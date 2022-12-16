Торчать в зале: как спортсмены подсаживаются на мефедрон

Самоубийство талантливой спортсменки в Подмосковье вновь напомнило о теме наркозависимости среди активной части населения. Это не первый случай, когда яркие представители молодого поколения становятся жертвами пагубной зависимости. По предварительным данным, погибшая систематически употребляла мефедрон. «Известия» выяснили, как употребление этого синтетического наркотика уживается со спортом и каковы шансы покончить с болезнью.

Неспортивное поведение

Причиной суицида титулованной спортсменки из подмосковного Орехово-Зуева Екатерины Думбравы могла стать наркотическая зависимость. Тело призерки чемпионатов России, Европы и мировых первенств по кикбоксингу обнаружила ее мать по месту жительства. Позже в интернете появилось аудиосообщение, в котором девушка признается в пристрастии к мефедрону, «солям», говорит, что ненавидит эти наркотики и намекает на готовность к суициду. Позже мать девушки подтвердила журналистам, что Екатерина в последнее время употребляла запрещенные препараты.

Торчать в зале Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kika Press

Это не первая трагедия в спорте, косвенной причиной которой могли стать психоактивные вещества. В ноябре стало известно о смерти российского бойца смешанного стиля Александра Писарева — его тело нашел в квартире отец. Позже появилась информация о том, что в организме были обнаружены следы употребления наркотических веществ. Супруга спортсмена усомнилась в том, что мужчина был наркозависимым, так как, по ее словам, вел здоровый образ жизни. В прошлом году был задержан 21-летний талантливый рукопашник из Екатеринбурга, у которого нашли целую россыпь таблеток экстази. Зарубежных примеров того, как в употребление уходят звезды спорта мировой величины, тоже хватает, достаточно вспомнить Майка Тайсона.

Ищут злость и энергию, находят слабость

Источник «Известий» в антинаркотическом подразделении столичной полиции подтвердил, что спортсмены нередко попадают в поле зрения оперативников.

— Действительно, мы периодически задерживаем наркозависимых спортсменов либо бывших спортсменов. В беседах они делятся, что «меф», «соли» (название запрещенных препаратов на сленге. — Ред.) им кто-то из окружения порекомендовал как средство быть в тонусе, как средство быть более агрессивным, злым. Даже в качестве диеты… Некоторые спортсмены, в частности, участники боев без правил, подвальных боев, искренне считают, что таким способом можно получить преимущество в тренировочном процессе или перед боем, — рассказывает собеседник.

Но вместо плюсов одни разочарования: попасть в руки правоохранителей по статье УК РФ за хранение — без преувеличения самый безобидный исход.

Торчать в зале Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Fernando Lavoz

— Мало того, это серьезный шанс на спасение. Дело в том, что даже одноразовое употребление таких синтетических наркотиков часто приводит к фатальным последствиям: смерти, инвалидности, душевной болезни. Человек себя ведет неадекватно, творит безумие. В таком состоянии отключается инстинкт самосохранения. Был случай, когда человек собственноручно соскоблил ножом мышцы со своей руки — ему казалось, что под кожей насекомые… Жутких примеров масса, — отметил источник.

Сыщик добавил, что задержание за незаконный оборот наркотиков часто идет на пользу наркозависимому.

— Часто бывает, что только таким образом о проблеме человека узнают его родные, стараются помочь. А вне воли доступ к наркотикам ограничен, есть медобслуживание. К тому же сейчас многое делается в системе исполнения наказания, чтобы бороться с наркозависимостью, — подчеркивает он.

У медицинского сообщества есть практическое и научное объяснение такой популярности «синтетики» среди единоборцев.

— Спортсмены зачастую употребляют именно мефедрон в связи со стимулирующим эффектом наркотика, — говорит главврач «Клиники доктора Исаева» Даниил Петров. — Дело в том, что люди спорта очень часто сидят на специальных препаратах, которые якобы улучшают энергетический потенциал. Со временем без них становится тяжелее справляться с любыми нагрузками. Их предпочтения, как правило, это стимулирующие наркотические препараты: мефедрон, кокаин, амфетамин, — замечает специалист.

У спортсменов может появиться иллюзия, что употребление запрещенных веществ позволяет им больше и эффективнее тренироваться.

— Также контактные виды единоборств, где присутствует травматизация головного мозга, подразумевают поражение височных и лобных долей головного мозга. В связи с этим у спортсменов возникает аффективная неустойчивость, которую эти наркотики отчасти подавляют и на каком-то ограниченном этапе упрощают взаимодействие в социуме. По сути, они их используют как антидепрессанты. Но последствия для организма порой могут быть необратимыми, — добавляет врач.

Торчать в зале Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst

Мефедрон вызывает сильную зависимость даже после нескольких проб. Также может возникнуть психоз, и уже после первого психоза когнитивные функции могут не вернуться на предыдущий уровень. Врач-нарколог добавляет, что его употребление приводит к тревожным расстройствам, паническим атакам. А с точки зрения соматических заболеваний — к тахикардии, повышенной потливости, тремору конечностей. Лечение возможно с помощью комплексного подхода, включающей купирование симптомов в рамках детокса, а затем терапевтическую программу в реабилитации.

Выход есть

Участники сообщества «Анонимные наркоманы», утверждают, что избавиться от пагубной зависимости возможно.

«У многих из нас были суицидальные мысли, в сообществе я знаю людей, у которых были попытки суицида, но когда они попали в сообщество АН, этот кошмар закончился, и они обрели жизнь свободную от употребления наркотиков, — поделился с «Известиями» представитель сообщества АН. — Я не мог остановиться, мои мысли всё время возвращались к наркотикам, это был какой-то замкнутый круг, пытаюсь бросить, держусь некоторое время, и потом всё равно иду употреблять, несмотря на данные много раз обещания. Конечно, при такой жизни я начинал задумываться о самоубийстве. Но когда я попал в «Анонимные наркоманы», кошмар прекратился, благодаря сообществу и программе «12 шагов» меня перестали преследовать навязчивые мысли о наркотиках, и непреодолимое желание употребить отпустило меня».

Собрания сообщества АН — это абсолютно бесплатный и доступный каждому способ прекратить употреблять наркотики. На сегодняшний день сообщество АН существует в 282 городах РФ. Также проводятся зум- и скайп-собрания.