Финансовый прах: как правильно экономить деньги

Россияне стали больше экономить, причем за рачительное отношение к деньгам чаще всего выступают те, кто больше обеспечен. Финансовая стратегия, направленная на бережливость, зависит и от возрастной планки. Как правильно включить режим экономии, можно ли поймать баланс между скупостью и транжирством и как противостоять хитроумным уловкам торговых агентов — в материале «Известий».

Как накопить первоначальный капитал

По данным опроса исследовательского центра портала SuperJob, 49% респондентов (почти каждый второй россиянин) за последний год начали больше экономить. Чаще тратить деньги стали только 14% опрошенных. У 26% респондентов личная финансовая стратегия за год не изменилась. Россияне старше 45 лет практичнее молодежи, причем мужчины экономнее женщин. Исследователи отметили интересную тенденцию: среди приверженцев экономного расходования средств, как ни странно, больше тех, чей уровень доходов выше, нежели тех, кто получает немного. В любом случае финансисты полагают, что, независимо от причин экономии, привычка считать деньги пригодится в жизни.

Одна из основ финансовой грамотности — умение вести учет доходов и расходов, считает генеральный директор ивент-агентства «Эйджи» Анна Габер. Для этого сегодня есть множество удобных приложений. Можно также записывать траты в тетрадь или заносить их в таблицу в компьютере. Главное — делать это регулярно и фиксировать любые расходы, тогда будет больше данных для анализа. Благодаря учету можно понять, куда уходят деньги и на чем можно сэкономить. Более-менее полную картину можно увидеть примерно через год , считает эксперт.

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— Самый простой совет для начала — когда вы сделаете учет своих трат, найдите то, от чего можно легко отказаться. У меня, например, это были модные журналы и частые походы в кафе. Возьмите за правило откладывать с зарплаты хотя бы 5% — это ваш неприкосновенный запас. Заведите пополняемый депозит и каждый месяц перечисляйте туда сумму. Я таким образом в свое время с небольшой зарплаты скопила 500 тыс. рублей и на них открыла свой первый бизнес, — делится Анна Габер.

Для накопления важен не размер, а регулярность откладывания денег, подчеркивает эксперт. Это может быть любой процент от заработка. По словам Габер, накопления в любой валюте имеют свойство терять свою ценность из-за инфляции. Поэтому лучше пользоваться проверенными инструментами — банковскими вкладами или инвестиционными фондами с низкими рисками.

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— Вряд ли это умножит ваш капитал в разы, но и шансы потерь ниже. Что касается инвестиций, то перед использованием такого инструмента лучше всего потратить время на понимание основных механизмов, чтобы в будущем действовать осторожно и не вестись на бесплатные советы «трейдеров» из интернета. И не стоит играть на бирже, поскольку в любой игре можно проиграть, — предостерегает эксперт.

Даже если в какой-то месяц не получится отложить, мозг будет приучаться копить и искать варианты дополнительного дохода. Главное — не экономить себе в ущерб, например покупая некачественные продукты или лекарства, подчеркивает эксперт. Важно также заранее планировать крупные траты и совершать эти покупки лишь в случае необходимости.

— Взвешивайте все за и против. Если ваш телефон еще хорошо работает, то так ли вам нужен новый, особенно если вы не можете его купить только на свои средства? — рассуждает Анна Габер.

Не зависеть от мнения окружающих

Люди с высоким уровнем доходов по-разному относятся к тратам. Среди долларовых миллиардеров есть и такие, кто годами ездит на дешевых машинах, летает экономклассом и живет в небольших квартирах. Однако с большим уровнем дохода не выходить за рамки бюджета гораздо легче, чем при фиксированной зарплате , подчеркивает эксперт. И советует относиться к широко растиражированным «правилам жизни» миллиардеров с определенной долей скепсиса.

— С другой стороны, рынок яхт до сих пор процветает, да и владельцы модных домов зарабатывают большие деньги. Но секрет преуспевания богатых людей в первую очередь в том, что они живут по средствам. Человек, покупающий бизнес-джет, обычно не делает это в кредит, а после покупки его кошелек не пустеет. Они тратят меньше, чем зарабатывают, а иначе никогда бы и не стали богатыми, — рассуждает Анна Габер.

