское урегулирование, и кто теперь вспомнит про договоренности «Осло-1» и «Осло-2»? — отметил Демиденко. — Европейцы же абсолютно никак не способны повлиять на создание палестинского государства. Они об этом говорят, поскольку им надо просто зафиксировать свою позицию.

Москва не раз призывала Израиль и ХАМАС прекратить боевые действия. Президент РФ ранее заявлял, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе утвержденной Совбезом ООН двугосударственной формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Освобожденные заложники

Освобожденные заложники

Фото: REUTERS/Reuters TV

Нынешний конфликт в секторе Газа — итог провальной политики США, заявлял ранее Владимир Путин. «Однобокая линия американцев на протяжении многих лет заводила ситуацию всё дальше в тупик. Ближневосточный квартет международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США фактически заблокировали этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН», — отмечал российский лидер.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир