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Всё плен: что Израиль обнаружил в больнице «Аль-Шифа» после штурма

И как ХАМАС ответит на действия ЦАХАЛ в Газе
Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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ЦАХАЛ продолжает «точную и целенаправленную операцию» в самой большой больнице сектора Газа «Аль-Шифа». Заложников в ней найти не удалось, теперь Израиль настаивает: боевики ХАМАС хранят в госпитале вооружение. В операции задействованы танки и бульдозеры. Такая ситуация делает законными целями ХАМАС любые подразделения ЦАХАЛ на территории сектора Газа, отмечают эксперты. О ситуации в регионе и о положении, в котором находится гражданское население анклава — в материале «Известий».

Пленников не нашли

Начатая 15 ноября ЦАХАЛ «точечная и целенаправленная», как ее называют в израильском минобороны, операция в больнице «Аль-Шифа», направленная на поиск заложников и военной инфраструктуры ХАМАС, продолжается. На данный момент зачищают южный корпус комплекса.

Изначально израильские военные заявляли, что, по имеющимся у них разведданным, боевики ХАМАС укрывают похищенных израильтян именно в «Аль-Шифе». Однако уже в первый день операции армии пришлось признать, что пленных в зданиях больницы пока обнаружить не удалось.

Вместе с тем пресс-служба ЦАХАЛ позже опубликовала видео, якобы снятое в помещениях «Аль-Шифы». На нем показано вооружение: автоматы, гранаты и боеприпасы. Руководство ХАМАС опровергло подлинность записи, заявив, что операция Армии обороны Израиля в больнице — это попытка оправдать разрушение сектора здравоохранения в Газе.

Военнослужащие

Военнослужащие Армии обороны Израиля на границе с сектором Газа

Фото: TASS/ATEF SAFADI

«Любые утверждения со стороны Израиля — не что иное, как продолжение лжи и дешевой пропаганды. <…> Ровно те же методы применялись во время штурма детского госпиталя «Аль-Рантиси», — говорится в распространенном заявлении радикального движения.

Подобное развитие событий наряду с размещением ЦАХАЛ тяжелой техники на территории сектора Газа может вызвать встречную реакцию со стороны палестинского сопротивления.

Любая техника и боевые подразделения ЦАХАЛ на территории сектора Газа считаются абсолютно законной целью для ХАМАС. Палестинское сопротивление будет вести против них боевые действия при любых условиях, против любых возможных объектов. То же самое делает Израиль. Речь идет о тотальной войне, в которой не может быть режимов полного прекращения огня, — сказал «Известиям» сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Георгий Лукьянов.

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Израиль же, продолжает эксперт, не станет брать в расчет обвинения в противоправных действиях.

Никакие иностранные наблюдатели до зоны боевых действий допущены не будут. Не может идти речи и о независимой оценке происходящего. Это зона боевых действий, где израильская сторона, как и ХАМАС, не дает никому никаких гарантий безопасности, — отметил он.

Ранее Reuters публиковало кадры из больницы «Аль-Шифа», на которых видно, как медперсонал эвакуирует пациентов из здания больницы, окутанного густым дымом.

сектор газа
Фото: REUTERS/Mohammed Salem

И хотя, судя по всему, точных доказательств размещения пусковых установок и командных пунктов внутри «Аль-Шифы» нет, ЦАХАЛ продолжает настаивать на том, что у него есть разведданные, которые подтверждают использование ХАМАС в террористических целях не только этой больницы, но и остальных медучреждений в секторе Газа.

Мы знаем, что в больнице «Аль-Шифа» есть очень большой командный пункт. По этой причине мы и находимся сегодня там. Сейчас проводятся очень точечные и сдержанные операции: солдаты проверяют определенные части больницы, — заявила в интервью «Известиям» представитель ЦАХАЛ Анна Уколова.

