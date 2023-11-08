Издержки поддержки: палестино-израильский конфликт раскалывает США

Еще месяц назад ключевым вопросом внешней политики, разделявшим американское общество, считался украинский кризис. Сегодня о нем вспоминают только в рамках общего контекста, а основным поводом для дискуссий является отношение к новому витку конфликта на Ближнем Востоке. Однако если даже 10 лет назад Израиль мог воспользоваться всесторонней поддержкой США, то теперь всё совсем не так однозначно. Более того, всё отчетливее проявляется тенденция к усилению симпатий к Палестине. Кто за и кто против , разбирались «Известия».

Битва «слонов»

Об абсолютной поддержке Израиля сразу же заявила большая часть республиканцев. «Ястребиное» их крыло, например Линдси Грэм, Тед Круз и Никки Хейли, с первых дней обострения призвало к самому суровому наказанию для ХАМАС и заодно для Ирана. Причем одновременно с этим ведущие политики партии — особенно те, кто участвует в президентской гонке — принялись критиковать друг друга за «слишком слабую» или «некомпетентную» позицию. Трампу, например, досталось от соратников-республиканцев (и конечно, от демократов) за то, что он назвал движение «Хезболла» очень умным. Комментировавшие это высказывание Хейли, Десантис, Майк Пенс и Крис Кристи (все они, как и Трамп, баллотируются на президентский пост), равно как и представители Белого дома, назвали его неуместной похвалой злу.

Сам 45-й президент США, как всегда, очень чутко ощущающий изменение общественного климата, старается, насколько возможно, держать дистанцию и выбирать выражения. Например, в том, что террористическая атака 7 октября оказалась столь эффективной, он де-факто обвинил правительство Нетаньяху. «Он очень сильно пострадал из-за того, что здесь произошло. <…> Он не был готов, и Израиль не был подготовлен», — заявил Трамп. Приблизительно в том же духе высказывается идущий по его следам Вивек Рамасвами, хотя и заявивший о необходимости поддержки Израиля, но только в рамках политико-дипломатических инструментов без вовлечения в «еще одну безвыигрышную войну».

Фото: REUTERS/Amir Cohen

Внутренние конфликты между тем не мешают республиканцам результативно отыгрывать в конгрессе внешнеполитические просчеты администрации. В ответ на заведомо обреченный проект Байдена о пакетной помощи Украине и Израилю новый спикер палаты представителей Майк Джонсон вышел со своей версией документа, в которой блокировались не только транши для Киева, но и печально известная реформа налоговой службы, на протяжении года продвигавшаяся демократами.

Республиканцы: Божий промысел и много денег

В условиях культурной войны, тем более в предвыборный год, любая дискуссия в американском обществе рассматривается в контексте идущей борьбы за власть. Поэтому огромное электоральное значение в вопросе американской поддержки Израиля имеет религиозный фактор. Причем его влияние в равной степени распространено не только среди рядовых избирателей, но и среди представителей американской политической элиты. 28 октября, выступая на конференции Республиканской еврейской коалиции в Лас-Вегасе, только что избранный спикером палаты представителей Майк Джонсон произнес следующее: «Особая связь между Израилем и США, конечно, выходит за рамки политики и дипломатии. Речь идет о гораздо большем, чем просто текущие события. Как христианин я знаю — и все мы верим, — что Библия очень ясно учит: мы должны стоять на стороне Израиля и Бог благословит народ, благословляющий Израиль». В том же выступлении Джонсон назвал конфликт с ХАМАС сражением между Светом и Тьмой, а самих представителей палестинского политического движения — демонами.

Cпикер палаты представителей Майк Джонсон Фото: Global Look Press/Annabelle Gordon - CNP

Тезис об исключительной роли Израиля вписан в эсхатологию (учение о последних днях мира) некоторых протестантских конфессий, в основном евангелистов (по разным данным, они составляют от 24 до 37% американских верующих).

Отметим, что формулировка Джонсона не является изобретением политика, она многократно использовалась в описании палестино-израильского конфликта его предшественниками из числа «республиканцев Юга», ядра сегодняшнего правоконсервативного крыла партии. В круг таких евангелистов-республиканцев, помимо множества прочих, входят вице-президент при Трампе Майк Пенс, сенаторы Тед Круз и Тим Скотт, журналист Рик Санторум. Крупнейшей политической организацией, поддерживающей связи с Западным Иерусалимом, являются «Объединенные христиане за Израиль». Известно, что во многом благодаря их усилиям был принят знаковый проект «Восточное Средиземноморье», обозначивший превращение региона в глобальную геополитическую точку напряжения.

Лоббисты справа

Связи израильских консерваторов, главным образом партии «Ликуд», ныне возглавляемой Биньямином Нетаньяху, с американскими политиками-евангелистами были установлены еще в 1970-е по итогам войны Судного дня. С тех пор они становились всё более крепкими.

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

В этом контексте огромную роль в поддержке республиканцев продолжают играть еврейские финансовые элиты. Например, один из богатейших людей планеты, Шелдон Адельсон, на протяжении многих лет являлся главным индивидуальным спонсором партии. В 2016 году он поддержал кандидатуру Трампа именно потому, что тот, по его мнению, будет «благоприятен Израилю». В период правления 45-го президента непосредственный доступ к первым лицам США имели такие организации, как «Ассоциация ортодоксов», «Сионистская организация Америки» и движение «Хабад».

