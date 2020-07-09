Не варенье варят: как распознать в квартиранте наркоторговца

Рекордную партию синтетических наркотиков изъяли оперативники ФСБ в Ленинградской области на этой неделе — 55 кг амфетамина и МДМА предназначались для реализации в Центральной России и на юге страны. Эксперты считают, что рынок запрещенных препаратов «из пробирки» растет вместе с числом лабораторий. О новых тенденциях наркооборота и о том, как не оказаться невольным помощником драгдилеров, — в материале «Известий».

Сразу несколько громких спецопераций полиции и ФСБ последних месяцев говорят о росте производства синтетических запрещенных препаратов. И тому есть объективные причины.

— Пандемия резко сократила число поставок наркотиков растительного происхождения. Но, увы, это не означает, что зависимые начали потреблять меньше — просто одни вещества вытеснили другие, — рассказывает офицер спецподразделения МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ Наркотические вещества, обнаруженные сотрудниками ФСБ, изъято не менее 45 кг амфетамина и 10 кг МДМА

Свою роль сыграло и падение доходов в относящихся к группе риска социальных слоях. И здесь тревожные тенденции наблюдаются не только среди потребителей запрещенных препаратов. Неустроенная молодежь все чаще пытается заработать на жизнь, встав на службу наркобизнеса.

Анализ и синтез

Производители черпают информацию не только из учебников по химии, но интересуются и последними научными достижениями.

— Совсем недавно в Европе был задержан большой груз таблеток, произведенных в Сирии. Предположительно, к грузу имеет отношение ИГИЛ (запрещенная в России экстремистская организация). То есть синтезировать наркотики стало проще и дешевле, чем выращивать их. По моему мнению, риск передозировки синтетикой даже выше, чем у опиоидных наркотиков. Сюда же стоит добавить и прочие последствия — несчастные случаи, суициды, немотивированные убийства, членовредительство в состоянии одурманивания, — поделился своим видением источник «Известий» в правоохранительных органах на федеральном уровне.

ГУНК МВД России в начале июля пресекла деятельность подпольной лаборатории в Псковской области. Отец и сын (мужчинам 60 и 37 лет) на территории собственного домовладения производили синтетический кокаин.

Фото: TASS/CIRO FUSCO 14-тонную партию наркотиков, изготовленных в Сирии боевиками международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), изъяли в итальянском порту Салерно

— Подозреваемые использовали методики синтезирования кокаина, основанные на запатентованном в СССР в 1936 году способе получения эфиров тропинонкарбоновой кислоты, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее полицейские ликвидировали две подпольные лаборатории по производству мефедрона. Об этом министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил на заседании Государственного антинарокотического комитета 26 июня.

Работа по специальности

Наркобизнес в России (впрочем, и за рубежом тоже) довольно агрессивно «хедхантит» дипломированных химиков и представителей смежных специальностей.

Фото: скриншот Фрагмент текста с предложением работы от драгдиллеров в Сети. Один из адресатов этого сообщения готовится к суду за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Он проработал меньше месяца

— Подобные объявления попадают в массовую рассылку не только в даркнете, но и в клирнете (общедоступный сегмент интернета. — «Известия»). Часто пишут адресно студентам-химикам или выпускникам вузов, сулят огромные доходы, которые едва ли молодой специалист в состоянии заработать честным трудом. Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке, деньги достаются не просто так — в случае поимки такому химику грозит больше 10 лет колонии. И судебная практика не оставляет иллюзий, что можно получить поблажку, условный срок. Каким бы талантливым ученым ни был подсудимый , — говорит оперативник профильного подразделения столичной полиции.

По словам источника, расчеты с химиками и закладчиками сегодня всё чаще проводятся с помощью криптовалюты, что позволяет обеспечить относительную конспирацию.

Соцпакет для курьера

Но самые большие барыши обещают кладменам — их работа считается наиболее опасной, в случае задержания они железно отправляются в колонию за особо тяжкое преступление. А поймать наркокурьера сегодня дело нехитрое.

