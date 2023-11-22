Переговоры за жизнь: россияне могут попасть в обменный фонд ХАМАС

Среди заложников, которых планирует освободить ХАМАС, могут быть российские граждане. Всего 50 женщин и детей до 19 лет выйдут из анклава в рамках первого этапа обмена пленными между ХАМАС и Израилем, рассказал «Известиям» советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. Обострившиеся отношения с Москвой, отметил он, никак не повлияют на освобождение граждан РФ (в плену находятся восемь обладателей российского паспорта). 22 ноября стало известно, что стороны конфликта пришли к сделке, которая кроме обмена подразумевает и четырехдневное перемирие с возможностью продления. О чем еще смогли договориться ХАМАС и Израиль — в материале «Известий».

Кого отпустят ХАМАС и Израиль

С начала боевых действий между ХАМАС и Израилем посредники прилагали немало усилий для заключения гуманитарного перемирия и сделки по обмену заложниками. 22 ноября стало известно, что стороны конфликта пришли к взаимному соглашению: освободят 50 женщин и детей. Их обменяют примерно на 300 палестинок и подростков в израильских тюрьмах. Также предусматривается прекращение огня сроком на четыре дня. Среди похищенных 7 октября находятся восемь человек с российским гражданством. Напомним, палестинское сопротивление удерживает приблизительно 240 израильтян, среди них военные и гражданские лица. В тюрьмах Израиля содержатся более 10 тыс. заключенных палестинцев.

— На данный момент нет никакой информации по поводу дополнительного гражданства у тех израильских заложников, которых планируется освободить. Нельзя исключать, что среди женщин и детей есть люди с двойным гражданством. Женщин и детей до 19 лет, которые оказались в заложниках у ХАМАС, будут освобождать в приоритете, — заявил в беседе с «Известиями» советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Многие связывали недавний долгий процесс согласования списков на эвакуацию российских граждан из сектора Газа с ответной реакцией Израиля на фоне визита членов политбюро палестинского исламского сопротивления в Москву 26 октября. «Связи ХАМАС с Россией никак не повлияют на освобождение заложников с российским гражданством. Обмен будет проводиться в течение указанных четырех дней с возможностью продления», — заверил советник Биньямина Нетаньяху.

МЧС России вместе с дипломатами проводит работу по эвакуации из сектора Газа российских граждан, оказавшихся в зоне палестино-израильского конфликта. Первая группа россиян прибыла в Москву из Каира в начале недели, чуть позже в столицу прилетел второй рейс. Всего из Газы планируется вывезти около 600 граждан России. Как в Домодедово встречали эвакуированных — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Максим Блинов В первой группе прибывших в Москву было 70 человек, второй рейс доставил еще 98 россиян Фото: РИА Новости/Максим Блинов Сейчас доставленные в Москву граждане РФ остаются в пункте временного размещения в Подмосковье Фото: ТАСС/Максим Григорьев Также в Каире осталось два борта МЧС, готовых вывезти эвакуированных граждан России Фото: ТАСС/Максим Григорьев МЧС рассчитывает разово привезти 300 человек, если будет такая возможность Фото: РИА Новости/Максим Блинов КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа — единственный КПП, который периодически открывается для отправки гуманитарной помощи в Газу и эвакуации иностранцев Фото: РИА Новости/Максим Блинов Для оказания медпомощи прибывшим россиянам в аэропорту был организован оперативный штаб — людей осматривали на случай, если им нужна экстренная помощь Фото: РИА Новости/Максим Блинов Большинство прибывших в аэропорту ждали родственники Фото: ТАСС/Максим Григорьев Вылет третьей группы эвакуированных в Россию запланирован на 16 ноября Фото: ТАСС/Максим Григорьев Еще 40 граждан России были эвакуированы в минувший вторник из сектора Газа — их осмотрели специалисты Минздрава РФ, в ближайшее время их также должны перевезти в Москву Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В ночь на 22 ноября правительство Израиля проголосовало за приостановку столкновений и возвращение похищенных во время атаки палестинского сопротивления 7 октября. Решение было принято большинством голосов министров, трое высказались против.

