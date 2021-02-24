Кто сказал «мяу»: российские наркоманы переходят на «синтетику»

Сводки последних недель свидетельствуют о росте числа изъятий полицейскими синтетического наркотика мефедрона. На минувшей неделе аресты, связанные с оборотом «мефа», прошли в Центральной России и Сибири. Подробности — в материале «Известий».

Смертоносные реки

Мефедроновых сбытчиков всё чаще задерживают по всей России. На прошлой неделе в Казани полиция изъяла у местного жителя 55 свертков с «мефом». 33 разовые дозы нашла полиция у жителя Каспийска в Дагестане. А омские стражи порядка накрыли бизнес местного жителя, который занимался сбытом мефедрона. 27-летний омич готовил наркотик сразу в нескольких съемных квартирах. В собственном жилище у него нашли и изъяли 440 граммов готового продукта и 850 граммов прекурсоров. На Кубани сотрудники ГИБДД задержали на посту молодого человека, в сумке которого было найдено более 3 кг мефедрона, расфасованного для мелкооптовой реализации.

Кто сказал «мяу»_2 Готовый наркотик, обнаруженный полицейскими у 27-летнего омича Фото: МВД РФ

Самое крупное изъятие «мефа» случилось в середине февраля в Волоколамском районе Подмосковья. Наркополицейские накрыли лабораторию, производившую ежемесячно полтонны синтетики. На момент визита оперативники изъяли 165 кг готового вещества и еще 2 т компонентов.

Такая активность наркодилеров и подпольных производителей говорит о существенном спросе на мефедрон на черном рынке, как, впрочем, и на другие синтетические запрещенные препараты.

Кто сказал «мяу»_1 Нарколаборатория, производившая ежемесячно полтонны синтетических наркотиков, обнаруженная сотрудниками полиции в Волоколамском районе Подмосковья Фото: МВД РФ

В некоторых регионах потребление стимуляторов из пробирки выросло значительно. В Белгородской области, например, уже подвели итоги за год — оказалось, что «синтетики» изъяли в 48 раз больше (325 кг), чем в 2019 году. Пример показателен, так как этот приграничный регион всегда был стратегическим для международного наркотрафика.

Порошок грязно-белого цвета

Непосвященному сложно отличить мефедрон от других запрещенных веществ — грязно-белый порошок, как и многие другие средства. Но наркоманы и те, кто борется с заразой, узнают «меф» по характерному резкому запаху.

— Это точно не парфюм, — пояснил собеседник «Известий» из столичной полиции. — Чем-то экскременты кошачьи напоминает.

Автор цитаты Мефедрон (4-метилметкатинон или 4-метилэфедрон) — химическое соединение класса замещенных амфетаминов и катинонов, психостимулятор и эмпатоген. Острая интоксикация вызывает эйфорию, сексуальное возбуждение, повышенную восприимчивость. При повышении дозы наблюдаются мышечные спазмы, бессонница, тахикардия, анорексия и бред преследования. Возможен летальный исход. Прием вещества приводит к сильнейшему абстинентному синдрому. Постановлением правительства РФ от 29 июля 2010 года № 578 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств» внесен в Список I наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

Кто сказал «мяу»_5 Оборудование для расфасовки мефедрона в одной из нарколабораторий, обнаруженных сотрудниками полиции Фото: МВД РФ

Оперативник признается, что ежедневно в столице фиксируются случаи смерти от передозировки наркотиков и речь в том числе о мефедроне.

— Выезжаем осматривать трупы, а потом заключение приходит об отравлении препаратом, в состав которых входит 4-метилэфедрон. Часто это несовершеннолетние.

Сыщик говорит, что постоянно употребляющие это вещество люди отличаются бегающим взглядом, бледностью лица.

Мнение врача

По словам президента Независимой наркологической гильдии Руслана Исаева, мефедрон на нелегальном рынке присутствует давно.

— Этот наркотик относится к группе стимуляторов и по своему действию отдаленно напоминает эффект от употребления кокаина. Методы лечения от этой зависимости довольно хорошо изучены. Он оказывает губительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, головной мозг, вызывает депрессию. Пациентам свойственно суицидальное поведение, — рассказал психиатр-нарколог «Известиям». По его наблюдениям, особенно большого числа мефедроновых пациентов в частных клиниках сегодня не наблюдается.

Кто сказал «мяу»_3 Мефедрон в подпольной лаборатории, обнаруженной сотрудниками ФСБ в ходе операции по пресечению деятельности преступной группы по производству синтетических наркотиков Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

— Так называемый «тренд» на тот или иной запрещенный препарат — явление часто локальное и связано со многими факторами. Например, появляется лаборатория, которая наладила каналы сбыта и заполонила своим товаром конкретный регион, — объясняет медик. Он отметил, что летальные случаи и тяжелые отравления не доходят до обычных наркологических клиник, в том числе частных. Он также предположил, что смерти от употребления могут быть связаны с изменением формулы наркотика.

Непредсказуемый эффект

Мефедрон часто занимал место других наркотиков, когда на черном рынке по той или иной причине наблюдался дефицит привычного «товара». Так было в 2008 году в Европе, когда случился кризис производства популярного в ночных клубах наркотика МДМА, он же «экстази» (это связывали с активными действиями правоохранительных органов Камбоджи, где в ходе рейдов полиции были уничтожены большие объемы прекурсоров). Пустота была быстро заполнена амфетамином и мефедроном, получившим сленговое название «мяу-мяу», при этом дилеры предпочитали продавать их под привычной наркоманам маркой «экстази».

Специалисты считают, что главная опасность мефедрона в том, что его состав постоянно меняется и никогда невозможно предсказать, что конкретно входит в состав той или иной партии. Поэтому трудно предсказать точно вредное воздействие, а также и лечить последствия приема. Циркулирующий в столице мефедрон, например, в ряде случаев вызывает после употребления длительный сон до двух суток. Не исключено, что это особенность новой разновидности «мефа».

Кто сказал «мяу»_4 Нарколаборатория, обнаруженная сотрудниками ФСБ РФ на территории Ивановской области в ходе оперативных действия по пресечению противоправной деятельности организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

— Передозировка — это лишь одна дорожка к печальному концу. С мефедроновыми наркоманами часто случаются несчастные случаи. В состоянии одурманивания они нападают на людей, даже убивают. На так называемых отходняках [при возникновении абстинентного синдрома] испытывают жуткие страхи и часто заканчивают самоубийством, — говорит столичный наркополицейский. Он добавил, что в интернете и в СМИ продолжается пропаганда синтетических наркотиков.