— В столичном регионе заработок составляет до 200 тыс. рублей в неделю или до 700 рублей за одну кладку. Задержанные нами курьеры подтверждали, что получали сопоставимые суммы от продавцов с интернет-площадок в даркнете, но недолго. Стоит понимать — это заработок временный, часто разовый. На сегодняшний день методики поимки закладчиков эффективно применяют не только сыщики наркоконтроля, но и патрульные, сотрудники ГИБДД. Даже простые граждане уже обращают внимание на курьеров в парках и сообщают об этом в полицию. Всё это приводит к тому, что человек, часто молодой, еще не повидавший жизнь, на долгие годы отправляется в колонию по глупости, — рассказывает собеседник «Известий».

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ Наркотические вещества, обнаруженные сотрудниками ФСБ в ходе операции по пресечению противоправной деятельности

Драгдилеры понимают, что дураков не так много. И что одних денег недостаточно сегодня, чтобы привлечь работника. Они сулят карьерный рост, обучение — и уверяют, что соблюдение инструкций убережет от поимки. Их не особенно беспокоит тот факт, что будущий «подчиненный» употребляет вещества — относятся к этому с пониманием. Львиная доля вербовки курьеров протекает во время покупки веществ.

Загородный дом с душком

Лаборатория «холодного копчения», как называют кустарный цех по производству «синтетики», чаще размещается за городом в частных домовладениях.

— В первую очередь это связано с тем, что химические реакции вызывают сильный характерный запах. В квартире такую лабораторию содержать сложно, несмотря на меры конспирации — преступники используют дополнительные вытяжки, кулеры, изолируют дверные проемы, но всё равно бдительные соседи начинают жаловаться участковому на странный запах, что нередко приводит к разоблачению. Поэтому организаторы стали выезжать за город , — рассказывает сыщик. По его словам, арендодатели чаще всего не в курсе, что сдают жилье наркодилерам.

— Используются подставные лица, чаще всего так называемые дропы, асоциальные люди (алкоголики, наркоманы), согласные на что угодно за несколько тысяч рублей. В некоторых случаях хозяину показывают липовые документы, — говорит оперативник наркоконтроля.

Если собственник помещения действительно не знал, что помогает доморощенным мистерам Уайтам, он не понесет уголовной ответственности. Но неприятностей с правоохранительными органами все равно не избежать. Допросы, очные ставки, арест недвижимости на срок следственных действий, претензии от соседей и испорченная репутация — неизбежные последствия для хозяина помещения.

«Семья. Славяне. Без вредных привычек»

Офицер полиции дал несколько советов, как не сдать квартиру или дом наркобизнесменам.

— Нужно всегда фотографировать документы постояльца, а потом проверять их по открытым базам. Существует, например, сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России (ГУВМ), где есть список недействительных, утраченных, похищенных паспортов. Там же можно получить предварительную информацию о том, действителен ли документ, который предъявляют хозяину. В идеале каждого жильца хозяин обязан зарегистрировать в местном подразделении УВМ… Но реалии таковы, что собственники не всегда следуют букве закона, чтобы не платить налоги или не связываться с оформлением документов. Это дополнительный риск, в первую очередь — для них самих , — говорит оперативник.

Могут помочь при проверке и открытые ресурсы налоговой службы и ФССП.

— Если за человеком числятся несколько сомнительных компаний, у него многочисленные долги, то вполне вероятно, что он может быть тем самым дропом, которому всё равно, что на себя регистрировать. Это повод задуматься, — говорит оперуполномоченный.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Но нередко документы у наркобизнесменов оказываются в полном порядке.

— Крупные площадки, торгующие «синтетикой», тщательно продумывают легенду, ведь на кону многомиллионная прибыль. Приезжают приличные с виду люди, изображают влюбленную парочку, как в объявлениях на столбе — славяне, без вредных привычек, без детей и домашних животных. Заселяются, а потом ночью приезжают странные господа с канистрами, — рассказывает полицейский.

Тревожным сигналом может быть чрезмерный расход воды и электроэнергии — технология кустарного производства большинства синтетических наркотиков крайне энергозатратна.