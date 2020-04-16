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В Японии задержали крупнейшую в истории партию кокаина

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Фото: Depositphotos
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Крупнейшая в истории Японии партия кокаина весом 700 кг была задержана таможенными органами в городе Иокогама. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает новостное агентство Kyodo News.

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Партия наркотиков общей стоимостью порядка 14 млрд йен ($130 млн) была найдена в контейнере на грузовом судне, пришвартованном в порту, после проверки со стороны сотрудников таможни в конце марта — начале апреля 2020 года. Кокаин был обнаружен в ящиках с бананами. По словам членов экипажа, никто из них к перевозке груза отношения не имеет.

Как полагает полиция, к транспортировке груза причастна крупная международная группа контрабандистов. По одной из версий, таможенные органы предполагают, что кокаин мог прибыть в порт по ошибке, так как члены преступного синдиката не смогли передать груз во время пребывания судна за границей.

6 марта колумбийская полиция в Санта-Марте изъяла почти 468 кг кокаина, который был замаскирован под семена авокадо. Как пишет издание La Opinion, партия плодов предназначалась для транспортировки в Бельгию.

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