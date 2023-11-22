Обмен с опытом: что скрывает сделка между ХАМАС и Израилем

В ближайшее время должен состояться обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Это подтвердили в МИД Катара — Доха выступает в качестве основного посредника при переговорах. Однако с израильской стороны сделка требует соблюдения необходимых протоколов, точных сроков там не называют. Как заявил «Известиям» советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, процесс должен быть одобрен военным кабинетом, правительством и Высшим судом справедливости страны . Палестинское сопротивление обвиняет Биньямина Нетаньяху в затягивании переговоров. О том, как именно развивается ситуация с заложниками и каким образом воюющие стороны приходили к обмену на протяжении десятилетий — в материале «Известий».

Все на выход

С первого дня войны между ХАМАС и Израилем не прекращаются попытки через посредников достичь договоренностей по обмену пленными и перемирия на несколько дней. Официальные лица уже прервали долгое молчание по этому вопросу: многие из них подтверждают скорое достижение сделки. По некоторым данным, у палестинского движения находятся 240 израильтян, среди них военные и гражданские лица. В то же время в тюрьмах Израиля содержатся более 10 тыс. заключенных палестинцев.

— В ближайшее время, разумеется, будут происходить определенные события по этому вопросу, однако на сегодняшний день нет конкретных дат и времени реализации этой сделки , — заявил в беседе с «Известиями» советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Фото: REUTERS/Amir Cohen

По его словам, в случае достижения каких-либо договоренностей процесс должен вначале быть одобрен военным кабинетом, правительством, а в дальнейшем — согласовываться Высшим судом справедливости.

— Есть определенные протоколы, по которым все эти процессы должны работать, они не носят мгновенный характер, — добавил Гендельман.

Самым важным и ключевым посредником в конфликте между ХАМАС и Израилем считается Катар. Дипломатия арабского государства не раз демонстрировала свою эффективность на региональных и международных уровнях, как, например, в сентябре 2023 года между Ираном и США в сделке по освобождению американских пленных и разморозке иранских активов. Важно также отметить, что большая часть высшего руководства палестинского сопротивления находится именно в Дохе .

Так, премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль-Тани 19 ноября заявил, что обмен заложниками между ХАМАС и Израилем может быть уже совсем скоро.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман бен Джасем Аль Тани Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— На данный момент есть некоторые небольшие сложности в переговорах в том, что касается логистической и практической части. Но всё это можно решить, — добавил он.

21 ноября пресс-секретарь катарского внешнеполитического ведомства Маджед аль-Ансари сообщил во время своей пресс-конференции, что переговоры с ХАМАС об освобождении заложников «вступили в критическую и финальную стадию». В этот же день глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что палестинское сопротивление вскоре достигнет соглашения о перемирии с Израилем спустя полтора месяца боевых действий в секторе Газа.

«ХАМАС передало свой ответ Катару и другим посредникам. Мы приближаемся к заключению перемирия» , — приводятся слова Исмаила Хании в официальном Telegram-канале палестинского движения сопротивления.

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Судя по всему, первая крупная и долгожданная сделка по обмену заложниками вскоре подойдет к своему завершению. Сложная гуманитарная ситуация в палестинском анклаве и давление со стороны семей пострадавших на правительство Нетаньяху вынуждают стороны прийти к соглашению.

В то же время палестинское сопротивление обвиняет израильскую сторону в торможении сделки. «Освобождение заложников пройдет в обмен на пленных палестинцев в израильских тюрьмах. Если соглашение будет достигнуто, оно точно станет приемлемым и удовлетворит требования сопротивления», — рассказал телеканалу Al Jazeera член политического крыла ХАМАС Азат Рашак.

— О подробностях соглашения будет известно в ближайшие часы. Наши друзья в Катаре сообщат об этом, — добавил он.

Торг и принятие

Движение ХАМАС обозначило свои условия обмена по принципу «всех на всех» еще в прошлом месяце: захваченные во время атаки палестинского сопротивления на Израиль 7 октября на всех заключенных палестинцев в израильских тюрьмах. Однако СМИ не раз сообщали, что ни подобные условия, ни даже обмен по формуле «50 на 50», включая временное перемирие, для израильского премьер-министра и военного кабинета остаются неприемлемыми.

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Несмотря на это, израильская радиовещательная корпорация заявила 20 ноября, что правительство еврейского государства дало зеленый свет для завершения предстоящей сделки с ХАМАС. Согласно информации, соглашение будет включать освобождение 50 заложников в обмен на палестинских заключенных в израильских тюрьмах женщин, а также перемирие сроком на пять дней.