Она в очередной раз повторила позицию израильских властей: ЦАХАЛ не воюет с гражданским населением и прилагает усилия, чтобы минимизировать риски для мирных жителей. «Но, к сожалению, [движение] ХАМАС настолько сильно сосредоточило свою инфраструктуру на территории гражданских объектов», — объяснила она большое число жертв среди проживающих в секторе Газа.

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Тем не менее в мире ситуацию, сложившуюся вокруг «Аль-Шифы», оценивают иначе: 15 ноября глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что вторжение израильской армии в больницу неприемлемо и может подвергнуть опасности персонал и пациентов.

Минздрав Палестины сообщает, что на территории медучреждения находятся 7 тыс. беженцев и 1,5 тыс. медработников.

Обстановка в Газе

Жители палестинского анклава живут в условиях фактической блокады с 7 октября, когда ХАМАС совершил нападение на израильские поселения. Эвакуация беженцев производится исключительно через КПП «Рафах» на южной границе с Египтом. При этом переход разрешен только тяжелобольным, раненым и иностранцам, среди которых около 1 тыс. граждан РФ и стран СНГ.

больница
Фото: REUTERS/Ahmed El Mokhallalati

В согласовании списков на выход из сектора Газа участвуют все задействованные стороны, включая Египет, в силу географического положения отправляющий со своей территории гуманитарные грузы в сектор Газа.

15 ноября МЧС РФ заявило, что сектор Газа покинули 107 россиян. 16 ноября КПП «Рафах» в сторону Египта пересекли еще 12 человек. Всего с 12 ноября зону боевых действий покинули более 300 граждан РФ, 168 из которых были доставлены на Родину.

Кроме того, 16 ноября в Египет доставлена 21 т гуманитарной помощи, сообщили в МЧС РФ. «Российский гуманитарный груз передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Они перенаправят помощь жителям сектора Газа», — говорится в заявлении ведомства.

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Палестинский анклав находится под постоянными бомбардировками израильской авиации и артиллерии. Ощущается острая нехватка гуманитарной помощи, дефицит топлива и электричества для обеспечения жизнедеятельности не только центров размещения беженцев, но и здравоохранительного сектора.

Несмотря на это, любые попытки добиться прекращения огня или длительных гуманитарных перемирий на международном уровне блокируются Соединенными Штатами и другими западными странами. Вместе с тем следует отметить, что и сам Израиль неоднократно заявлял, что не видит необходимости в устойчивом прекращении огня, по крайней мере до тех пор, пока не будут освобождены заложники.

эвакуированные граждане

Прибытие эвакуированных из сектора Газа граждан РФ в Москву

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия с самого начала нынешнего обострения палестино-израильского конфликта призывает к немедленному прекращению огня и выполнению резолюций Совбеза ООН, предполагающих создание двух государств — еврейского и арабского.

Сразу после остановки боевых действий в секторе Газа нужно садиться за стол переговоров и договариваться о создании палестинского государства, — повторил позицию Москвы глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 16 ноября.

Вместе с тем определенного прогресса всё же удалось достичь: в ночь с 15 на 16 ноября Совбез ООН смог принять резолюцию, предложенную Мальтой, которая сейчас занимает место непостоянного члена Совбеза.

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В тексте резолюции содержится призыв к срочному перемирию и открытию гуманитарных коридоров на достаточное для доставки необходимой помощи количество дней. Кроме того, документ призывает стороны действовать в рамках международного гуманитарного права: соблюдать требования по защите мирного населения и в особенности детей, немедленно и без предварительных условий освободить всех заложников, которые удерживает ХАМАС и другие группировки палестинского сопротивления.

За принятие резолюции проголосовали 12 стран. Воздержались США и Великобритания, а также Россия, поскольку поправка, предложенная РФ в качестве дополнения к резолюции, была отклонена Совбезом. В поправке содержался призыв к скорейшему перемирию между Израилем и Палестиной, а также к немедленному прекращению огня.

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