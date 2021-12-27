Я рисую Дом: как возвращают в нормальную жизнь наркозависимых детей

Детская наркомания остается значительной проблемой для общества. Выявить юного наркомана — это лишь полдела. Как вернуть ребенка к нормальной жизни — вот в чем главный вопрос, который не всегда удается решить. «Известия» посетили социально-реабилитационный центр для наркозависимых подростков семейного типа, базирующий свою работу на трудах великого советского педагога Антона Макаренко.

Под одной крышей

Большой дом по соседству с церковью собора Зосимовских Святых виден от самой развилки на деревню Терехово. Здесь, во Владимирской области, и находится реабилитационный центр семейного типа «Возрождение» для несовершеннолетних. Впрочем, обитатели называют свое учреждение просто Домом — с заглавной буквы. Три этажа, летняя веранда-пристройка, автостоянка. Чуть поодаль — небольшой палаточный лагерь. Над крыльцом вывеска и герб с деревом и яблоками.

Дети здесь сами ведут хозяйство, убирают, готовят пищу, чинят поломки — одним словом, занимаются своим бытом. Подросток попадает в Дом после того, как принимает устав общины. По мере прохождения этапов реабилитации (их здесь называют фазами) растет и ответственность — обитателю Дома доверяют дежурства, контроль над младшими. Третья фаза — экспедиторство.

Я рисую Дом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Это категория ребят, которые вместе с консультантами активно помогают выздоравливать тем, кто только пришел, у кого есть проблемы, рассказывает гостям 16-летняя Светлана (все имена подростков изменены). — Например, в Доме нельзя разговаривать про употребление, наркотики, и вдруг кто-то нарушил это правило. Это обсуждается с экспедиторами.

Сейчас экспедиторов в Доме четверо, и Света одна из них. К концу экспедиторства подростки уже активно интегрируются в жизнь вне стен центра: ищут работу, решают вопросы с поступлением в вузы. Заключительный этап — это, по сути, выход из центра. Но это не значит, что контакт с ним обрывается — выпускники поддерживают связь со своими «домашними».

«У меня были деньги — друзья этим пользовались»

Света выглядит вполне домашней девушкой: у нее прекрасное воспитание, яркая внешность, она стильно одевается. Но еще несколько лет назад ее родители не знали, что делать с ее пагубным пристрастием к наркотикам.

— Мне было трудно в школе выстраивать отношения со сверстниками. Я попала в новую школу, где нашла себе подругу. Но мы поссорились из-за ерунды. Мне хотелось доказать, что я могу и без нее, искала новые знакомства. И я нашла себе подружек, которые употребляли наркотики. Они казались мне модными, хотела на них походить. Меня не смущало, что эти девушки пьют и временами где-то валяются. Я думала «их все знают, они популярны». Так я попробовала наркотики в 12 лет. В 13 лет у меня появился молодой человек-наркоман.

Света говорит, что деньги не были проблемой в семье, у нее всегда были средства — новые «друзья» этим пользовались.

Очередное употребление наркотика привело к передозировке. Мать, уже давно подозревавшая неладное, убедилась в том, что у дочери зависимость. Девочку направили в МСРЦСТ. Свету особенно «зацепило» то, что здесь не нужно завоевывать авторитет для того, чтобы с тобой считались.

— К нам приехала девочка-выпускница, она подолгу беседовала со мной. Я видела, какая она жизнерадостная, что жизнь ее прекрасна без наркотиков.

Я рисую Дом Пациентка социально-реабилитационного центра семейного типа «Возрождение» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Для ребят проводятся консультации со специалистами, психологами. Важный аспект — духовная составляющая программы. Со всеми строго по желанию общается настоятель местной церкви, они посещают храм. Парням особенно нравятся военно-патриотические мероприятия, участие в поисковых работах под Ржевом, курсы выживания, единоборства (в центре оборудован спортзал). А Свете, например, по душе творческие тренинги по Станиславскому.

— Мы рассказываем о себе на сцене в финале нашего пребывания здесь перед ребятами, консультантами, родителями. Это такой творческий экзамен.

«Я чувствовал себя животным»

Семену 17 лет. Красивый высокий парень спортивного телосложения. С хорошей речью, умным взглядом — хоть на обложку рекламного буклета престижного института. Даже представить трудно, что еще несколько лет назад он был наркоманом и фактически жил на улице. Он проводит корреспондентов «Известий» в мужскую комнату, куда доступ девочкам закрыт. Здесь несколько двухъярусных кроватей, постеры со спортсменами и музыкантами на стенах, фотографии самих мальчишек.

— Здесь есть ребята, которые ушли из центра, — говорит Семен, вглядываясь в лица на коллаже. Он говорит об этом с очевидным сожалением в голосе. Не все пришедшие в дом остаются здесь до конца. Кому-то сложно морально, кто-то не в силах устоять перед зависимостью и желанием употребить.

История болезни Семена началась с развода родителей, так он сам считает. Говорит, что тяжело было справиться с ссорами близких людей, и он нашел себе друзей-хулиганов.

— Вандализм, спиртное, правонарушения — мне и моим товарищам казалось, что вот она, свобода, — рассказывает он. — Мы всерьез говорили друг другу, что лучше прожить 20 лет с кайфом, чем состариться без острых ощущений. Скоро я познакомился с парнем, который предложил мне кое-что, как мне казалось, покруче выпивки.

