В Колумбии изъяли спрятанные в авокадо почти полтонны кокаина

Колумбийская полиция в Санта-Марте изъяла почти 468 килограммов кокаина, который был замаскирован под семена авокадо. Об этом 6 марта сообщило издание Publimetro.

«Эта операция была инициирована в межведомственной среде с целью противодействия криминальной экономике, которая наносит такой большой ущерб нашей стране», — заявил журналистам глава городской полиции Оскар Соларте.

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как правоохранитель разрезает фрукт и достает семя, которое, согласно информации издания, на самом деле оказалось пластиковым. Внутри него и находилось наркотическое вещество. Каким образом преступникам удалось туда поместить кокаин, полицейским еще предстоит выяснить.

Как пишет издание La Opinion, партия авокадо предназначалась для транспортировки в Бельгию.

La Policía de Colombia detuvo un cargamento de paltas en los que camuflaron coca en las semillas de la fruta. ¿Cómo lograron meter la droga dentro de la pepa? pic.twitter.com/tUC9bTVZqi — RT en Español (@ActualidadRT) March 6, 2020

19 февраля в Панаме национальная воздушно-морская служба Senan задержала кустарное погруженное судно с экипажем из четырех человек, перевозившее пять тонн кокаина.