Привет, оружие

Существенную подпитку сторонников жесткого курса, вне зависимости от их партийной принадлежности, осуществляет военно-промышленное лобби — точно так же, как и в случаях с конфликтом на Украине и тайваньским кризисом. Еще за неделю до атаки ХАМАС котировки Lockheed Martin, RTX (бывший Raytheon) и Northrop Grumann находились на минимальных годовых значениях. В течение первых дней после начала боевых действий они добавили от 11 до 15%.

Лоббирование интересов американского ВПК осуществляется как отдельными политиками (а в этом обвиняют и Хейли, и Кристи, и лидера республиканского меньшинства в сенате Митча Макконелла), так и через считающиеся авторитетными аналитические центры: «Атлантический совет», Институт Хадсона, Американский институт предпринимательства и др.

Фото: REUTERS/James Oatway

Демократы: треск и шум

Если республиканцы заняты публичным выяснением того, кто из них наиболее верен дружбе с Израилем, то демократы переживают полноценный раскол. Белый дом, поддержавший Нетаньяху и отказавшийся от возможности переговоров с ХАМАС, получает массированную критику от однопартийцев. Так называемый Squad («Отряд»), группа конгрессменов под руководством Александрии Окасио-Кортес, обвиняет Израиль в военных преступлениях и требует от президента немедленных переговоров.

Как бы странно это ни могло показаться на первый взгляд, но те же требования выдвигает и большинство продемократических еврейских организаций. Между тем считать еврейское лобби монолитным в вопросе поддержки Израиля совершенно некорректно. Напротив, большая его часть является носителем либеральных, зачастую крайне левых, взглядов (и поэтому поддерживает демократов) и точно так же, как в случае с республиканцами, прочно инкорпорирована в систему партийных элит. Например, нынешняя глава крупнейшей лоббистской структуры Еврейского демократического комитета Америки (JDCA) Хейли Сойфер еще недавно занимала пост советника по национальной безопасности Камалы Харрис, а до этого была старшим политическим советником в администрации Барака Обамы. Финансовая поддержка со стороны JDCA серьезно помогла демократам добиться удерживаемого сегодня большинства в сенате. Среди поддержанных ею кандидатур адепт теории «российского вмешательства в выборы» Адам Шифф и лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Именно американские евреи инициировали продолжающиеся антивоенные митинги в Вашингтоне и пропалестинские акции в университетских кампусах, где традиционно имеют сильнейшее влияние. Возглавляет нынешние протесты основанная Ноамом Хомским и драматургом Тони Кушнером организация «Еврейский голос за мир». 3 ноября ее активисты захватили здание железнодорожного вокзала в Филадельфии.

Активисты организации «Еврейский голос за мир» призывают к прекращению огня в секторе Газа Фото: Getty Images/Stephanie Keith

Самой крупной лоббистской структурой, противостоящей консерваторам в Израиле и США, является Американский еврейский комитет. Его представители провели закрытую встречу с Байденом уже через четыре дня после атаки ХАМАС.

Разумеется, не остается в стороне от происходящего Джордж Сорос. Как пишет New York Post, главный индивидуальный спонсор Демпартии через структуры «Открытого общества» (признано нежелательной организацией в РФ) за семь последних лет направил более $15 млн организациям, поддерживающим Палестину и непосредственно движение ХАМАС.

Поддержка демократов со стороны еврейской общины является частью политической традиции США, отмечает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Инкорпорирование еврейской общины в политическую элиту началось в эпоху Вудро Вильсона и закрепилось во времена Франклина Рузвельта, в 30-е годы XX века. И тот и другой — представители Демократической партии. Во многом это положение вещей сохранилось и сегодня. Глобализм и плюрализм демократов были для нее ближе, — отметил эксперт.

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Вашингтонский шпагат

Таким образом, Белый дом, как и в случае с Украиной, находится в патовой ситуации. Любое действие в поддержку Израиля усилит внутрипартийное расслоение на всех уровнях. Бездействие же приведет к новой волне критики со стороны республиканцев и упрекам в провале ближневосточной политики.

Между тем международная оценка ситуации в секторе Газа становится всё более пропалестинской, однако любая попытка «качнуться» в эту сторону будет означать для Байдена угрозу импичмента, отмечает эксперт клуба «Валдай» заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

— Учитывая, насколько важным внутриполитическим вопросом является Израиль, для Байдена любая попытка давления на Западный Иерусалим — например, с целью создания палестинского государства — будет означать автоматический импичмент. В 2015 году Барак Обама оказался под угрозой отставки за гораздо меньшее — только из-за своей позиции по незаконным поселениям на Западном берегу. На фоне очень жесткой риторики республиканцев для Байдена всё, что не является безоговорочной поддержкой Израиля, будет равнозначно политической катастрофе и абсолютно неприемлемо, — подчеркнул эксперт в интервью «Известиям».

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

На этом фоне стремительно растет рейтинг «независимых демократов». Еще пару месяцев назад воспринимаемый исключительно как «технический кандидат» Роберт Кеннеди — младший сегодня набирает по опросам 22% голосов избирателей-демократов и уже опережает и Трампа, и Байдена в Нью-Йорке.