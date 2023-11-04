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Семейный детектив: как дети обворовывают своих родителей

Эксперты объяснили высокую латентность таких правонарушений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В последние годы участились случаи краж денежных средств при помощи мобильных телефонов родственников. Как правило, дети, причем необязательно несовершеннолетние, узнают код доступа в гаджеты родителей и тратят деньги через банковские приложения по своему усмотрению. Впрочем, нередко этим занимаются и другие родственники потерпевших. Между тем лишь единицы готовы заявлять на домашнего вора в полицию. О психологических и юридических аспектах краж в кругу семьи — в материале «Известий».

Мамкин вор

Всё чаще полиции приходится разбираться в делах о воровстве в кругу семьи. На прошлой неделе под следствием оказалась жительница Иванова, присвоившая накопления матери и пропившая их с друзьями. Деньги хранились под матрацем, и обнаружить их было несложно.

Но сегодня всё чаще подобные кражи совершаются при помощи чужих смартфонов. Достаточно подсмотреть комбинацию разблокировки мобильного и на несколько мгновений завладеть гаджетом, что обычно не представляет проблемы в семейном кругу и не вызывает подозрений. Люди старшего поколения становятся жертвами своей доверчивости чаще других — они сами просят детей и внуков помочь им с платежами, передавая пароли от банковских приложений.

телефон в руках
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В отношении 14-летнего жителя Кузнецка следователи регионального управления СК возбудили дело по статье о краже, после того как он перевел со счета матери на свой крупную сумму.

«По данным следствия, 22 октября 2023 несовершеннолетний, находясь дома вместе со своей матерью по улице Зеленая в городе Кузнецке, воспользовавшись тем, что последняя оставила свой мобильный телефон без присмотра, без разрешения взял ее телефон и зашел в приложение «мобильный банк». Затем подозреваемый перевел с ее банковского счета на свой банковский счет около 38 тыс. рублей, потратив их впоследствии на личные нужды», — говорится в сообщении управления СКР по Пензенской области.

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Юридические тонкости

УПК РФ не предусматривает возможности «забрать заявление» после возбуждения уголовного дела о краже и других преступлениях, отнесенных к категории дел публичного обвинения. Но есть оговорки.

— Если следователь или дознаватель квалифицируют действия одного из родственников как кражу, самоуправство, присвоение или растрату, то по закону такие дела нельзя прекратить в связи с примирением сторон, — рассказал «Известиям» адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. — Даже если потерпевший будет просить об этом. В данном случае мирное урегулирование может сыграть только роль смягчающего обстоятельства, но подозреваемого всё равно ждет наказание.

Но в некоторых случаях такие дела после примирения между родственниками могут и не дойти до суда.

суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Дело в том, что за потерпевшим остается право не давать показания против своего родственника, ссылаясь на ст. 51 Конституции. В таких случаях расследование начинает буксовать. В некоторых случаях дела в итоге прекращаются за недоказанностью.

Источник «Известий» в полиции соглашается, что внутрисемейные хищения — крайне проблемная категория преступлений. Дел таких немного, а подозреваемые чаще всего игроманы, алкоголики, наркоманы и люди, набравшие кредитов.

— Люди живут часто под одной крышей. Один терпит, другой ворует, обижает. В какой-то момент нервы не выдерживают, и обращаются к нам. Собираем материалы крайне внимательно, потому как часто заявитель в конечном итоге отказывается от своих слов. А бывает и так, что сам пострадавший (особенно если пожилой человек) приходит и говорит, мол, привлекайте меня за ложный донос, не хочу сыну, внуку жизнь портить.

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Семейный недуг

Как правило, кражи у родственников совершаются в семьях из маргинальной среды. Похищенное в большинстве случаев идет на покупку алкоголя, запрещенных веществ, проигрывается в казино или тотализаторах.

игромания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Алкоголизм, наркомания, игромания и другие виды зависимостей являются хроническим прогрессирующим заболеванием, с присвоенной им международной классификацией, напоминает психолог Лариса Паркина.

