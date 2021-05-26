Вещества в себе: россияне гибнут от табака, алкоголя и наркотиков

Более миллиона россиян каждый год умирают от алкоголя, наркотиков и табака , говорится в докладе «Национальный демографический рейтинг субъектов России — 2021», подготовленном в рамках федерального проекта «Трезвая Россия» (имеется в распоряжении «Известий»). Эксперты подчеркивают: зависимость растет и «молодеет». А прежние методы борьбы уже несколько лет как себя изжили . Подробности — в материале «Известий».

Минус миллион

В России с 2016 года статистика демонстрирует снижение рождаемости. По данным Росстата, убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в 2019 году составила более 317 тыс. человек, а в 2020 году — более 688 тыс.

Сокращение рождаемости, по мнению экспертов проекта «Трезвая Россия», объясняется не только «демографическим провалом» 90-х, но и распространенностью психоактивных веществ, как легальных, так и запрещенных. 75% в общей статистике смертности занимают последствия потребления алкоголя, наркотиков и табака. Авторы исследования учитывают не только интоксикацию и случайные отравления, но и сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также убийства и самоубийства, совершенные под воздействием алкоголя и наркотиков. По этим причинам ежегодно преждевременно уходит из жизни более миллиона россиян.

Синтетика и «омоложение»

Конкретно по вине наркотиков происходит около 300 тыс. смертей в год. Представители проекта не указывают, как именно получены такие данные. Но, ссылаясь на статистику, они отмечают, что общее количество официально зарегистрированных наркозависимых в России составляет более 600 тыс. человек. Судя по некоторым соцопросам, наркотики в стране употребляют около 7,5 млн человек. При этом «Трезвая Россия» называет «более близким к реальности» число свыше 5 млн человек. Расхождения объяснили тем, что из 10 наркозависимых на официальном учете стоит всего один.

Эксперты проекта отмечают, что в последнее время значительно дешевле и доступнее стали синтетические наркотики, что привело к «омоложению» наркомании. За минувшие пять лет число несовершеннолетних наркоманов выросло более чем на 60%. Один потребитель за год втягивает в свою «орбиту» в среднем около 10 человек.

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В 2018–2019 годах «Трезвая Россия» проводила исследование о распространенности наркотиков среди учащихся учебных заведений. В опросе приняли участие более 20 тыс. человек из всех федеральных округов страны. Результаты показали:

Автор цитаты – 5 из 10 учащихся школ в возрасте 13–15 лет хотя бы раз в жизни пробовали наркотики (30% девочки, 70% мальчики); – 7 из 10 учащихся школ в возрасте 15–17 лет хотя бы раз в жизни пробовали наркотики (30% девушки, 70% юноши); – 8 из 10 учащихся высших учебных заведений хотя бы раз в год употребляют наркотики (40% женщины, 60% мужчин); – 9 из 10 учащихся всех видов учебных заведений назвали легкую доступность наркотиков одной из главных причин начала потребления.

Нарколог и врач-психиатр Александр Ковтун в беседе с «Известиями» согласился, что с развитием интернета и международных связей достать наркотики стало легче. Однако однозначно говорить об «омоложении» наркозависимости не вполне верно.

— Действительно, те подростки, которые проявляют интерес к веществам, быстрее его удовлетворят, чем это было возможно раньше. Но что наркозависимость помолодела, очень сложно утверждать — возможность попробовать наркотики не синоним наркозависимости. Посчитать количество зависимых очень сложно, латентность этого явления очень высокая, и поэтому любые цифры заведомо недостоверны, — пояснил нарколог.

В докладе подчеркивается, что каждый четвертый осужденный в стране отбывает наказание за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Такое количество дел, с одной стороны, показывает масштаб проблемы, а с другой — изъяны антинаркотической стратегии: следствие редко выходит на крупных поставщиков. По подсчетам специалистов, ежемесячные экономические потери на одного наркозависимого составляют в среднем 220 тыс. руб. (уголовные преступления, нагрузка на медицинские и социальные учреждения, трудовые ресурсы и т. д.).

«В России до сих пор применяется «палочная стратегия», которая сводится к наказанию отдельных лиц, как правило, самих потребителей наркотиков и «микродилеров»… Продолжительные сроки получают преступившие закон закладчики и мелкие звенья в цепочке наркотрафика, что не оказывает какого-либо влияния на исправление наркоситуации в масштабах страны», — сказано в исследовании.

Другой проблемой, по мнению экспертов, является привлечение по ст. 228.2 УК медицинских и фармацевтических работников — за нарушение правил оборота наркотических средств, повлекшие их утрату. Как отметили в «Трезвой России», зачастую медицинские и фармацевтические работники избегают применения наркотических средств и психотропных веществ к паллиативным пациентам, опасаясь следствия.

Нарколог Александр Ковтун согласен с этим утверждением лишь наполовину:

— Оборот наркотических средств в медицине связан с такими бюрократическими моментами, что лишний раз этой темы касаться не хочется. Потеря времени огромная, ответственность огромная, за каждую ампулу отчитываться. Но это не приводит к тому, что пациентам не оказывается помощь и не выполняются врачебные назначения.

Лишний градус

Острейшей проблемой остается смертность от алкогольных отравлений. Злоупотребление спиртным прямо или косвенно связано с суицидом (62% случаев), смертью от цирроза печени (68%); летальными случаями панкреатита (60%); гибелью от сердечно-сосудистых заболеваний (40%).

По итогам 2019 года самым употребляемым видом алкоголя в стране является пиво — 8,5 млрд литров, затем следует водка — около 1 млрд литров . К таким выводам пришли эксперты «Трезвой России», оценивая не только данные о продажах продукции, но и комплексно анализируя объемы закупок стеклотары, спирта и т. д. При этом 60% всей реализуемой алкогольной продукции — контрафакт, говорится в исследовании.

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Как и в случае с наркотиками, потребление алкоголя среди молодежи достаточно велико.

В 2019 году «Трезвая Россия» проводила опрос. В нем поучаствовало 120 тыс. человек из 65 регионов России, основной возраст опрашиваемых — 18–23 года. Выяснилось, что алкоголь употребляет 69% молодежи. Систематически (раз в неделю) спиртное выпивают 53% респондентов.

Тает в дымке

Россия остается одним из главных потребителей сигарет наряду с Китаем, Японией, США и Индонезией. В нашей стране количество курильщиков держится на уровне более 44 млн человек (треть населения), полагают авторы доклада.

Почти четверть россиян — 22,5% — курят ежедневно . Такие данные приводит Росстат по итогам наблюдений. Самая курящая группа — люди в возрасте от 40 до 50 лет (32,5 %). Причем более 20% всех курящих жителей России начали курить в юности, в возрасте 14– 15 лет. Самый высокий уровень курящей молодежи наблюдается среди студентов ПТУ и техникумов. Всего около 73% студентов и 65% студенток, зависимых от табака .

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Для борьбы с табачной зависимостью эксперты «Трезвой России» предлагают взять за образец антитабачное регулирование в Австралии. В 2012 года там приняли первый в мире закон о единообразном оформлении сигаретных пачек.

— Все табачные изделия продаются в одинаковых пачках оливково-зеленого цвета с устрашающими фотографиями больных детей и органов, поврежденных табачным дымом. Единственным отличием пачек со «страшными картинками» являются названия марок сигарет, напечатанные одинаковым мелким шрифтом. Этим самым уничтожается внутренняя конкуренция, связанная с узнаваемостью и предпочтением определенного бренда, — пояснили в «Трезвой России».