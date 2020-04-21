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Корона жмет: как эпидемия обрубает наркотрафик опасного синтетика

На фоне пандемии нелегальная торговля фентанилом практически встала
Фото: Depositphotos
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Корона жмет: как эпидемия обрубает наркотрафик опасного синтетика
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2020-04-21 10:13:56
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Повсеместные локдауны, внесшие дискомфорт в жизнь большинства людей на планете, равным образом нарушили и привычный уклад в незаконной торговле наркотиками. Главным позитивным моментом стало резкое падение нелегальных поставок из Китая за рубеж фентанила и его производных — на сегодняшний день это один самых распространенных и наиболее мощных синтетических опиоидов с высокими потенциалом формирования зависимости и риском смерти от передозировки. Коронавирус обрубил цепочку поставок этого вещества в Мексику и США, рассказали американские эксперты. Перестала поступать в разгар пандемии смертоносная «синтетика» и в Россию, подтвердил «Известиям» председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников.

Враг государства

Фентанил многие годы применяется главным образом как анальгетик в анестезиологии. При этом вещество и некоторые его производные входят в список наркотических и психотропных. Этим многие годы пользовались наркодилеры: фетанил был на порядок дешевле других «традиционных» наркотиков, а эффект от него — намного сильнее. Правда, передозировка им не раз приводила к летальным исходам: например, известный американский певец Принц умер именно от перебора с этим сильным болеутоляющим.

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2 миллиграмма фентанила - смертельная доза для большинства людей

Фото: commons.wikimedia.org
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Особенно популярным фентанил был в США. Последние 15 лет страна переживала настоящий опиоидный кризис. По утверждениям ряда экспертов, он превосходил по масштабам все другие, с которыми сталкивались предыдущие поколения американцев.

Сейчас фентанил ежегодно убивает больше американцев, чем любой другой наркотик в истории. В большей части Америки невозможно найти чистый героин, потому что все это смешано с фентанилом. Большая часть обезболивающих таблеток на черном рынке, а также кокаин и метамфетамин также перемешаны с фентанилом, — рассказал «Известиям» американский журналист Бен Вестхофф, автор книги «Корпорация Фентанил: как мошенники-химики создают самую смертоносную волну опиоидной эпидемии».

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Фентанил в упаковках германских производителей

Фото: commons.wikimedia.org

Основной поток препарата шел из Китая. Американские власти неоднократно требовали от правительства КНР ограничить его оборот, утверждая, что из-за его контрабанды из Китая в США ежегодно умирают десятки тысяч человек. Прошлой весной в качестве одной из уступок в торговой войне с США Пекин внес фентанил и производные этого препарата в список подлежащих контролю нелекарственных веществ.

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Но контрабанда никуда не делась. До тех пор, пока мир не накрыл коронавирус.

Вирус против наркотиков

По словам Бена Вестхоффа, одна только китайская компания Yuancheng производила больше прекурсоров фентанила, чем любая другая компания в мире. Но из-за карантина их бизнес, штаб-квартира которого находится в Ухане, был серьезно нарушен.

— Из-за локдауна в Ухане остановилось производство фентанила, о чем написали даже сайты, рекламирующее этот препарат. Цепочка поставок нарушилась и в Мексику, и в США, — признала в беседе с «Известиями» и Луиза Шелли, директор Центра по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией при Университете Джорджа Мейсона, который следит за китайскими сайтами, продающими фентанил.

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Партия наркотиков, арестованная по пути из Мексики в Сан-Диего в марте 2020 года

Фото: San Diego Tunnel Task Force/Department of Homeland Security
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Разумеется, контрабанда не сошла на нет, о чем свидетельствует в том числе арест в марте крупной партии наркотиков на сумму в $30 млн по пути из Тихуана на северо-западе Мексики в американский Сан-Диего. Но даже в этой партии оказалось менее килограмма фентанила, что, по словам Луизы Шелли, в разы меньше обычных объемов такого рода поставок.Падение предложения спровоцировало рост цен на черном рынке. По данным американского Центра перспективных оборонных исследований, с конца февраля цены на прекурсоры фентанила и метамфетамина выросли в Китае от 25% до 400%. Взлетели они и в США, причем, как свидетельствует недавнее расследование агентства АР, не только по причине естественного ввиду коронавирусных ограничений, падения производства и доставки. Многие наркокартели решили взвинтить цены искусственно, и перестали временно торговать смертельной отравой, чтобы стоимость наркотиков взлетела через какое-то время еще выше.

По мнению Бена Вестхоффа, популярность китайского фентанила всегда заключалась в его дешевизне, и, когда все вернется к норме, цены, скорее всего, упадут, и преступный бизнес вернется на круги своя. Тем не менее, мексиканские картели, по данным американской разведки, уже начали подстаховываться и вербовать ученых на родине для производства опасного опиоида в «домашних условиях».

Российские реалии

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В 90-х годах по России тоже прошла волна смертей от синтетических опиатов под обобщенным названием фентанилы (в народе этот наркотик почему-то именовался «белым китайцем»). После 2000 года количество смертей от этого вещества пошло на убыль, хотя подпольные лаборатории правоохранительные органы то и дело раскрывают до сих пор.

По словам председателя правления Национального антинаркотического союза России Никиты Лушникова, основной поток наркотрафика в Россию все последние годы также шел из Китая, тогда как на центральноазиатские страны приходилась совсем небольшая часть.

— Оттуда идут наркотики, которые уже не пользуются спросом, синтетика полностью их выместила из-за своей доступности и разницы в цене. И сейчас 90% рынка — это синтетика, — заметил эксперт в беседе с «Известями». — Но из-за коронавируса у нас на наркорынке тоже наметился в хорошем смысле спад.

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Порт Янглуо, Ухань

Фото: Global Look Press/Xiao Yijiu/Xinhua
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Приостановка производства в Китае и, в частности, в Ухане, сказалась на прекращении контрабанды не только далеко за океан в США, но и через российско-китайскую границу. А режим карантина в регионах РФ вывел из зоны доступа наркокурьеров все крупные общественные места, служившие доселе местом для закладки наркотиков.

— Недавно даже в новостях был сюжет, где показали предупреждение сайтов DarkNet о том, что на время карантина их деятельность будет приостановлена, — добавил Никита Лушников. — На наркорынке есть большие перемены. Пока они не столь существенны, но они есть. Конечно, все это не исчезнет однозначно, но то, что рынок сократится, это без всяких сомнений.

В этом смысле коронавирус при всех его прочих минусах подтверждает старую истину о том, что «нет худа без добра».

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