— Как и любое заболевание, эти недуги имеют набор симптомов и определенные условия для развития, основные из них — генетический и психологический факторы. При этом психологический преобладает. Иначе говоря, есть несколько способов вырастить зависимую личность и несколько способов поспособствовать развитию болезни. Например, алкогольная зависимость считается семейным заболеванием, пьет один, страдают все. Несмотря на это, подобные семьи считаются крепкими, всем плохо, но все друг за друга держатся.

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В одной упряжке

— Если зависимый заполняет пустоту своей души веществом, то созависимые родственники заполняют свою эмоциональную пустоту другими людьми. Спасают, помогают, жалеют, а одновременно ненавидят, ведь их родные причиняют им много боли своим поведением. Считается, что созависимый участвует в развитии зависимости именно тем, что мешает зависимому столкнуться с последствиями собственных действий. Например, мать выплачивает кредит за своего сына, чтобы у него не забрали имущество, в надежде, что он исправится. Или жена прикрывает своего нетрезвого мужа перед начальством, если он ушел в запой и не вышел на работу, берет всю ответственность за семью на себя. Взрослые дети дают деньги своим родителям, которые страдают зависимостью, но при этом не работают. То есть родственники всё спускают с рук, бесконечно прощают, уговаривают, манипулируют, призывают к совести, давят на жалость, но ничего не предпринимают, терпят любое поведение зависимого человека. Тем самым являются невольными спонсорами их безответственного поведения, — говорит Паркина.

По словам собеседника, любая зависимость — это болезнь безответственности.

девушка
Фото: TASS/Jonas Walzberg

— Тот, кто спонсирует эту безответственность, попросту помогает зависимому продолжать вести прежний образ жизни. А значит, лучшее, что можно предпринять, — это перестать спасать и позволить столкнуться с последствиями собственных действий или бездействия. И только тогда, когда близкие перестанут потакать подобному поведению, человек с зависимостью может принять для себя решение, хочет ли он дальше жить плохо и потерять расположение и поддержку близких или он готов меняться, лечиться и спасать себя. В этом контексте можно говорить о том, что игнорировать насилие, воровство, любое асоциальное поведение близкого человека и не привлекать его к ответственности за это, не только недопустимо, но и опасно для каждого члена семьи. Это не только материальные потери для родных, но и вклад в прогрессирование зависимости.

Детский вопрос

Офицер полиции, курирующий направление без вести пропавших подростков, говорит, что у многих «потеряшек» и «бегунков» на счету не одна кража у близких.

— Дети очень продвинуты во всем, что касается современных сервисов. Если уж они умудряются дистанционно приобрести наркотики, то манипуляции с удаленным банкингом для них — пара пустяков.

планшет
Фото: TASS/Annette Riedl

Он признается, что родители отказываются заявлять на беглецов в полицию из-за краж, как только узнают о размере наказания.

— Это не шутка. Сегодня украл деньги со счета — сразу ч. 3 ст. 158 УК РФ независимо от размера ущерба, до шести лет лишения свободы.

По его словам, подростки могут снять средства со счетов отца или матери в ночное время, заполучив в свое распоряжение телефон. Он подчеркнул, что работа с девиантными детьми и подростками требует участия специалистов.

Часто подобное поведение связано с привычкой, которая зародилась в детстве вследствие поступка, оставшегося безнаказанным. У такого человека есть желание, которые он хочет удовлетворить, и он привык добиваться своей цели воровством, объясняет механизм девиантного поведения психолог, телесно-ориентированный терапевт Мария Полякова.

— В моей практике был случай, когда ребенок крал деньги у своих родителей, для того чтобы купить им подарок, — рассказала «Известиям» психолог. — В ходе грамотно выстроенного диалога удалось договориться с подростком и родителями, предложив выделять ребенку небольшую личную сумму для пользования. Однако если эта ситуация оказалась бы безнаказанной, то это могло перейти в проблему в дальнейшем, уже в другом коллективе, с чужими людьми, которые могут вполне обратиться в полицию. Привычка брать чужое должна искореняться в зародыше.

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По мнению собеседницы «Известий», при решении таких вопросов внутри семьи стоит помнить, что заявление в полицию — это крайняя мера, которая может привести к тому, что близкий человек окажется в тюрьме.

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