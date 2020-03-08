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В Колумбии изъяли спрятанные в авокадо почти полтонны кокаина

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Фото: twitter.com/RT en Español
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Колумбийская полиция в Санта-Марте изъяла почти 468 килограммов кокаина, который был замаскирован под семена авокадо. Об этом 6 марта сообщило издание Publimetro.

«Эта операция была инициирована в межведомственной среде с целью противодействия криминальной экономике, которая наносит такой большой ущерб нашей стране», — заявил журналистам глава городской полиции Оскар Соларте.

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как правоохранитель разрезает фрукт и достает семя, которое, согласно информации издания, на самом деле оказалось пластиковым. Внутри него и находилось наркотическое вещество. Каким образом преступникам удалось туда поместить кокаин, полицейским еще предстоит выяснить.

Как пишет издание La Opinion, партия авокадо предназначалась для транспортировки в Бельгию.

19 февраля в Панаме национальная воздушно-морская служба Senan задержала кустарное погруженное судно с экипажем из четырех человек, перевозившее пять тонн кокаина.

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