Недовольство членов семей похищенных с каждым днем всё больше растет. Всё это происходит на фоне заявлений военного крыла ХАМАС «Аль-Кассам» о гибели многих заложников во время хаотичных ударов по гражданской инфраструктуре внутри анклава.

Вдобавок к этому в рамках психологической и информационной войны публикуются ролики, в которых пленные обращаются с требованиями пойти на выдвигаемые палестинцами условия.

Представители политического и военного руководства Израиля периодически встречаются с семьями пострадавших. «В ходе беседы я слушал боль семей. Мы поговорили по душам. Я поделился с ними всем, чем мог, о дипломатических, разведывательных и оперативных усилиях, которые мы ведем круглосуточно», — сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам встречи 21 ноября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: Global Look Press/JINI

Обменов много не бывает

За 75 лет палестино-израильского конфликта проводилось более 10 сделок по обмену заложниками и заключенными между ХАМАС, ООП (Организация освобождения Палестины) и «Народным фронтом освобождения Палестины» с еврейским государством. Но некоторые из них отличаются своей непропорциональностью: тысячи палестинцев в обмен на нескольких израильтян или даже одного.

Угон самолета членами палестинского сопротивления в 1968 году стал поворотным событием в истории конфликта и отправной точкой для принятия стратегии по освобождению палестинских заключенных. Тогда Юсеф Радиа и Лейла Халед из «Народного фронта освобождения Палестины» угнали самолет авиакомпании «Эль-Аль» , направлявшийся из Рима в Израиль. Они заставили изменить направление борта, и воздушное судно приземлилось в Алжире. Палестинцы потребовали освободить всех заключенных в израильских тюрьмах. В самолете находилось более 100 пассажиров, что вынудило израильские власти заключить сделку по обмену при посредничестве Красного Креста — она включала в себя освобождение осужденных на длительный срок 37 палестинцев в обмен на людей на борту.

Годом позже, в августе 1969-го, Лейла Халед и Салем аль-Иссави из «Народного фронта сопротивления» угнали американский пассажирский самолет, летевший из Лос-Анджелеса в Тель-Авив. Он направился в Сирию и приземлился в Дамаске со 116 пассажирами. Примечательно, что всех людей эвакуировали, а затем взорвали самолет. В результате обмена были освобождены все пассажиры в обмен на членов палестинского сопротивления.

Фото: Getty Images/Bettmann/Contributor Лейла Халед

В сентябре 1970 года Лейла Халед вновь угнала израильский самолет компании «Эль-Аль» в сопровождении левого радикала из Никарагуа по имени Патрик Аргуэлло. Борт летел по маршруту Амстердам – Нью-Йорк. Угонщики вновь потребовали освободить заключенных, находящихся в израильских тюрьмах. Самолет приземлился на территории аэропорта «Хитроу». Патрик Аргуэлло был убит, а Лейла Халед арестована.

Но меньше чем через месяц той же организацией был захвачен британский самолет. Его маршрут изменили в сторону Бейрута, а затем — в Иорданию. Последствием стало освобождение Британией Лейлы Халед.

В 1982 году Израиль начал свою военную операцию «Мир Галилее» и вторгся на территорию Ливана, где активно шла гражданская война. 4 сентября того же года палестинское движение ФАТХ захватило в плен восемь израильских солдат из спецназа «Нахаль» на территории страны. В дальнейшем двое из них были переданы «Народному фронту освобождения Палестины».

23 ноября 1983 года произошел обмен между движением ФАТХ и Израилем при участии Красного Креста в порту Триполи на севере Ливана, где были переданы шесть израильских солдат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Взамен на это правительство Израиля приняло решение освободить 4,7 тыс. палестинских и ливанских заключенных в полевых лагерях ЦАХАЛ на территории Ливана. 65 человек освободили из израильских тюрем. Также договор включал возвращение ООП своих архивов, которые были захвачены в результате вторжения Армии обороны Израиля в Ливан.

В 2006 году военное крыло движения ХАМАС «Аль-Кассам» провело военную операцию под названием «Разрушенная иллюзия», в ходе которой его подразделения проникли на территорию Израиля через подземные туннели. Целью операции было поразить опорные пункты израильской армии на восточной границе города Рафах. В результате атаки палестинского движения были убиты командир танка и его помощник, ранены пять других солдат, а также уничтожены танк «Меркава» и БТР. Подразделениям «Аль-Кассам» удалось взять в плен израильского военнослужащего Гилада Шалита.

Только в 2009 году удалось получить доказательство в виде двухминутного видео от ХАМАС о статусе военнопленного. За это Израиль выпустил 20 палестинских заключенных.