Я рисую Дом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Попробовав марихуану, он уже через два месяца перешел на «химию». Но наркотики требовали средств. Семен стал воровать деньги у матери, потом начал вовлекать в употребление других исключительно ради выгоды, ведь они несли ему деньги.

— У меня начались передозировки. Однажды я едва не сошел с ума после употребления. Мне стало жутко. Я решил завязать. Хватило меня дня на три.

Тем временем отношения с матерью становились все хуже.

— Мама подавала на меня в розыск, меня находила полиция, я опять уходил из дома. Ночевал то у друзей, то в подъездах. Воровал по магазинам. В 14 лет я уже употреблял по нескольку раз на дню, бывало, что не спал из-за этого по четверо суток. В какой-то момент я почувствовал себя животным. Все меня считали кидалой, и общался я с такими же. Все, что нас объединяло, — желание кайфануть.

Семен говорит, что ему долго удавалось «шифроваться» от матери. Она считала, что у мальчика просто сложный переходный возраст. Когда вскрылась правда, парня отправили на прием к психиатру, но отказаться он употребления он был не в силах.

— Мне дали деньги на обувь, а я спустил их на вещество. Начались вопросы, просмотрели мою переписку, все поняли. В какой-то момент родители поставили меня перед выбором — либо я ухожу из дома и живу своей жизнью, либо реабилитация.

Так Семен попал в «Возрождение». Сегодня он один из тех, кто активно помогает новичкам. У него серьезные успехи в спорте.

«Я понял, как им было больно видеть меня таким»

Дмитрий тяжело переживал проблемы в семье: отец пил, часто пропадал по нескольку дней.

— В 11 лет я уже систематически употреблял спиртное. А в 12 я попробовал аптечные наркотики. У меня сразу случилась передозировка, меня госпитализировали.

Знакомые наркоманы казались Диме крутыми, взрослыми. После выписки он не отказался от употребления и очень быстро перешел на «химию».

— Мне было 15 лет, когда меня поймали с закладкой, которую я забирал из тайника. Я испугался по-настоящему. Но и этого страха хватило ненадолго — я продолжил… Мама сказала, что не хочет видеть дома «торчка» — либо я прохожу программу реабилитации, либо ухожу и живу своей жизнью.

Я рисую Дом Пациент социально-реабилитационного центра семейного типа «Возрождение» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Испытание сблизило родителей Димы. Отец полностью отказался от алкоголя.

— В реабилитационном центре я сразу понял, что здесь хотят помочь, проблема была в том, что я не хотел этой помощи: желание употреблять долго меня не покидало.

Он уже два года в «Возрождении». Работа консультантов центра, педагогов и искреннее желание помочь, поддержать, исходящее от сверстников, испытывающих такие же проблемы, сделали свое дело — Дима изменился.

— У меня таких друзей до программы вообще никогда не было, — признается парень. Важным, решающим моментом для него стал откровенный разговор с родителями здесь, в центре. Это часть программы выздоровления.

— Мы по-честному рассказали друг другу, что нам не нравилось. Я рассказал свои детские обиды, а они рассказали то, что чувствовали. И я понял наконец, как им было больно видеть меня употребившим.

Скоро Дима вернется домой, признается, что боится, ведь он привык к дружелюбной атмосфере, понятному распорядку дня центра. Опасается и встречи с кем-то из прошлой жизни.

— Но у меня есть люди за спиной, друзья, они мне помогут, — говорит Дима.

Он и сам уже помогает многим ребятам в центре. Программа «Возрождения» устроена таким образом, что старшие ребята помогают новичкам нащупать правильные ориентиры в жизни.

— Ты объясняешь ему, как нужно правильно делать, помогаешь жить по-честному. Разбираешь ситуации, подсказываешь, как сделать правильно. Самое распространенное наркоманское проявление — тупая шутка или вранье. Сначала стараемся объяснить человеку, что так здесь поступать не следует. Если не помогает, то записываем эту ситуацию в специальную открытую книгу, а потом разбираем ее, как у нас говорят, «на дом» — все вместе.

Дело Макаренко живет

Выпускники оставляют на специальной стене в Доме раскрашенные на свой вкус гербы. Герб — это не диплом или медаль, которые остаются на всю жизнь. Чтобы герб продолжал красоваться на стене, нужно выполнять ряд условий: иметь постоянное место работы или учебы, поддерживать отношения с центром и своей семьей, не употреблять наркотики и жить по правилам чести сообщества, считает создатель центра Дмитрий Кореняк. Он считает себя продолжателем идей выдающегося педагога Антона Макаренко.

Я рисую Дом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Но что же толкает детей к наркотикам?

— Человек ставит себя и свои желания в центр мира — в этом основа культуры потребления, которая сейчас распространяется в обществе. Главное, для чего человек живет в этом случае, — получать удовольствие. И употребление наркотиков становится логичным следствием такого мировоззрения. Мы предлагаем жить в другой парадигме. Альтернативой культуре потребления будет служение людям, семье, идеям, памяти предков, Родине. Мы предлагаем человеку признать, что помимо его желаний есть желания других людей вокруг, помимо его чувств есть чувства других.

Важные действующие лица в программе — консультанты. Некоторые из них сами в прошлом наркоманы. Едва ли самый лучший ученый, врач или педагог сможет понять, что чувствует себя зависимый от психоактивного вещества подросток, не пройдя этот опасный путь.