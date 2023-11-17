Всё плен: что Израиль обнаружил в больнице «Аль-Шифа» после штурма

ЦАХАЛ продолжает «точную и целенаправленную операцию» в самой большой больнице сектора Газа «Аль-Шифа». Заложников в ней найти не удалось , теперь Израиль настаивает: боевики ХАМАС хранят в госпитале вооружение . В операции задействованы танки и бульдозеры. Такая ситуация делает законными целями ХАМАС любые подразделения ЦАХАЛ на территории сектора Газа, отмечают эксперты. О ситуации в регионе и о положении, в котором находится гражданское население анклава — в материале «Известий» .

Пленников не нашли

Начатая 15 ноября ЦАХАЛ «точечная и целенаправленная», как ее называют в израильском минобороны, операция в больнице «Аль-Шифа», направленная на поиск заложников и военной инфраструктуры ХАМАС, продолжается. На данный момент зачищают южный корпус комплекса.

Изначально израильские военные заявляли, что, по имеющимся у них разведданным, боевики ХАМАС укрывают похищенных израильтян именно в «Аль-Шифе» . Однако уже в первый день операции армии пришлось признать, что пленных в зданиях больницы пока обнаружить не удалось .

Вместе с тем пресс-служба ЦАХАЛ позже опубликовала видео, якобы снятое в помещениях «Аль-Шифы». На нем показано вооружение: автоматы, гранаты и боеприпасы . Руководство ХАМАС опровергло подлинность записи , заявив, что операция Армии обороны Израиля в больнице — это попытка оправдать разрушение сектора здравоохранения в Газе.

Военнослужащие Армии обороны Израиля на границе с сектором Газа Фото: TASS/ATEF SAFADI

« Любые утверждения со стороны Израиля — не что иное, как продолжение лжи и дешевой пропаганды . <…> Ровно те же методы применялись во время штурма детского госпиталя «Аль-Рантиси», — говорится в распространенном заявлении радикального движения.

Подобное развитие событий наряду с размещением ЦАХАЛ тяжелой техники на территории сектора Газа может вызвать встречную реакцию со стороны палестинского сопротивления.

— Любая техника и боевые подразделения ЦАХАЛ на территории сектора Газа считаются абсолютно законной целью для ХАМАС. Палестинское сопротивление будет вести против них боевые действия при любых условиях, против любых возможных объектов . То же самое делает Израиль. Речь идет о тотальной войне, в которой не может быть режимов полного прекращения огня, — сказал «Известиям» сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Георгий Лукьянов.

Израиль же, продолжает эксперт, не станет брать в расчет обвинения в противоправных действиях.

— Никакие иностранные наблюдатели до зоны боевых действий допущены не будут. Не может идти речи и о независимой оценке происходящего. Это зона боевых действий, где израильская сторона, как и ХАМАС, не дает никому никаких гарантий безопасности , — отметил он.

Ранее Reuters публиковало кадры из больницы «Аль-Шифа», на которых видно, как медперсонал эвакуирует пациентов из здания больницы, окутанного густым дымом.

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

И хотя, судя по всему, точных доказательств размещения пусковых установок и командных пунктов внутри «Аль-Шифы» нет, ЦАХАЛ продолжает настаивать на том, что у него есть разведданные, которые подтверждают использование ХАМАС в террористических целях не только этой больницы , но и остальных медучреждений в секторе Газа.

— Мы знаем, что в больнице «Аль-Шифа» есть очень большой командный пункт . По этой причине мы и находимся сегодня там. Сейчас проводятся очень точечные и сдержанные операции: солдаты проверяют определенные части больницы, — заявила в интервью «Известиям» представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

Она в очередной раз повторила позицию израильских властей: ЦАХАЛ не воюет с гражданским населением и прилагает усилия, чтобы минимизировать риски для мирных жителей. «Но, к сожалению, [движение] ХАМАС настолько сильно сосредоточило свою инфраструктуру на территории гражданских объектов», — объяснила она большое число жертв среди проживающих в секторе Газа.

Тем не менее в мире ситуацию, сложившуюся вокруг «Аль-Шифы», оценивают иначе: 15 ноября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что вторжение израильской армии в больницу неприемлемо и может подвергнуть опасности персонал и пациентов .

Минздрав Палестины сообщает, что на территории медучреждения находятся 7 тыс. беженцев и 1,5 тыс. медработников.

Обстановка в Газе

Жители палестинского анклава живут в условиях фактической блокады с 7 октября , когда ХАМАС совершил нападение на израильские поселения. Эвакуация беженцев производится исключительно через КПП «Рафах» на южной границе с Египтом . При этом переход разрешен только тяжелобольным, раненым и иностранцам, среди которых около 1 тыс. граждан РФ и стран СНГ.

Фото: REUTERS/Ahmed El Mokhallalati

В согласовании списков на выход из сектора Газа участвуют все задействованные стороны, включая Египет, в силу географического положения отправляющий со своей территории гуманитарные грузы в сектор Газа.

15 ноября МЧС РФ заявило, что сектор Газа покинули 107 россиян. 16 ноября КПП «Рафах» в сторону Египта пересекли еще 12 человек . Всего с 12 ноября зону боевых действий покинули более 300 граждан РФ, 168 из которых были доставлены на Родину.

Кроме того, 16 ноября в Египет доставлена 21 т гуманитарной помощи, сообщили в МЧС РФ. «Российский гуманитарный груз передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят помощь жителям сектора Газа», — говорится в заявлении ведомства.

Палестинский анклав находится под постоянными бомбардировками израильской авиации и артиллерии . Ощущается острая нехватка гуманитарной помощи, дефицит топлива и электричества для обеспечения жизнедеятельности не только центров размещения беженцев, но и здравоохранительного сектора.

Несмотря на это, любые попытки добиться прекращения огня или длительных гуманитарных перемирий на международном уровне блокируются Соединенными Штатами и другими западными странами . Вместе с тем следует отметить, что и сам Израиль неоднократно заявлял, что не видит необходимости в устойчивом прекращении огня, по крайней мере до тех пор, пока не будут освобождены заложники.

Прибытие эвакуированных из сектора Газа граждан РФ в Москву Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия с самого начала нынешнего обострения палестино-израильского конфликта призывает к немедленному прекращению огня и выполнению резолюций Совбеза ООН, предполагающих создание двух государств — еврейского и арабского.

— Сразу после остановки боевых действий в секторе Газа нужно садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства, — повторил позицию Москвы глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 16 ноября.

Вместе с тем определенного прогресса всё же удалось достичь: в ночь с 15 на 16 ноября Совбез ООН смог принять резолюцию, предложенную Мальтой , которая сейчас занимает место непостоянного члена Совбеза.

В тексте резолюции содержится призыв к срочному перемирию и открытию гуманитарных коридоров на достаточное для доставки необходимой помощи количество дней. Кроме того, документ призывает стороны действовать в рамках международного гуманитарного права: соблюдать требования по защите мирного населения и в особенности детей, немедленно и без предварительных условий освободить всех заложников, которые удерживает ХАМАС и другие группировки палестинского сопротивления.