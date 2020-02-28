Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках

Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российского дипломата, который присутствовал на оглашении приговора в зале суда.

Капитан судна получил 12 лет тюрьмы, остальные моряки — по 10 лет. При этом прокурор требовал по 18 и 13 лет ограничения свободы соответственно. Также дипломат отметил, что адвокаты российской стороны, скорее всего, будут подавать апелляцию.

1 февраля 2019 года власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, которых, по предварительным данным, подозревают в контрабанде наркотиков — на судне ESER местная полиция обнаружила 9,5 т кокаина.

Судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко. Ему пришлось сделать вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде из-за смерти одного из моряков.