У черта на побегушках: жулики вербуют сообщников среди пенсионеров

Если раньше кибермошенники вербовали для со своих нужд преимущественно несовершеннолетних, то сегодня им часто помогают пенсионеры. Привлекают к криминальному сотрудничеству и иностранцев. «Известия» вместе с экспертами разбирались в юридических последствиях для «обслуживающего персонала» оргпреступности.

Вербуют иностранцев и пенсионеров

В руки пермских полицейских на минувшей неделе попали два предполагаемых соучастника серии мошенничеств в отношении пожилых уральцев. Примечательно, что в качестве курьеров преступники привлекли пожилую женщину и ее 53-летнего сожителя. «Подработку» ранее судимый сообщник нашел в соцсети. Организаторы, после того как им удавалось уговорить пострадавших отдать деньги, требовали спрятать их в посылки с бельем и одеждой, а затем передать курьеру.

«Эту посылку потерпевшие передавали таксистам, которые не знали о совершаемом преступлении. В свою очередь, водители привозили на указанный адрес передачу и отдавали фигурантам. Камеры запечатлели, как сожители-курьеры забрали одну из таких посылок. Помимо части денег злоумышленники присвоили также постельные принадлежности и другие предметы, в которые потерпевшие прятали купюры. В ходе обысков полицейские изъяли предметы гардероба, которые фигуранты оставили себе», — говорится в сообщении регионального управления полиции.

— Принципиально нового в тактике преступников использовать социально незащищенных граждан в своих схемах нет, — рассказал источник в подмосковной полиции, специализирующийся на раскрытии такого рода преступлений. — Пенсионеров и инвалидов привлекали к криминальному ремеслу еще в советские времена. Раньше, например, в жилищах таких граждан обустраивали притоны для занятия проституцией или наркопритоны. Они многократно были осуждены, но всякий раз условно или с отсрочкой — суд в силу гуманного законодательства не мог назначить им реального лишения свободы. По тем же причинам привлекают и малолетних. В мессенджерах во время собеседования вербовщики приводят детям положения уголовного закона, освобождающего их от ответственности. Вот только не рассказывают о том, что они могут попасть в специализированные учебные заведения, которые мало чем отличаются от колоний. Из-за инфантильности современных тинейджеров преступники часто добиваются согласия. Комиссия курьера составляет от одного до нескольких процентов от украденной суммы, а это в среднем несколько десятков тысяч рублей.

Фото: МВД РФ

По словам сыщика, еще одна категория, которую часто эксплуатирует «удаленная» оргпреступность, — иностранцы. В качестве подтверждения его слов можно привести задержание в Чебоксарах уроженцев Молдавии, участвовавших в телефонном мошенничестве. Еще одного иностранца, студента из Узбекистана, задержали в Севском районе Брянщины в июне — он успел помочь аферистам отобрать деньги у шести местных жителей. Источник «Известий», объясняет это тем, что иностранцы часто не могут оценить степень риска быть пойманным в России.

— На допросах признаются, что если б знали о камерах наблюдения, никогда бы не подписались на такое, — делится опытом оперативник. — Этим занимаются те, кто недавно приехал в страну.

Не ведал, что творил

Курьеры, если они были в курсе намерений своего нанимателя, будут нести ответственность как соучастники, говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

— Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении с другими лицами (соисполнителями) , — объясняет юрист, — а также совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств. При вынесении наказания суд в приговоре указывает ссылку на соучастие, а именно на п. 2 ст. 33 УК РФ.

В стране уже формируется судебная практика по такого рода делам. Как правило, сложность для обвинителей возникает при доказывании умысла курьеров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Правовые последствия для таких людей зависят от того, осознают ли участники схемы, что они помогают совершить преступление, или нет, — рассказал «Известиям» адвокат Константин Кудряшов. — Обычно телефонные мошенники стараются использовать людей втемную, обманывая их, — например, говорят, что так они помогают полиции.

Если человек помогает преступникам осознанно, то он становится соучастником преступления.

— За умышленную помощь преступникам грозит уголовная ответственность. При этом, хотя таких преступников и называют телефонными мошенниками, на самом деле их деяния квалифицируются по пункту «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража денег с банковского счета или банковской карты, за что грозит лишение свободы на срок до шести лет. Либо по ч. 4 ст. 158 УК РФ — как кража организованной группой. Такая же квалификация будет, если сумма похищенного больше миллиона рублей (в особо крупном размере) — закон предусматривает за это преступление до 10 лет лишения свободы.

Случай из практики

Если человек помогает преступникам неосознанно, то уголовная ответственность ему не грозит.

— Схема хищения часто выглядит следующим образом, — делится случаем из юридической практики собеседник «Известий». — Жертва мошенников обычно передает деньги таксисту, как правило, премиального сервиса. Таким водителям привычно выполнять необычные поручения состоятельных людей, и они не задают лишних вопросов. После чего такой таксист передает деньги третьему человеку, в задачу которого входит перевести средства на банковский счет мошенников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев