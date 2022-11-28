Возвращайтесь поскорей: как будет осуществляться реабилитация наркоманов

Госдума приняла в трех чтениях законопроект о механизме социальной реабилитации наркоманов. Документ вводит основополагающие понятия и назначает ответственные за систему ведомства. Однако форму и другие важные нюансы процедуры возвращения наркозависимых к нормальной жизни только предстоит разработать. Подробности — в материале «Известий».

Начало положено

Законопроект о внесении поправок в уже существующий закон «О наркотических средствах и психотропных вещества», разграничивающий медицинскую и социальную реабилитацию, был принят Госдумой на уходящей неделе. Но если статус и формы медицинского восстановления законодательно определены, то вокруг социальной реабилитации образовался правовой вакуум.

«В настоящее время законодательно не определены формы социальной реабилитации больных наркоманией, не урегулированы вопросы государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требований в указанной сфере. На урегулирование данных вопросов направлены положения проекта федерального закона» , — говорится в пояснительной записке. Также авторы поправок указали, что положения закона предусматривают отлагательный период сроком на год, связанный с принятием «порядка поэтапного прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации и апробации данного подхода в правоприменительной практике».

Ресоциализация под госнадзором

Один наркоман за год втягивает в употребление до 10 человек, говорит депутат Госдумы Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия». По его словам, закон внесет весомый вклад в борьбу с наркотизацией, хотя в проекте имеется ряд недоработок.

— Первое, что мы вместе с экспертами из «Трезвой России» попросили исправить в этом законопроекте — убрать пункт, который говорил о том, что соцреабилитация может осуществляться только после прохождения гражданином медицинской реабилитации. Дело в том, что статистика и динамика показывают, что из 10 больных в медицинской реабилитации нуждаются только четверо. То есть шесть человек могли остаться за скобками, без возможности получить помощь. Но нас услышали, эти изменения были приняты.

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Законопроект предусматривает создание нормативно-правовой базы в Минтруде и Минздраве. Проекты этих документов, по словам депутата, должны были быть предоставлены между 2-м и 3-м чтениями законопроекта, однако сделано это не было.

— Была возможность остановить принятие закона в 3-м чтении, но мы приняли во внимание просьбу профильного комитета и правительства, а также их обязательства до 1 сентября 2023 года (дата вступления закона в силу) подготовить такого рода правовую базу совместно с экспертным сообществом.

По словам Хамзаева, теперь доработка комплексной системы до логического завершения находится под депутатским контролем.

— В реабилитации, лечении, ресоциализации больных наркоманией принципиален комплексный подход к решению проблемы. Больной должен получить максимально безопасную, качественную помощь. Данным направлением должны заниматься только профессионалы, прошедшие соответствующую подготовку. Реабилитационные центры должны соответствовать стандартам. Всего этого будем добиваться на уровне создания нормативной базы.

Мнение реабилитологов

Практики также ждут «детализации» законопроекта на уровне ответственных ведомств.

— На данном этапе мы видим, что этот закон рамочный, то есть он конкретно не регламентирует, что можно сделать, что нельзя, что хорошо, что плохо, — говорит президент Независимой наркологической гильдии, психиатр-нарколог Руслан Исаев. — Поэтому пока что мы не можем ничего ждать от него. Нет четко разработанных порядков, и мы в дальнейшем будем тщательно следить в рамках общественного контроля за принятием этих порядков и их реализацией.

Несомненным плюсом собеседник «Известий» считает уже тот факт, что у социальной реабилитации появилось определение.

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— [Согласно законопроекту] социальная реабилитация идет сразу же после окончания наркологической медицинской помощи. Мы видели, что в первоначальном варианте указывался очень длинный и с какой-то стороны бесполезный путь, где после медицинской помощи шла медицинская реабилитация, а только потом социальная. Это очень долгий путь, он не нужен. То, что в последнем варианте закона отошли от этой концепции, — это большой плюс. А с другой стороны, очень важно оказывать социальную реабилитацию только после наркологической медицинской помощи, так как человек не сможет попасть на нее «с улицы», а изначально проходит врача-нарколога.

К минусам законопроекта Исаев относит то обстоятельство, что документ касается в основном оказания бесплатных госпрограмм социальной реабилитации, которых в стране очень мало.

— Негосударственных организаций, которые занимают более 90% этого рынка, этот закон напрямую не касается. Мы можем субъективно оценить работу того или иного центра, но сверять мы будем с государственным стандартом, с работой государственного центра. Но это не является прямым руководством к действию, так как находится не в правовом поле, а скорее в рекомендательном, этическом.

Тренинги, беседы и арт-терапия

О том, что такое социальная реабилитация в широком смысле слова и какие методики сегодня используются, чтобы помочь наркоманам стать полноценными членами общества, «Известиям» рассказала Татьяна Метелёва, руководитель центра «Двойной диагноз».

— Это, по сути, психологическая реабилитация, нацеленная на восстановление или взращивание социальных функций, которые чаще всего у человека пострадали из-за расстройства или зависимости. Это также адаптация к тем нормам, правилам, которые есть в обществе. Процесс направлен на снижение психологической тревоги, дискомфорта, страха перед социальным окружением, оценкой окружающей среды.

В реабилитационные центры обычно попадают люди, у которых сильно нарушена социальная адаптация, говорит специалист.

— Зависимость — это верхушка айсберга, под которой лежит глубокий психологический дискомфорт и чаще всего психологическое расстройство, которое требует внимания.

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В медицинской реабилитации, в отличие от социальной, больший упор делается на восстановление физического здоровья человека, говорит психотерапевт.

— Однако она включает в себя определенные психотерапевтические методики, но не раскрывает суть социальной реабилитации до конца.