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Некоторые люди по-прежнему разделяют мнение, что обладание определенными товарами демонстрирует наш социальный статус, сетует эксперт. Если человек это мнение разделяет, то он может испытывать дискомфорт от обладания «непрестижной», по его мнению, вещью. И, соответственно, полагает, что дорогие атрибуты повышают социальный статус человека. Однако это иллюзия, подчеркивает Габер.

— Бывает, что несостоятельные люди влезают в кредиты и долги, чтобы купить дорогую престижную модель телефона. Обладание этим гаджетом не даст им пропуск в высшее общество и, скорее всего, не вызовет восхищенных взглядов коллег, даже если человек на это рассчитывает , — считает Анна Габер.

Показательное потребление — это комплексный вопрос на стыке психологии, маркетинга, а также абстрактного понятия престижа, считают специалисты.

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— Причины неразумного потребления могут быть разными. В некоторых странах существует негласная традиция: обручальное кольцо должно стоить три зарплаты. Интересно то, что эта традиция была придумана только в 70-е годы маркетологами одной ювелирной компании , — рассказывает Анна Габер.

Эксперт советует разграничивать истинные цели и те, что навязаны извне. Например, кому-то очень хочется купить дорогую машину высокого класса, но денег нет и на дешевую. Скорее всего, с обладанием статусным автомобилем у него связан образ успешного, счастливого человека, который производит впечатление на родных и знакомых. Можно залезть в долги или взять кредит, но лучше разобраться, как стать счастливым, успешным и значимым без престижной машины. Научиться управлять своими тратами и эмоциями важно, чтобы не поддаваться на уловки маркетинга.

Пять этапов продаж для простака

Стать транжирой в наши дни не так уж сложно, отмечает практикующий психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева.

— Сейчас каждого второго человека обучают, как и кому что-то навязать. Вспомним хотя бы про пять этапов продаж — этим методом владеет любой менеджер. Люди ведомые (а таких у нас 70%) легко попадают под их влияние и расстаются с деньгами. Но даже если у человека есть цель, но он просмотрит 50 раз подряд одну рекламу, то также может купить вещь, которая ему не нужна, — комментирует психолог.

Людям нелишне знать методичку, в которой рассматриваются эти самые пять этапов продаж. Первый — это установление контакта, когда продавец старается максимально завоевать симпатию клиента, действуя при этом так, чтобы тот не догадался, что ему хотят что-то «впарить». И если у человека дефицит общения, то он легко поддается на «дружеский» контакт. Далее идет выявление потребностей человека — продавцов учат, как задавать наводящие вопросы, чтобы вывести клиента на разговор о его желаниях, даже если он отмахивается от помощи менеджера, подсознательно не доверяя ему.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Менеджерам приходится быть настоящими психологами, чтобы определить, чем клиент интересуется, и сыграть на этом. Они стараются понять, что за человек перед ними, чтобы говорить с ним на одном языке, используя порой актерские способности.

Третий этап — презентация товара: это максимально заманчивый рассказ о вещи или услуге, о которой уже обмолвился покупатель. Менеджер делает акцент на положительных сторонах товара, а также на той выгоде, которую человек получит, если потратится. На четвертом этапе менеджеры работают с возражениями клиентов, подбирая аргументы в пользу того, чтобы убедить их в пользе покупки здесь и сейчас. Профессионалы стараются, чтобы покупатель сразу высказал все свои аргументы против покупки, чтобы на последнем этапе, который профессионалы именуют закрытием сделки, уже больше не сомневался и достаточно было малейшего аргумента в пользу товара, чтобы покупка состоялась. Если внимательно изучить эту «игру», то можно, по крайней мере, свести к минимуму спонтанные покупки, подчеркивает эксперт.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По мнению Анны Гусевой, преодолеть тягу к ненужным тратам можно с помощью курсов финансовой грамотности или кабинета психолога. Обычно транжирами становятся люди с темпераментом холериков или сангвиников, а также те, кто испытывает дефицит эмоций. Однако часто покупатели раскошеливаются в состоянии стресса. Ими движет страх возможного дефицита, желание держать всё под контролем. Например, когда началась пандемия, люди в ажиотаже скупали продукты и вещи, которые им были совершенно не нужны. Срабатывает и зеркально-нейронная связь: люди приобретают то, что актуально в их окружении. Выглядеть дорого в глазах других, даже если финансовые возможности этого не позволяют, свойственно людям с низкой самооценкой. Человек изо всех сил пытается ее поднять, чтобы избавиться от комплекса неполноценности. В этом случае имеет смысл обратиться к психотерапевту.

