Последний звонок: возраст первой пробы наркотиков повысился на три года

Средний возраст первой пробы наркотиков у россиян сместился с 15–17 лет на 18–20. Об этом по итогам проведенного масштабного опроса более 10 тыс. человек «Известиям» сообщили ученые из Института социологии РАН. Несмотря на увеличение «ассортимента» химических стимуляторов и продажи запрещенных веществ в даркнете, граждане стали знакомиться с ними на несколько лет позже. Дело в возросшей нагрузке на учащихся старших классов, связанной с активной подготовкой к экзаменам, в том числе ОГЭ и ЕГЭ, предполагают эксперты.

Сдвиг по фазе

В Институте социологии РАН закончили исследование возраста первой пробы наркотиков и «вкусовых предпочтений» зависимых людей в России. Одним из основных результатов исследования стал вывод о том, что за последние десятилетия возраст первой пробы сместился с 15–17 лет на 18–20.

В ходе работы с 2013 по 2018 год были проведены аудиторные и онлайн-опросы трудоспособного населения, школьников и студентов вузов. Результаты сравнивались с итогами аналогичного исследования, проведенного в период с 2006 по 2013 год. Общее количество респондентов составило более 10 тыс. человек. Кроме того, ученые опрашивали пациентов с диагнозом «наркомания», находящихся в реабилитационном центре, и их лечащих врачей, а также медперсонал. Все анкеты были снабжены «замаскированными» вопросами, которые позволяли авторам исследования видеть, когда человек лжет в своих ответах. Результаты опросов таких респондентов для анализа не использовались.

— Согласно результатам опроса, в 2013 году на возрастные периоды 15–17 и 18–20 лет приходилось практически одинаковое количество первых проб наркотиков, — рассказала руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова. — Однако к 2016 году разница стала значительной: 27% молодых людей знакомились с наркотиками в подростковом возрасте и 45% — в юношеском. В последующие годы тенденция сохранилась.

нарк Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Такой безусловно положительный факт может быть связан с несколькими факторами, считает заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии РУДН Александр Березкин.

— Первая причина заключается в том, что на современных школьников ложится гораздо большая нагрузка, чем несколько лет назад. Подготовка к экзаменам, в том числе ОГЭ и ЕГЭ, отнимает и силы, и время, поэтому многие молодые люди «расслабляются» уже после поступления. Кроме того, повышается и возраст психологической зрелости людей. А первая проба наркотиков происходит именно в моменты, когда подростки становятся более самостоятельными, независимыми от влияния родителей, — пояснил эксперт.

Удивительно, что происходит это даже на фоне роста доступности ПАВ. Наркологи давно сообщают об увеличении продаж различных веществ, предлагаемых в даркнете. По результатам анализа ответов респондентов, от 10 до 22% молодых людей (в зависимости от региона) пробовали так называемые «легальные наркотики». К ним относятся определенные вещества, входящие в состав лекарств, которые зачастую можно купить даже без рецепта.

— Ассортимент химических стимуляторов расширяется с каждым годом, — отметила Маргарита Позднякова. — Впрочем, лидирующее место уже долгие годы занимают «традиционные» героин и марихуана. Однако набирают популярность и различные синтетические вещества.

На вкус, цвет и возраст

Ученые сообщили, что для каждого поколения существуют свои особенности наркопотребления. Согласно результатам исследования, первые места занимают вещества на основе конопли. У группы 40–49-летних потребителей ПАВ с высоким уровнем образования и дохода популярен кокаин, у 50–59-летних — всевозможные лекарственные препараты. У младших возрастных групп — то, что можно купить относительно легально: курительные смеси, амфетамины, лекарства.

— Стоит отметить, что кокаин не распространен в нашей стране, его употребление является скорее исключением из правила, — считает профессор Центра им. Сербского Минздрава РФ Татьяна Клименко. — Популярен он в странах Северной и Южной Америки. Больные наркоманией люди среднего возраста в основном употребляют опиаты. Дело в том, что большинство таких людей начали свою «наркокарьеру» в молодости, а тогда именно производные опиумного мака были самым распространенным психоактивным веществом. В итоге большинство наркоманов среднего возраста остались приверженцами опиатов.

yfhr Фото: ТАСС/Сергей Карпов

С выводами ученых относительно молодежи и пожилых людей эксперт полностью согласилась и добавила, что молодежь начинает употребление наркотиков с модных в данный момент веществ — например, «синтетики». Пожилые люди, по ее словам, действительно чаще впадают в зависимость от лекарственных препаратов — снотворных и обезболивающих. «Обычные» наркоманы до почтенного возраста доживают крайне редко.

Также авторы исследования отмечают замену повсеместно распространенного несколько лет назад основного тяжелого наркотика героина на синтетические вещества (амфетамины) и новые наркотики (в частности, мефедрон), а также лекарственные препараты. В частности, опросы 2016–2017 годов выявили, что у каждого десятого «пробовальщика» веществ стартовый наркотик относится к категории новых.

Как отмечают авторы работы, наркотическая ситуация в России и других странах динамична и постоянно меняется. По словам социологов, не исключено, что в ближайшем будущем возраст первой пробы сдвинется вновь. В планах ученых — провести новое исследование уже к концу текущего года.