Однако официальные лица еврейского государства открыто дают понять, что война продолжится, а перемирие — вынужденная мера. «Первые израильские заложники выйдут из сектора Газа завтра (23 ноября. — «Известия»). Столкновения будут приостановлены на четыре дня. Это не прекращение огня», — сообщил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в эфире армейского радио 22 ноября.

Ключевыми посредниками и гарантами выступили Катар, Египет и США.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Механизмы обмена

Согласно уговору, израильские заложники будут переданы Красному Кресту, а в дальнейшем — военным. Только после этого Израиль начинает свою часть сделки по заложникам по формуле «один израильтянин на трех палестинцев».

Как передает канал i24 News, движение ХАМАС намерено ежедневно выпускать по 12 израильских заложников: женщин и детей.

22 ноября Минюст Израиля опубликовал списки имен заключенных палестинцев, которых утвердили на обмен, возраст многих не превышает 14 лет. Последних в основном обвиняют в бросании камней в проезжающие мимо их домов и земель израильские бронемашины. Есть и те, кого подозревают как в прямом пособничестве ХАМАС, так и в выражении поддержки действиям сопротивления.

— Эти сделки по обмену пленными — один из способов, при помощи которого сопротивление может освободить своих товарищей и простых людей. Обычно палестинцы получают очень большие сроки в тюрьмах, а Израиль отказывает на каких-либо условиях их отпускать. Особенно это касается тех, кто обвиняется в попытке или убийстве гражданина страны, либо палестинцев, проживающих на территории 1948 года (теперь Израиль. — «Известия»), а также жителей Иерусалима, — рассказал в беседе с «Известиями» палестинский журналист, член Демократического фронта освобождения Палестины Асмат Мансур.

Фото: REUTERS/Shir Torem

Асмат попал в израильскую тюрьму в возрасте 17 лет и провел там 20 лет. За время своего заключения он написал немало романов и рассказов о судьбе палестинцев в израильских тюрьмах.

По его словам, возможность освободиться для этих людей появляется лишь во время таких сделок, как сейчас: палестинцы начинают диктовать уже свои условия.

— Многие мои знакомые, которые имели пожизненные сроки, вышли во время крупного обмена 2011 года (1027 палестинцев в обмен на одного израильского солдата). Однако мне пришлось отсидеть до конца — меня в тот список не включили, — рассказал палестинец.

Гуманитарные и военные пункты

Помимо этого, в секторе Газа наблюдается крайне тяжелая гуманитарная ситуация из-за фактической блокады. Соглашение позволит доставить большую часть необходимой медицинской помощи, дефицитного топлива и продовольствия. Из-за проблем с электричеством в палестинском анклаве и остановки работы генераторов медицинские учреждения не способны проводить операции и бороться за жизнь не только раненых, но и недоношенных детей. Многих тяжелобольных удается эвакуировать на территорию Египта через КПП «Рафах» на южной границе.

Во время согласованного перемирия стороны договорились о поставке четырех грузовиков с топливом, двух других — с газом на ежедневной основе. Вдобавок к этому на юг анклава будут приезжать 200 грузовых автомобилей с продовольственной и медицинской помощью.

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Несмотря на активные боевые действия в течение последних 47 дней, ЦАХАЛ берет на себя обязательство не нарушать воздушное пространство сектора Газа своими летательными аппаратами на протяжении шести часов в сутки. Среди прочего объявляется полное прекращение огня на четырехдневный срок.

Также Израиль разрешит жителям северной части анклава свободно перемещаться на юг через безопасный коридор по главной улице Салах ад-Дина.

Подразделения израильской армии обязуются оставаться на своих позициях до тех пор, пока отряды палестинского сопротивления будут соблюдать те же условия.