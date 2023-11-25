Робкое ЕС: почему в Европе заговорили о независимой Палестине

Создание суверенного палестинского государства — на сегодня крайне сложный вопрос , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Учитывая нынешние политические реалии, это маловероятно, поскольку до сих пор не решен вопрос палестинских беженцев, еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и статуса Иерусалима . Ранее Мадрид выступил за создание независимой Палестины. 23–24 ноября премьер-министры Испании и Бельгии Педро Санчес и Александр Де Кроо отправились в турне по странам Ближнего Востока для обсуждения урегулирования конфликта и доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В Европарламенте подчеркивают, что ЕС продолжит поддерживать переговоры между Израилем и ХАМАС. 24 ноября произошел первый обмен пленными .

Миссия Санчеса и Кроо

Боевые действия между ХАМАС и Израилем временно затихли. 24 ноября в 7 утра по местному времени в секторе Газа вступило в силу перемирие, о котором израильтяне и палестинцы ранее договорились при посредничестве Катара. Цель гуманитарной паузы, рассчитанной на четыре дня, — обмен заложниками, а также прекращение полетов над Газой израильской авиации с 10:00 до 16:00. В пятницу, 24 ноября, ХАМАС отпустило первые 25 человек (12 граждан Таиланда и 13 — Израиля). Израильская сторона передала 39 пленных .

Передача людей осуществляется по принципу «три палестинца за одного израильтянина» — всего 150 на 50 . Еврейское государство пообещало освободить еще 150 палестинцев, если ХАМАС выпустит 50 заложников. А за каждые десять освобожденных перемирие будет продлеваться на сутки, но максимальное действие сделки 10 дней. Всего в секторе Газа находится не менее 240 пленников .

Фото: REUTERS/Ammar Awad

На фоне этого 24 ноября в Каир на переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси и генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом прибыли премьер-министр Испании Педро Санчес и его бельгийский коллега Александр Де Кроо . Европейские политики завершили свое двухдневное ближневосточное турне: ранее они посетили Иерусалим и Рамаллу, где провели встречу с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и палестинским президентом Махмудом Аббасом .

Испания, председательствующая в ЕС до конца года, призвала к созданию Палестины. «Решение о создании двух государств должно быть реализовано, чтобы победить терроризм и гарантировать безопасность Израиля», — заявил Педро Санчес, подчеркнув, что контроль над сектором Газа после завершения конфликта должен быть передан палестинской администрации во главе с Аббасом . Испанский лидер выступил за организацию международной мирной конференции.

Египетский президент заверил, что Каир оставит КПП «Рафах» открытым — через него осуществляется эвакуация жителей сектора Газа и провоз гуманитарной помощи. Бельгия, которая станет следующим председателем ЕС, потребовала открыть КПП и с территории Израиля . «Нам нужно больше точек доступа, это нужно гражданскому населению сектора Газа», — заявил Александр Де Кроо.

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Европейцы пообещали помочь Египту оказывать поддержку пациентам, прибывшим из Газы. Так, Мадрид планирует отправить на этой неделе в египетские больницы 4 т медицинского оборудования. При этом Испания и Бельгия осудили удары израильской армии по мирному населению анклава . По данным минздрава властей анклава, на сегодня погибло свыше 14 тыс. мирных жителей и ранено более 33 тыс. человек. В Европарламенте, однако, не питают иллюзий насчет влияния визита Санчеса и Де Кроо на урегулирование конфликта.

— У Санчеса нет полномочий вести переговоры. Его поездка — это всего лишь презентация взглядов и видения Испании, — сказал «Известиям» депутат Европарламента Томас Ждечовски. — Мы готовы помочь Палестине и Израилю вести переговоры. Мы никогда не примем ХАМАС в качестве партнера по диалогу.

Помогать урегулировать конфликт активно пытаются и другие европейские страны. Так, 24 ноября с дипломатической миссией в Израиль прибыл новый глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон . Он призвал к скорейшему выполнению условий перемирия. А премьер Италии Джорджа Мелони поддержала инициативу организовать морской коридор для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа .

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Перспективы урегулирования конфликта

Испания и Бельгия не единственные европейские страны, выступившие с критикой Израиля. В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон призвал власти еврейского государства остановить беспорядочные авиаудары по сектору Газа и прекратить бомбежку мирного населения. Кроме того, как сообщает газета El Confidencial, весьма критично к действиям Израиля относятся правительства Ирландии, Словении и Люксембурга .

При этом в последнее время на Западе всё громче заявляют о необходимости создания палестинского государства. На днях президент США Джо Байден в статье для The Washington Post отметил, что это «единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность как израильского, так и палестинского народа» . Однако создание палестинского государства — на сегодня труднореализуемая задача, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Сергей Демиденко.

— Все, кто говорит, что необходимо создать палестинское государство, абсолютно правы. Оно должно было быть создано еще 76 лет назад, и это реально решило бы все проблемы, которые сейчас существуют . Но политическая ситуация на палестино-израильском треке сейчас настолько запущена, что ее крайне сложно разрешить, поскольку политических механизмов для создания палестинского государства не существует, — считает эксперт.

Фото: Global Look Press/Ahmed Zakot

Он отметил, что палестино-израильское урегулирование упирается в три основных вопроса : что делать с палестинскими беженцами, еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан и статусом Иерусалима. Востоковед напомнил, что решения конфликта пытались добиться еще в 1993 году после подписания соглашений в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП). Они были заключены по формуле «мир в обмен на территории»: палестинская сторона признавала право еврейского государства на существование, а Израиль признавал ООП законным представителем палестинского народа и соглашался на создание официального правительства для управления Западным берегом и сектором Газа. Израиль даже вывел войска с большей части территории Иерихона (провинция на Западном берегу реки Иордан) и Газы.

— Тогда договорились по вопросам, по которым это можно было сделать. И после этого переговорный потенциал был исчерпан. Дальше начались вопросы фактически нерешаемые. В них уперлось палестино-израильское урегулирование, и кто теперь вспомнит про договоренности «Осло-1» и «Осло-2»? — отметил Демиденко. — Европейцы же абсолютно никак не способны повлиять на создание палестинского государства. Они об этом говорят, поскольку им надо просто зафиксировать свою позицию .

Москва не раз призывала Израиль и ХАМАС прекратить боевые действия. Президент РФ ранее заявлял, что урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе утвержденной Совбезом ООН двугосударственной формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме .

Освобожденные заложники Фото: REUTERS/Reuters TV