Подушка безопасности

Анна Гусева предостерегает, что в финансовых вопросах важно не впадать в крайности. Жизнь условно можно сравнить с рекой, берега которой — это прошлое и будущее. Зрелая, здоровая личность «плывет» по этому водоему, не забывая прошлый опыт и по возможности заглядывая в завтрашний день.

— Если у людей есть небольшие органические нарушения, то они либо цепляются за прошлое, либо живут ожиданиями грядущих приятных событий. В первом случае, например, держатся за нелюбимую и плохо оплачиваемую работу, ограничивают себя во всем. Во втором — залезают в кредиты ради предстоящих праздников, словно берут в долг у будущего , — рассуждает Анна Гусева.

Быть скрягой не менее плохо, чем слыть транжирой, и те и другие обделяют себя, подчеркивает эксперт. Причем жадный человек чаще всего скупится не только на деньги, но и на эмоции, адресованные другим.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

— Скупость и боязнь перемен порой ведут к тому, что люди экономят на собственном счастье. Такое состояние приводит к стагнации (застою), может вызывать несогласованность, конфликты в отношениях с окружением, приводит к упущению важных перспектив. Накопление материальных богатств и взаимодействие с окружающим миром — это совместное развитие и постоянное деление и перераспределение ресурсов, — продолжает психолог.

Если жадность начинает распространяться на личные отношения и на здоровье, то серьезных проблем не избежать. Психолог советует научиться быть хозяином ситуации, анализировать расходы и рассчитывать, какую сумму можно потратить на покупку, выгодно ли приобрести что-то более дорогостоящее, но качественное.

— Иногда люди жадничают, потому что находятся в коллективном бессознательном — цепляются за чужой негативный опыт. Они помнят те моменты, когда мошенники кого-то обманули, и боятся тратить деньги, чтобы не обмануться самим. Бывает, что человек копит, отказывая себе во всем, ради денег. Но скупость и богатство — два разных понятия. Деньги все-таки должны служить человеку, а не наоборот , — говорит психолог.

Фото: ТАСС/Ведомости/Денис Гришкин

Случается, что люди удовлетворяют свои желания и интересы, но при этом деспотично контролируют расходы и возможности остальных. Такое встречается в семьях, где глава семьи, будучи основным кормильцем, отказывает другим домочадцам в маленьких радостях.

— Когда мы раскрываемся, делимся добротой и щедры по отношению к другим, общество становится более здоровым. Не зря у нас в стране, особенно в XX столетии, всегда так ценились и ценятся сотрудничество, поддержка и сочувствие чужим интересам , — говорит Анна Гусева.

Даже такой важный элемент благополучия, как подушка безопасности, не должен превращаться в предмет постоянного беспокойства, считает Анна Гусева. Люди беспокоятся о том, сколько и когда отложить, переживают о безопасности накопленных средств, нервничают, когда кто-то просит их одолжить деньги. А бывает и так, что владелец кругленькой суммы успокаивается, теряет интерес к работе и перестает развиваться и двигаться вперед.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Существует базовая потребность выживать: тут речь о воде, еде, основной одежде, сне и так далее. Когда эта потребность закрыта, человек выживает. А подушка безопасности — это возможность жить полной жизнью. Важно настраивать себя на то, что она служит не только для трат на черный день. Психологически куда приятнее откладывать деньги на счастливые события — например, на интересные поездки, свадебное торжество, подарки близким людям, — комментирует Анна Гусева.

По словам психолога, любая финансовая опора должна подразумевать что-то положительное, позволяющее жить полной жизнью, а не тяжкий груз.